Bu besinler kolesterolü düşürüyor! Bitter çikolata, nohut...

Kolesterolün yükselmesini kötü bir durum olarak düşünüp hayatınızdan yağları tamamen çıkarmak doğru bir hareket değil. Evet, kalp-damar hastalıklarına neden olan etkenlerden biri kolesterol ama ortada bir melek-şeytan ikilemi mevcut. İyi kolesterol, ya da HDL olarak bilinen yüksek yoğunluklu lipoprotein, vücudumuzun ihtiyacı olan bir madde. Bizi oluşturan hücrelerimizin zarlarında yer alarak hücre bütünlüğünü sağlamaktan sorumlu. Kötü kolesterol, ya da LDL olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein, ise kanda belirli bir miktara kadar bulunması normal hatta gerekliyken yüksek olduğu durumda kalp-damar hastalıklarının oluşmasına neden olur.
Kolesterol, vücuda hayvansal kaynaklı gıdalarla beslenme sonucu alınacağı gibi vücut tarafından da salgılanıyor. Beslenme diyetiniz eğer fazla miktarda hayvansal gıdanın yanında, kızartma ve fast-food gibi trans yağ içeren yiyeceklerce zenginse kolesterol yüksekliği görülme ihtimali oldukça yüksektir. Ayrıca vücut belirli bir miktar kolesterol salgılar. Bazı insanlarda bu miktar genetik yatkınlık sebebiyle fazla olabilir. Bu nedenle kişi sağlıklı besleniyor ve ideal kilosunda olsa da kolesterol seviyesi yüksek olabilir.
Eğer kolesterol yüksekliği gibi bir şikayetiniz varsa ve doktor tarafından teşhis edilip ilaç tedavisine başlanmışsa doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı almayı bırakmamalısınız. Burada bahsedilen besinler kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olabilir ancak ilaç yerine hiçbir zaman geçmeyeceğini hatırlatmakta fayda var.
Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar içerdikleri doymamış yağ asitleriyle kolesterolü düşürmeye yardımcıdırlar. Ancak dikkat etmekte fayda var çünkü bu besinler besleyici özellikleri olduğundan oldukça kalorilidirler. Bu yüzden kontrollü tüketmekte fayda var.
Omega-3 yağ asitleri HDL, yani iyi kolesterolü artırdığından dolayı kötü kolesterolü düşürücü etkisi bulunuyor.
İçerdiği doymamış yağ asitleri ve antioksidanlarla LDL seviyenizi düşürmede etkilidir.
Arpa, yulaf ve diğer tam tahıllar lif içerikleriyle kan şekerinin düzenlenmesinde olduğu gibi kötü kolesterolün düşürülmesinde de etkilidir.
Doğal olarak tüketilen katkısız ürünler, vücudumuza zararı olmadığı gibi içerdikleri vitaminler ve çeşitli maddeler sayesinde sağlığımızın korunması ve geri kazanılmasında etkililer. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin kötü kolesterolü düşürücü etkileri olduğu biliniyor.
Kakaonun kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükselttiği biliniyor. Kakao oranı yüksek bitter çikolata da aynı etkiye sahip. Yalnız bitter çikolata tüketirken içeriğinde şeker bulunduğu unutulmamalı ve kontrollü tüketilmeli.
Tekli doymamış yağ asidi içerikleri, lifli yapıları ve B vitamini içerikleriyle kötü kolesterolün düşürülmesinde mercimek, nohut gibi kuru baklagiller de etkilidir.
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