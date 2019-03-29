YEMEK

Bu bilgiler her eve lazım! Fıstık ezmesinin hayat kurtardığı 9 etkili yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Fıstık ezmesi lezzetiyle ve faydalarıyla birçok kişinin vazgeçilmezi arasında. Eğer siz de mutfağınızdan eksik etmiyorsanız sadece yemek yerine farklı farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Mesela kapı gıcırtılarını gidermek gibi :)

Bu bilgiler her eve lazım! Fıstık ezmesinin hayat kurtardığı 9 etkili yöntem

Pratik bilgiler kuşağında bizlere yardımcı olacak, başrol oyuncumuz fıstık ezmesi. Tadına hayranız kendilerinin fakat şimdiki bahsedeceğimiz şeyler sonrasında siz de ona bir kez daha aşık olacaksınız. Kendisi adeta bir hayat kurtarıcı!

Çizilen deri ürünleri fıstık ezmesiyle onarın

deri
Çizilen deri ceketlerinizi, ayakkabılarınızı ya da çantalarınızı fıstık ezmesiyle onarmak için; bir çay kaşığı fıstık ezmesini nemli beze sürün ve çizilen ürünlerin üzerine dairesel hareketler yaparak sürün. Kısa süre sonra çiziklerin kaybolduğunu göreceksiniz.

Etiket sökme

etiket

Bir hevesle aldığımız yeni ürünlerin üstüne yapıştırılan o etiketler yok mu... Etiketi sökme aşamasında yaşanılan sinir ve hayatı sorgulama tarif edilemeyecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilir :) Eğer kendinizi zorlamadan ve bir çırpıda etiketten kurtulmak istiyorsanız bir miktar fıstık ezmesi kullanmalısınız. Etiketin üzerine bir çay kaşığı fıstık ezmesi dürün ve 10 dakika bekleyin. Ardından bez yardımıyla temizleyin. Bitti, geçt!

Mutfaktaki kötü kokuları yok etme

m
Diyelim ki akşam yemeği için balık ya da karnabahar hazırladınız ve evin dört bir yanını buram buram kokular sardı. Limon ya da sirke kaynattınız ve ne yazık ki sonuç alamadınız. Umutsuzluğa düşmeyin! Sadece bir yemek kaşığı fıstık ezmesini tavada kısa bir süre kavurun (2,3 dakika). İstenmeyen kokuların gitmesi bir yana geriye çok hoş bir koku kalacak.

Dolap ve kapı gıcırtısı

kapı
Sesiyle insanı çığırından çıkarmayı başaran kapı ve dolap menteşelerini yağlamayacağız, fıstık ezmesi süreceğiz. Gıcırdayan menteşenin üzerine az bir miktarda fıstık ezmesini koyun. Bir daha oradan ses çıkmayacak!

Eldeki yapıştırıcıyı çıkarma

yapışkan
Elinize bulaşıp kuruyan Japon yapıştırıcısı ya da uhuyu temizlemek için fıstık ezmesiyle parmaklarınızı ovuşturun. Ardından sabunlu suyla ellerinizi yıkayın.

Dondurmanın erimesini durdurmak için;

dondurma

Külah üzerinde erimeye başlayan dondurma bir süre sonra parmaklarınıza akacaktır. Bunun önüne geçmek için külahın üstüne ilk olarak fıstık ezmesini koyun ardından dondurma toplarını ilave edin. Fıstık ezmesi burada zemin görevi görecektir.

Tereyağı bittiyse eğer;

fıstık
Tereyağının kalmadığını fark ettiniz ve o an yemeğe koymanız gerekiyor. Evinizde fıstık ezmesi varsa hemen bundan faydalanabilirsiniz. Tereyağı koyacağınız miktarda yemeğe fıstık ezmesi ekleyin. Hem böylelikle farklı bir lezzete de imza atmış olacaksınız.

Karınca ve haşereleri uzaklaştırmak için;

fıstrık2

İki yemek kaşığı fıstık ezmesini bir çay kaşığı karbonat ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Karışımı karıncaların veya haşerelerin olduğu yerlere bırakın.


Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Geçmek bilmeyen illetten sadece 2 malzemeyle kurtulun!Geçmek bilmeyen illetten sadece 2 malzemeyle kurtulun!
Herkesin gözü önünde yapıyor! 90 liradan alıcı buluyorHerkesin gözü önünde yapıyor! 90 liradan alıcı buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fıstık ezmesi fıstık ezmesi faydaları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şok diyetler ölüm saçıyor!

Uzun süre o diyete devam ederseniz…

Uzmanlar açıkladı! Bakın günlük olarak ne kadar yağ tüketiyormuşuz!

Bakın günlük olarak ne kadar yağ tüketiyormuşuz

Geçmek bilmeyen illete çözüm olan 3 ev yapımı ilaç

Geçmek bilmeyen illetten sadece 2 malzemeyle kurtulun!

Pazarda herkesin gözü önünde yapıyor! Kilosu 90 liradan alıcı buluyor

Herkesin gözü önünde yapıyor! 90 liradan alıcı buluyor

Tarihi 8 bin yıl öncesine dayanıyor! İşte İzmir mutfağını şifalı kılan otlar

Dünya üzerinde en sağlıklı besinler o yöremizde!

Vedat Milor da dayanamadı! Baruthane Pilavcısı'nın yemek sunumları Twitter kullanıcılarının dilinde

Milor dayanamadı! "Arkadaşlar rica ediyorum lütfen dayanın..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.