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Bu banyoyu görenler şokta! Yorum yağdı

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 16.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf, görenleri hayrete düşürdü. Böyle tasarlanmış bir banyoya girmek ise özellikle fobisi olanlar için kalp çarpıntısına sebep olabilir.

Bu banyoyu görenler şokta! Yorum yağdı

Çoğumuz dışarıda lavaboya girme fikri hepimizi ürkütebilir. Hijyen ya da böcek çıkma ihtimali hepimizin aklındaki düşüncelerdir. Böyle korkuları olanlar için şimdiden belirtmekte fayda var. Bu banyo tasarımı size göre değil.

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Örümcek satan bir adam, dükkanının banyosunu oldukça yaratıcı ve işine uygun bir şekilde tasarladı.

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Dükkana gelen bir müşteri ise sosyal medya hesabından ''Böyle havalı bir banyo fikri!'' notuyla bu banyoyu paylaştı.

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Kısa sürede gündem olmayı başaran bu banyoya bir çok yorum geldi. Kütükler ve örümceklerden oluşan ve adeta örümceklerin istilasına uğramış gibi görünen bu banyoya örümcek fobisi olanların girmesi ya da bakması bile gerçekten cesaret istese de dükkan sahibine göre bu tasarım örümcek fobisini yenmek için kullanılabilecek bir tasarımmış.

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Paylaşıma kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sanırım manyaksınız...
kimse kokudan giremiyor okudum :D
çok beğendim bende yaptıracam ama gerçek örümcek koyacam
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