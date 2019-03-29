Bu bilgiler her eve lazım! Fıstık ezmesinin hayat kurtardığı 9 etkili yöntem

Pratik bilgiler kuşağında bizlere yardımcı olacak, başrol oyuncumuz fıstık ezmesi. Tadına hayranız kendilerinin fakat şimdiki bahsedeceğimiz şeyler sonrasında siz de ona bir kez daha aşık olacaksınız. Kendisi adeta bir hayat kurtarıcı!
Çizilen deri ceketlerinizi, ayakkabılarınızı ya da çantalarınızı fıstık ezmesiyle onarmak için; bir çay kaşığı fıstık ezmesini nemli beze sürün ve çizilen ürünlerin üzerine dairesel hareketler yaparak sürün. Kısa süre sonra çiziklerin kaybolduğunu göreceksiniz.
Bir hevesle aldığımız yeni ürünlerin üstüne yapıştırılan o etiketler yok mu... Etiketi sökme aşamasında yaşanılan sinir ve hayatı sorgulama tarif edilemeyecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilir :) Eğer kendinizi zorlamadan ve bir çırpıda etiketten kurtulmak istiyorsanız bir miktar fıstık ezmesi kullanmalısınız. Etiketin üzerine bir çay kaşığı fıstık ezmesi dürün ve 10 dakika bekleyin. Ardından bez yardımıyla temizleyin. Bitti, geçt!
Diyelim ki akşam yemeği için balık ya da karnabahar hazırladınız ve evin dört bir yanını buram buram kokular sardı. Limon ya da sirke kaynattınız ve ne yazık ki sonuç alamadınız. Umutsuzluğa düşmeyin! Sadece bir yemek kaşığı fıstık ezmesini tavada kısa bir süre kavurun (2,3 dakika). İstenmeyen kokuların gitmesi bir yana geriye çok hoş bir koku kalacak.
Sesiyle insanı çığırından çıkarmayı başaran kapı ve dolap menteşelerini yağlamayacağız, fıstık ezmesi süreceğiz. Gıcırdayan menteşenin üzerine az bir miktarda fıstık ezmesini koyun. Bir daha oradan ses çıkmayacak!
Elinize bulaşıp kuruyan Japon yapıştırıcısı ya da uhuyu temizlemek için fıstık ezmesiyle parmaklarınızı ovuşturun. Ardından sabunlu suyla ellerinizi yıkayın.
Külah üzerinde erimeye başlayan dondurma bir süre sonra parmaklarınıza akacaktır. Bunun önüne geçmek için külahın üstüne ilk olarak fıstık ezmesini koyun ardından dondurma toplarını ilave edin. Fıstık ezmesi burada zemin görevi görecektir.
Tereyağının kalmadığını fark ettiniz ve o an yemeğe koymanız gerekiyor. Evinizde fıstık ezmesi varsa hemen bundan faydalanabilirsiniz. Tereyağı koyacağınız miktarda yemeğe fıstık ezmesi ekleyin. Hem böylelikle farklı bir lezzete de imza atmış olacaksınız.
İki yemek kaşığı fıstık ezmesini bir çay kaşığı karbonat ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Karışımı karıncaların veya haşerelerin olduğu yerlere bırakın.
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