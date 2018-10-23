Bu basit hile sayesinde pirinç yiyerek kilo vermek mümkün

Karbonhidratlardan aldığınız kalori miktarını düşürmek istiyorsanız;

Bilim insanları, pilavın kalorisini yarıya düşürmek için enfes bir yönteme imza attılar. Ortalama bir pirincin porsiyonu yaklaşık olarak 240 kaloriye tekabül eder. Ancak bahsedeceğimiz bu yöntem ile pilavın kalorisini azaltabilmek mümkün. Bir fincan pirinci kaynatırken suya bir 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyin. Sonrasında pirinci süzüp 12 saat boyunca dinlendirirseniz kalorisini yarıya indirmiş olacaksınız.

Uzmanlar, Sri Lanka'da 38 farklı pirincin suyuna yağ ekledikten sonra 40 dakika pişirdiler. Pirinci pişirdikten sonra 12 saat boyunca buzdolabında dinlendirdiler. Haşlanan pirinçler, hindistan cevizi yağıyla pişen pirinçle karşılaştırıldığında 10 kat daha fazla nişastalı olduğunu tespit ettiler.

Nişastalı karbonhidratlar, ince bağırsakta kimyasal sindirime başlar ve daha sonra kana karışarak enerjiyi yükseltir. Bu enerji sonrasında vücutta yağ olarak depolanır. Bu yüzden pek çok diyette karbonhidratlar temizlenir, tüketimi en aza indirilir. Bu gıdalar: Makarna, pirinç, patates, ekmek gibi şeylerdi.