Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Uçak koltuklarında mavinin sırrı! Yolcular fark etmeden etkileniyor

Uçağa bindiğinizde koltuklarda sıklıkla mavi rengin tercih edildiğini fark etmiş olabilirsiniz. Peki, uçaklarda mavi koltukların neden bu kadar yaygın olduğunu hiç düşündünüz mü? Meğer bu renk tercihi yalnızca estetik kaygılara dayanmıyor. Boeing'in kabin tasarımcıları, mavinin uçaklarda sık kullanılmasının ardındaki özel nedeni açıkladı.

Uçak koltuklarında mavinin sırrı! Yolcular fark etmeden etkileniyor
Gökçen Kökden

Bir uçağa bindiğinizde mavi koltuklar, mavi tonlarındaki halılar ile karşılaşmışsınızdır. Mavi rengin sık sık uçaklarda kullanılmasının altında yalnızca estetik kaygılar yatmıyor.

Boeing Ticari Uçaklar Kabin Deneyimi Direktörü Rachelle Ornan, mavinin sakinleştirici özelliğinin yanı sıra özellikle Batı toplumlarında güven, sağlamlık ve güç gibi kavramlarla ilişkilendirildiğini belirtiyor.
Bu nedenle kabinde mavi tonlarının kullanılmasının yolcuların kendilerini daha rahat ve güvende hissetmelerine yardımcı olması amaçlanıyor.

GÖKYÜZÜYLE DE BAĞLANTI KURUYOR

Uçak koltuklarında mavinin sırrı! Yolcular fark etmeden etkileniyor 1

Mavi rengin tercih edilmesinin bir başka nedeni ise uçuş deneyiminin kendisiyle bağlantılı. Uçak havalandığında kabindeki mavi tonlar, pencereden görülen gökyüzüyle görsel bir bütünlük oluşturuyor. Boeing'in tasarım yaklaşımında mavi, yolcuların gökyüzü ve uçma hissiyle bağlantı kurmasını sağlayacak şekilde tavan gibi kabin bölümlerinde de kullanılabiliyor.

Ancak renklerin insanlar üzerindeki etkisi kültürden kültüre değişebiliyor. Ornan, Batı toplumlarında maviye yönelik güçlü tercihin dünyanın her yerinde aynı olmadığını, örneğin Çin kültüründe kırmızının daha fazla öne çıktığını ifade ediyor.

KOLTUKLARIN KIVRIMLI OLMASI DA TESADÜF DEĞİL

Uçak koltuklarında mavinin sırrı! Yolcular fark etmeden etkileniyor 2

Uçak kabinlerinde yalnızca renkler değil, şekiller de yolcuların algısı düşünülerek tasarlanıyor. Koltuk, tavan ve baş üstü bagaj bölmelerinde keskin köşeler yerine kavisli hatların kullanılması, türbülans sırasında daha güvenli bir ortam sağlamasının yanı sıra kabinin daha yumuşak ve güven verici algılanmasına da yardımcı oluyor.

Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi'nden insan faktörleri uzmanı Christina Frederick, kavisli tasarımların psikolojik olarak daha yumuşak algılanabildiğini belirtiyor. Boeing'in kabin tasarımında da benzer bir yaklaşımdan yararlanılıyor. Amaç, uçak içerisindeki kapalı alanın yolcuya daha korunaklı ve rahat hissettirmesi.

IŞIKLARIN RENGİ BİLE ÖZEL OLARAK TEST EDİLİYOR

Uçak koltuklarında mavinin sırrı! Yolcular fark etmeden etkileniyor 3

Uçaklarda kullanılan ışıklandırma da yalnızca kabini aydınlatmak için tasarlanmıyor. Havayolları çoğunlukla gün doğumu, gündüz ve gün batımında görülen doğal renkleri taklit eden aydınlatma düzenlerinden yararlanıyor. Bu yaklaşımın yolcuların sirkadiyen ritmine uyum sağlamasına ve özellikle uzun mesafeli uçuşlarda yaşanan jet lag etkisini azaltmaya yardımcı olması hedefleniyor.

Yeni aydınlatma sistemleri kullanılmadan önce özel ışık laboratuvarlarında test ediliyor. Kabin görevlilerinin üniformalarından insan tenine ve uçakta servis edilen yiyeceklere kadar farklı unsurlar bu ışıklar altında inceleniyor. Böylece ışığın renkleri olduğundan farklı göstermesinin veya yolcular açısından rahatsız edici bir görüntü oluşturmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Kısacası uçakta koltuğunuza oturduğunuz andan itibaren gördüğünüz mavi renklerden kavisli yüzeylere ve ışıklandırmaya kadar birçok ayrıntı, yolculuk sırasında kendinizi daha sakin, rahat ve güvende hissetmeniz için tasarlanıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple, yapay zekâ girişimi Ascend.io'yu satın aldıApple, yapay zekâ girişimi Ascend.io'yu satın aldı
Eski Nokia'lar gibi kapaklı ama bir farkı varEski Nokia'lar gibi kapaklı ama bir farkı var

Anahtar Kelimeler:
Dünya uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye’de otomobil üretecek!

Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye’de otomobil üretecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.