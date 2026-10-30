Yıllarca duvarları değiştirdik, sıra tavana geldi! Evlerde yeni dekorasyon trendi

Ev dekorasyonunda 2026 yılında yalnızca estetik değil, işlevsellik ve kişisel konfor da ön plana çıkıyor. Ev sahipleri, kullanılmayan alanları değerlendiren depolama çözümlerine yönelirken evlerinde kitap okumak, dinlenmek ve günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak için özel köşeler oluşturmayı tercih ediyor. İngiltere'deki kullanıcıların arama verilerini inceleyerek hazırlanan rapor, mutfaklardan banyolara, iç mekanlardan bahçelere kadar öne çıkan tasarım eğilimlerini gözler önüne seriyor.

1. MUTFAKLARDA ESNEK KULLANIM VE AKILLI DEPOLAMA

2026'nın öne çıkan eğilimlerinden biri, mutfakların farklı ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilmesi. Houzz verilerine göre hareketli mutfak adalarına yönelik aramalar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 9 katın üzerinde artarken bağımsız mutfak tasarımlarına yönelik aramalar 3,5 kat yükseldi.

İçecek hazırlamak için ayrılan alanlara da ilgi artıyor. Mutfak barlarına yönelik aramalar yüzde 167, kahve köşelerine yönelik aramalar ise yüzde 29 yükseldi.

Tezgâh üzerindeki kalabalığı azaltmayı amaçlayan depolama çözümleri de dikkat çekiyor. Küçük ev aletlerini kapalı bölmelerde saklamaya yarayan özel dolap sistemlerine yönelik aramalar yüzde 453, yürüyerek girilebilen kilerlere yönelik aramalar ise yüzde 63 arttı.

2. TAVANLAR DEKORASYONUN DİKKAT ÇEKEN PARÇASI OLUYOR

Duvarlar ve mobilyalar kadar tavanlar da iç mekân tasarımında belirleyici hale geliyor. Raporda, tavanları dekorasyonun aktif bir parçasına dönüştüren uygulamalara yönelik ilginin arttığı görülüyor.

Açıkta bırakılan ahşap kirişler: Aramalar yüzde 79 arttı.

Ahşap tavanlar: Yüzde 36 yükseliş görüldü.

Duvar kâğıdı uygulanan tavanlar: Aramalar yüzde 88 arttı.

Boyalı tavanlar: Yüzde 31 artış kaydedildi.

Bu eğilim, tavanların yalnızca odanın üst sınırı olarak görülmediğini, mekâna karakter kazandıran bir tasarım alanına dönüştüğünü gösteriyor.

3. EVLERDE KİTAP OKUMAK İÇİN ÖZEL KÖŞELER OLUŞTURULUYOR

Dijital ekranlardan uzaklaşarak sakin zaman geçirmek isteyenler için ev içinde kitap okuma alanları oluşturmak da öne çıkan trendler arasında bulunuyor.

Rapora göre niş alanlara yerleştirilen kitaplıklara yönelik aramalar 8,5 kat arttı. Küçük kütüphane aramalarında yüzde 317, rahat ve korunaklı dinlenme köşelerine yönelik aramalarda yüzde 161, kitap okuma köşelerinde ise yüzde 22 artış görüldü.

Bu alanlar için büyük bir odaya ihtiyaç duyulmuyor. Kullanılmayan bir köşe, pencere önü veya duvar nişi; kitaplık, rahat bir koltuk ve aydınlatmayla kişisel bir okuma alanına dönüştürülebiliyor.

4. EVDE KİŞİSEL DİNLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI ARTIYOR

Evlerin yalnızca günlük ihtiyaçların karşılandığı alanlar değil, aynı zamanda dinlenme ve rahatlama ortamları olarak düzenlenmesi de dikkat çekiyor.

Houzz verilerine göre meditasyon odalarına yönelik aramalar 4 katın üzerinde artış gösterdi. Banyolarda sauna aramaları yüzde 113, buhar odası aramaları yüzde 94 yükseldi. Bahçelerde sauna aramaları yüzde 106, açık hava duşlarına yönelik aramalar ise yüzde 83 arttı.

Bu veriler, kişisel bakım ve dinlenme alanlarının ev tasarımında daha fazla yer bulduğunu gösteriyor.

5. KULLANILMAYAN ALANLAR İŞLEVSEL HALE GETİRİLİYOR

Evdeki her metrekareden yararlanma isteği, yaratıcı depolama ve çok amaçlı mobilya çözümlerini öne çıkarıyor.

Merdiven altına kiler yerleştirmeye yönelik aramalar 3,5 katın üzerinde artarken gizli çamaşır ve yardımcı alanlara yönelik aramalar yaklaşık üç katına çıktı. Merdiven altı bar tasarımlarına yönelik ilgi de yaklaşık iki kat arttı.

