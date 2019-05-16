Bu banyoyu görenler şokta! Yorum yağdı

Çoğumuz dışarıda lavaboya girme fikri hepimizi ürkütebilir. Hijyen ya da böcek çıkma ihtimali hepimizin aklındaki düşüncelerdir. Böyle korkuları olanlar için şimdiden belirtmekte fayda var. Bu banyo tasarımı size göre değil.

Örümcek satan bir adam, dükkanının banyosunu oldukça yaratıcı ve işine uygun bir şekilde tasarladı.

Dükkana gelen bir müşteri ise sosyal medya hesabından ''Böyle havalı bir banyo fikri!'' notuyla bu banyoyu paylaştı.

Kısa sürede gündem olmayı başaran bu banyoya bir çok yorum geldi. Kütükler ve örümceklerden oluşan ve adeta örümceklerin istilasına uğramış gibi görünen bu banyoya örümcek fobisi olanların girmesi ya da bakması bile gerçekten cesaret istese de dükkan sahibine göre bu tasarım örümcek fobisini yenmek için kullanılabilecek bir tasarımmış.

Paylaşıma kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

