YEMEK

Bu balıklardan uzak durun! Zehirliyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

Bazı balık türlerini yerken iki kere düşünmekte fayda var. Farkında olmadan yaptığımız beslenme hataları bizi ölüme kadar sürükleyebilir!

Bu balıklardan uzak durun! Zehirliyorlar

Çevremizde de bulunan bir metal türü olan civa, bakteriler ve doğal yollarla metil civa formuna dönüşebilir ve bu hali oldukça tehlikelidir. Bahsettiğimiz bu toksin bazı balık türlerinde de mevcuttur. Balıklar bu maddeyi yedikleri balıklardan ya da organizmalardan alırlar.

1

Civa oranı düşük balıklar; kısa ömürlü, çiftlik balıkları, küçük balıklar ve tatlı su balıklarıdır. Sıklıkla tüketilen hamsi, istavrit gibi balık türlerinde ise civa oranı oldukça düşüktür. Civa yönünden zehirleme ihtimali neredeyse yoktur. Tekir, palamut, uskumru, barbun gibi orta boy balıklarda da civa oranı yüksek değildir. Yani bu saydığımız balıklar sağlığımız için bir risk oluşturmuyorlar.

hamsi

Zararlı olan balıklar ise;

ton balığı
İri uskumru, kılıç balığı, iri ton balığı, balina ve köpek balığı yüksek oranda civa içeren balık türleridir. Bu balıkları sık tüketmek sağlığınız için büyük risk taşır. Konserve ton balıklarını tüketirken de aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz çünkü konserve balıklar da balığın iriliğine göre risk taşımaktadırlar. Konserve balıklar için önerilen şey ise civa oranı açıklanmış olanlardır.

Dikkat!

hamile

Civa zehirlenmesi noktasında herkes tehlike altındadır ancak özellikle hamileler, 6 yaş altındaki çocuklar, metallere karşı bağışıklık sisteminde hassasiyeti olanlar, böbrek problemi yaşayanlar çok daha büyük risk taşırlar.

Hamile kadınların zararlı balık tüketmeleri sonucunda metil civa plesentaya geçer ve fetüsün hücrelerinde birikmeye başlar. Anne sütünden bebeğe ulaşan civa onun beyin gelişimine ve sinir sistemine zarar verir. Bebeğin motor becerilerini ve zeka gelişimini olumsuz yönde etkiler.

Yukarıda saydığımız risk grubuna dahil değilseniz haftada bir bu tür balıkların tüketiminin vücuttaki civa miktarını etkilemeyeceğini söylüyorlar. Ancak düzenli tüketim sonrası kandaki civa miktarı birikecek ve bu yine bir sorun yaratacaktır. Eğer gebe kalmayı planlıyorsanız bu türlerden uzak durmalısınız.

Uzun ömürlü ve iri balık türlerinde civa oranı daha yüksek

Balığın yaşı ve boyutu civa miktarı konusunda önemlidir, yaşı ve iriliği arttıkça civa oranı da yükseliş gösterir. Balığın pişirme şekli bulunan civa miktarında herhangi bir değişiklik yaratmaz.


PARTNER5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Bir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın ne olduBir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın ne oldu
Neden pazartesi günleri restoranda balık yememelisiniz?Neden pazartesi günleri restoranda balık yememelisiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zehirli balıklar balık türleri hangi balıklar zehirlidir

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya sallandı! Tarkan'ın, striptiz yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Sosyal medya sallandı! Tarkan'ın, striptiz yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Bir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın ne oldu

Bir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın ne oldu

Elmalı Kurabiye tarifi: Pratik ve nefis tarçınlı, cevizli, elmalı kurabiye tarifleri (videolu anlatım)

Elmalı Kurabiye tarifi: Pratik ve nefis tarçınlı, cevizli, elmalı kurabiye tarifleri (videolu anlatım)

Un helvası tarifi: Kolay un helvası nasıl yapılır? Ballı, peynirli, sütlü, sütsüz un helvası tarifleri

Un helvası tarifi: Kolay un helvası nasıl yapılır? Ballı, peynirli, sütlü, sütsüz un helvası tarifleri

Bu balıklardan uzak durun! Zehirliyorlar

Bu balıklardan uzak durun! Zehirliyorlar

İlginizi Çekebilir

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Şansa yaşıyoruz şu hayatta! En çok ses getiren gıda skandalları

Şansa yaşıyoruz şu hayatta! En çok ses getiren gıda skandalları

Bu hileler bir harika dostum! Sizi mutfağınızın starı yapacak 10 muazzam bilgi

Bu hileler bir harika dostum! Sizi mutfağınızın starı yapacak 10 muazzam bilgi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı mutfağından günümüze uzanan saray yemekleri

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan saray yemekleri

Cinsiyete özel afrodizyak etkili besinler nelerdir?

Cinsiyete özel afrodizyak etkili besinler nelerdir?

Kış güzeli brokoli ile yapabileceğiniz birbirinden şahane 8 tarif

Kış güzeli brokoli ile yapabileceğiniz birbirinden şahane 8 tarif

Bir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın ne oldu

Bir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın ne oldu

Neden pazartesi günleri restoranda balık yememelisiniz?

Neden pazartesi günleri restoranda balık yememelisiniz?

Cinsel hazzı ikiye katlamanıza yardımcı olacak 5 mucize yiyecek

Cinsel hazzı ikiye katlamanıza yardımcı olacak 5 mucize yiyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.