Ayrıca yarı duvarlar, farklı seviyeler veya cam bölmeler kullanılarak yaşam alanlarını tamamen kapatmadan birbirinden ayıran bölümlendirilmiş açık plan tasarımlarına yönelik aramalar yüzde 36 yükseldi. Gerektiğinde yatağa dönüşebilen duvar yataklarına ilgi yüzde 20 arttı.

Bağımsız yaşam alanı oluşturmak için kullanılan modüler konteyner evlere yönelik aramalar da 2,5 katın üzerinde yükseldi.

6. BAHÇELERDE TROPİKAL BİTKİLER ÖNE ÇIKIYOR

2026 dekorasyon eğilimleri yalnızca evin içiyle sınırlı kalmıyor. Bahçelerde daha yoğun bitki örtüsü ve tropikal bir görünüm oluşturma isteği de artıyor.

Tropikal bitkilere yönelik aramalar 6 katın üzerinde, tropikal bahçe tasarımlarına yönelik aramalar ise 3 kat arttı. Küçük şehir bahçelerinde özel bir tropikal avlu oluşturma aramalarında da yüzde 317 yükseliş görüldü.

Bu eğilim, sınırlı dış mekân alanlarının bile yeşil bitkiler ve farklı bitki türleriyle kişisel bir dinlenme alanına dönüştürülmek istendiğini gösteriyor.

7. BANYOLAR DAHA ERİŞİLEBİLİR TASARLANIYOR

Banyo tasarımında estetik görünümün yanı sıra farklı yaş ve hareket kabiliyetlerine sahip kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak da önem kazanıyor.

Rapora göre erişilebilir banyolara yönelik aramalar 5 kat arttı. Oturma alanı bulunan duşlara ilgi yüzde 84, basamaksız giriş sunan yürüyüş tipi duşlara yönelik aramalar yüzde 37, zeminin duş alanıyla bütünleştiği ıslak hacim tasarımlarına yönelik aramalar ise yüzde 19 yükseldi.

Bu yaklaşım, banyoların hem şık hem de farklı kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlenmesine odaklanıyor.

8. DOĞAL DOKULAR VE ORGANİK TASARIMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Sade ve pürüzsüz yüzeylerin ağırlıkta olduğu minimalizm anlayışının yanında, doğal malzemeleri ve dokuları öne çıkaran modern organik tasarımlar da popülerliğini artırıyor.

Modern organik dekorasyona yönelik aramalar yüzde 91 yükseldi. Kireç bazlı boya uygulamalarında yüzde 109, Venedik sıvasında yüzde 82 artış görüldü. Taş duvarlara yönelik aramalar yüzde 148, doğal taş kullanımıyla ilgili aramalar ise yüzde 96 arttı.

Bu tarzda nötr renkler, doğal formlar ve dokunma hissini öne çıkaran yüzeyler bir araya getiriliyor. Böylece çağdaş bir görünüm korunurken mekâna daha sıcak ve doğal bir atmosfer kazandırılıyor.

9. KOYU RENKLİ VE DRAMATİK DEKORASYONLAR YÜKSELİŞTE

Açık renklerin ağırlıkta olduğu iç mekânlara alternatif olarak daha koyu, yoğun ve sarmalayıcı bir atmosfer sunan tasarımlar da ilgi görüyor.

Koyu ve etkileyici oturma odaları ile orman yeşili renklerine yönelik aramalar iki katından fazla arttı. Siyah yatak odası aramalarında yüzde 79, koyu yeşil yatak odalarında yüzde 46 yükseliş kaydedildi.

Koyu tavanlara yönelik aramalar yüzde 126, koyu renkli ahşap kullanımıyla ilgili aramalar ise yüzde 74 arttı. Bu renkler, doğru aydınlatma ve malzeme seçimleriyle mekânlarda daha samimi, çarpıcı veya dramatik bir görünüm oluşturmak için kullanılıyor.

10. TARİHİ EVLERİN KARAKTERİ KORUNARAK MODERNLEŞTİRİLİYOR

Geleneksel mimari özelliklere sahip evleri çağdaş ihtiyaçlara uygun hale getirmek de raporda öne çıkan eğilimlerden biri.

Geleneksel yatak odalarına yönelik aramalar 4 kat, dönem banyolarına yönelik aramalar ise yaklaşık 4 kat arttı. Viktorya dönemi mimarisinden esinlenen ev genişletme projelerine ilgi yüzde 130 yükseldi. Klasik çerçeveli dolap kapaklarıyla tanınan modern Shaker mutfak tasarımlarına yönelik aramalar da yüzde 56 arttı.

Bu eğilim, eski yapıların mimari karakterini korurken günümüzün konfor ve kullanım ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesine yönelik ilgiyi yansıtıyor.