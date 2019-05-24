Bu basit numarayla yeşil muzları 1 saat içinde olgunlaştırabilirsiniz

Yeşil muzları bir saat, iki gün ve hatta iki dakika içinde olgunlaştırmak için üç farklı numaramız var;

Bir saat

Bu basit numara için ihtiyacınız olan tek şey bir fırın. Yeşil muzları fırın tepsisine yerleştirin. Muzları bir saat boyunca 150 derecede pişirin. Bir saatin sonunda onları fırından çıkarın ve ılıdıktan sonra buzdolabında soğumaya bırakın. Muz son derece yumuşak, yenilebilir ve lezzetli bir hale gelecek.

İki gün

Eğer muzun olgunlaşması için biraz daha zaman verebiliyorsanız, iki gün içinde olgunlaştıracak numarayı deneyebilirsiniz. Muzları bir kağıt torbaya koyun. Muz, bu süreçte hızlı olgunlaşmasına neden olan etilen gazını salgılayacaktır. Kağıt torbada salınan etilen gazı kaçmayacağı için daha hızlı olgunlaşacaktır. Eğer torbaya elma, avokado veya armut gibi meyvelerden eklerseniz bu olgunlaşma süreci çok daha hızlı gerçekleşecektir.

İki dakika

Bunun için fırın yerine mikrodalgaya ihtiyacınız var. Muzun üzerine birkaç delik açın ve 2 dakika mikrodalgada bekletin. Bu hilenin tek dezavantajı tadının olgunlaşmamış şekilde kalması.



