YEMEK

Bu basit hile sayesinde pirinç yiyerek kilo vermek mümkün

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

Bilim insanları pilava sadece bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyerek iştahınızı bıçak gibi kesebilirsiniz!

Bu basit hile sayesinde pirinç yiyerek kilo vermek mümkün

Karbonhidratlardan aldığınız kalori miktarını düşürmek istiyorsanız;

pirinç

Bilim insanları, pilavın kalorisini yarıya düşürmek için enfes bir yönteme imza attılar. Ortalama bir pirincin porsiyonu yaklaşık olarak 240 kaloriye tekabül eder. Ancak bahsedeceğimiz bu yöntem ile pilavın kalorisini azaltabilmek mümkün. Bir fincan pirinci kaynatırken suya bir 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyin. Sonrasında pirinci süzüp 12 saat boyunca dinlendirirseniz kalorisini yarıya indirmiş olacaksınız.

yağ

Uzmanlar, Sri Lanka'da 38 farklı pirincin suyuna yağ ekledikten sonra 40 dakika pişirdiler. Pirinci pişirdikten sonra 12 saat boyunca buzdolabında dinlendirdiler. Haşlanan pirinçler, hindistan cevizi yağıyla pişen pirinçle karşılaştırıldığında 10 kat daha fazla nişastalı olduğunu tespit ettiler.

haşlama

Nişastalı karbonhidratlar, ince bağırsakta kimyasal sindirime başlar ve daha sonra kana karışarak enerjiyi yükseltir. Bu enerji sonrasında vücutta yağ olarak depolanır. Bu yüzden pek çok diyette karbonhidratlar temizlenir, tüketimi en aza indirilir. Bu gıdalar: Makarna, pirinç, patates, ekmek gibi şeylerdi.

karbonhidrat

Suya eklenen hindistan cevizi yağı pirinci 'dayanıklı nişasta' haline dönüştürmeye yardımcı olur. Suya eklenen yağ, nişasta granüllerinin yapısını değiştirerek sindirim enzimlerine karşı dirençli bir hale getirir. Böylelikle vücudun daha az kaloriyi emmesi sağlanmış olur.

Araştırmayı gerçekleştiren takımın lideri Sudhair A. James, bu çalışmanın küresel obezite krizini azaltma çabalarının bir parçası olduğunu söylüyor.

james


PARTNERDehşet anlar kamerada! Misafiri diri diri yemeye kalktıDehşet anlar kamerada! Misafiri diri diri yemeye kalktı
Künefeye enfes bir alternatif: Peyniri 5 metreye kadar uzayan peynirli irmik helvasıKünefeye enfes bir alternatif: Peyniri 5 metreye kadar uzayan peynirli irmik helvası
İşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifiİşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hindistancevizi yağı pirinç karbonhidratlı gıdalar

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Un kurabiyesi tarifi: En kolay ve nefis bir un kurabiyesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Un kurabiyesi tarifi: En kolay ve nefis bir un kurabiyesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Menemen tarifi: Kıymalı, peynirli, soğanlı, kışlık, nefis menemen tarifleri (Videolu anlatım)

Menemen tarifi: Kıymalı, peynirli, soğanlı, kışlık, nefis menemen tarifleri (Videolu anlatım)

Sadece 14 günde dümdüz bir karın için içmeniz gereken tek bir şey var!

Sadece 14 günde dümdüz bir karın için içmeniz gereken tek bir şey var!

Künefeye enfes bir alternatif: Peyniri 5 metreye kadar uzayan peynirli irmik helvası

Künefeye enfes bir alternatif: Peyniri 5 metreye kadar uzayan peynirli irmik helvası

İlginizi Çekebilir

Bu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlar

Bu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlar

Diş sararmasının önüne geçen bitkisel yöntemler

Diş sararmasının önüne geçen bitkisel yöntemler

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Bu tarif bir mucize: İbn-i Sina'nı kanserden koruyan karışımı

Bu tarif bir mucize: İbn-i Sina'nı kanserden koruyan karışımı

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Künefeye enfes bir alternatif: Peyniri 5 metreye kadar uzayan peynirli irmik helvası

Künefeye enfes bir alternatif: Peyniri 5 metreye kadar uzayan peynirli irmik helvası

İşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifi

İşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifi

Ne günlere kaldık! Çürük kayısıları müşterilerine böyle satıyor

Ne günlere kaldık! Çürük kayısıları müşterilerine böyle satıyor

Sadece 14 günde dümdüz bir karın için içmeniz gereken tek bir şey var!

Sadece 14 günde dümdüz bir karın için içmeniz gereken tek bir şey var!

Uyarı çok ciddi! Bu etler iç organları mahvediyor

Uyarı çok ciddi! Bu etler iç organları mahvediyor

Kraliyet ailesinin şefi Darren McGrady ailenin sırlarını açıkladı!

Kraliyet ailesinin şefi Darren McGrady ailenin sırlarını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.