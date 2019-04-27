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Bu bilgiler tarihe bakışınızı değiştirecek!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.04.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bu bilgiler tarihe bakış açınızı değiştirecek! Akıllara durgunluk veren bu 18 ilginç bilgi ile tarih bilgileriniz arasındaki boşluklar kapanacak.

Bu bilgiler tarihe bakışınızı değiştirecek!

Bunları okuduktan sonra bugüne kadar öğrenmiş olduğunuz tarih bilgileri sizleri pek memnun etmeyecek. Tarihteki bu enteresan detayları okullarda öğrenmeniz pek mümkün değil. Tarihe meraklı kimselerin, kıyıda köşede görerek öğrenmiş olduğu birtakım çarpıcı bilgileri sizlerle paylaşmaktan ve ufkunuzu bir kat daha genişletmekten mutluluk duyuyoruz.

İşte o gizli kalmış 18 enteresan bilgi...

  1. Piramitler o kadar eski yapılar ki muhtemelen M.Ö. 1341’de doğan Kral Tutankamon bile piramitlerden bahsederken “antik” diyordu.

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  1. Ancak piramitlerden de eski şeyler var dünyamızda, mesela bazı devasa sekoya ağaçları piramitlerden bile yaşlı.

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  1. Eski Mısır’dan devam edelim; yüzlerce yıl boyunca Antik Mısır’ı yönetmelerine rağmen ailesinde Mısır dilini öğrenen ilk kişi Kleopatra idi.

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  1. Bakmayın Avrupa’ya çok uzak olmasına Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı sırasında işgal edilmişti; Mihver devletleri Alaska’yı işgal etmişlerdi.

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  1. Dünya tarihinin son 3000 yılına baktığımızda medeniyetler arasında savaş olmayan sadece 240 yıl görebiliyoruz.

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  1. Roma İmparatorluğu altın çağlarını yaşadığı dönemde 6.5 milyon kilometre karelik bir alana yayılmıştı, ancak bu büyüklüğe rağmen tarihteki en büyük 19. İmparatorluk olabildiler.

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  1. Hazır söz imparatorluktan açılmışken Warner Bros. Film şirketi Osmanlı İmparatorluğu’nun çökmesinden sadece birkaç ay sonra kuruldu.

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  1. İkinci Dünya Savaşı’ndaki Stalingrad Muharabesi’nde, bir tren istasyonu aynı gün içerisinde Alman ve Rus kuvvetleri arasında tam 14 kere el değiştirdi.

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  1. İkinci Dünya Savaşı’nda Ruslar Alman tanklarını imha etmek için üzerine bomba bağlanmış köpekleri kullandılar. Köpeklerin bazen korkup geri kaçması neticesinde Rus birlikleri de ciddi kayıplar verdi.

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  1. Tarih boyunca dünya üzerinde yapılan en çok ölümün gerçekleştiği 11 savaşın 9 tanesi Çin’de yapılmıştır.

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  1. Güneş gözlüğü esasen Çinliler tarafından icat edilmiştir, ancak amacı gözleri güneşten korumak değildi. Güneş gözlüklerini yargıçlar mahkemede duygularını saklamak için kullanıyordu.

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  1. Roma İmparatorluğu’nda kuyruklu bebek doğma ihtimali bugünkünden 20 kat daha fazlaydı.

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  1. Suikasta uğradığı gece Abraham Lincoln, gizli servis kurulması yönündeki belgeyi imzalamıştı.

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  1. Bir keresinde düşmanı kuşatmak için ikiye ayrılan Sezar’ın ordusu, karşı karşıya gelince saatler boyu birbirlerini düşman kuvveti zannederek beklediler.

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  1. Piramitlerin orijinal hali komple beyaz mermerle kaplıydı ve en tepedeki konilerin üzerinde 24 ayar altın kaplama vardı.

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  1. 1927 yılında Julius adıyla bilinen Nazi doktor, frengiyi hastalara sıtma mikrobu vererek tedavi etmeyi başardığı için Nobel ödülü kazandı.

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  1. Gereksiz bir bilgiyle noktayı koyalım: 1945 yılından sonra üretilen tüm İngiliz tanklarında çay demlemek için ekipman mevcut.

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  1. Kısa boyuyla andığımız Napolyon’un aslında ortalama bir Fransız erkeğinden daha uzun olduğunu ve beyzbolun ilk olarak 1755 yılında, ABD’den en az 30 yıl daha erken, İngiltere’de icat edildiğini belirtelim.

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