Bu belirtiler ameliyat gerektiriyor! İşte bel fıtığında operasyon kararı verdiren durumlar

Bel fıtığı mutlaka ameliyat ile düzeltilmesi gereken bir sorun değildir. Belirtileri dar kanal hastalığı ile çok fazla karıştırılan bel fıtığı hastaları çoğunlukla konservatif tedavi adı verilen ameliyat dışı yöntemlerle de iyileşebilir. Bel fıtığında fıtığın derecesi operasyon kararını doğrudan etkilemektedir. Uzun süren bel ağrısı bel fıtığına dair bir belirti olabilir ve bu durumda doktora gitmek bel fıtığının ameliyat noktasına gelmemesi açısından önemli bir adımdır. Bel fıtığının belirtileri zamanla ortaya çıkabileceği gibi aniden de ortaya çıkabilir. Özellikle belirli bir harekete bağlı olarak aniden ortaya çıkan bel fıtığı belirtilerinin erkenden bir uzman doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

BEL FITIĞI OPERASYONUNA NASIL KARAR VERİLİR?

Bel fıtığı genellikle ilaç ve fizik tedavi ile kişinin normal yaşamını devam ettirebileceği sorunlardan birisi olsa da ilerleyen durumlarda operasyon gereksinimi ortaya çıkabilir. Bel fıtığı operasyonunun kaçılmaz olduğu durumlar artık bu sorunun kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemeye başladığı nokta olarak ifade edilebilir. Bacaklarda güç kaybı, idrar ya da dışkı kaçırma, sinir elemanlarının fıtıktan ileri düzeyde etkilenmesi ya da bel fıtığının dayanılmaz inatçı bir ağrı yapması operasyonu zorunlu kılan durumlar arasında yer almaktadır.