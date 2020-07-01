Bu besinler kolesterolü düşürüyor! Bitter çikolata, nohut...

Kolesterolün yükselmesini kötü bir durum olarak düşünüp hayatınızdan yağları tamamen çıkarmak doğru bir hareket değil. Evet, kalp-damar hastalıklarına neden olan etkenlerden biri kolesterol ama ortada bir melek-şeytan ikilemi mevcut. İyi kolesterol, ya da HDL olarak bilinen yüksek yoğunluklu lipoprotein, vücudumuzun ihtiyacı olan bir madde. Bizi oluşturan hücrelerimizin zarlarında yer alarak hücre bütünlüğünü sağlamaktan sorumlu. Kötü kolesterol, ya da LDL olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein, ise kanda belirli bir miktara kadar bulunması normal hatta gerekliyken yüksek olduğu durumda kalp-damar hastalıklarının oluşmasına neden olur.

KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİ

Kolesterol, vücuda hayvansal kaynaklı gıdalarla beslenme sonucu alınacağı gibi vücut tarafından da salgılanıyor. Beslenme diyetiniz eğer fazla miktarda hayvansal gıdanın yanında, kızartma ve fast-food gibi trans yağ içeren yiyeceklerce zenginse kolesterol yüksekliği görülme ihtimali oldukça yüksektir. Ayrıca vücut belirli bir miktar kolesterol salgılar. Bazı insanlarda bu miktar genetik yatkınlık sebebiyle fazla olabilir. Bu nedenle kişi sağlıklı besleniyor ve ideal kilosunda olsa da kolesterol seviyesi yüksek olabilir.