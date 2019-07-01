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Bu bir oyuncak değil! Ne işe yaradığını duyunca çok şaşıracaksınız

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 01.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

İnsan bazı şeylerin varlığından bile haberdar değil ve bazı şeylerin ne işe yaradığı hakkında ufacık bir fikri yoktur. Ya da insanoğlu, bazı şeyleri hayatında yalnızca bir defa görme şansı yakalıyor tıpkı birazdan görecekleriniz gibi.

Bu bir oyuncak değil! Ne işe yaradığını duyunca çok şaşıracaksınız

Hayat insanın her zaman şaşırtacak sürprizlerle dolu. Ömrünüz boyunca her gün şaşırtıcı bir şey görebilirsiniz. Hayatın içinde öyle nadide, öyle şaşırtıcı şeyler var ki bazılarını gördüğünüzde şaşkınlığınızı gizlemeniz mümkün değil. Mesela albino olduğu için pembeye dönen beyaz kaplumbağa ya da bir sanat eseri gibi görünen kapı kilitleri gibi.

1. Palyaço cosplay’i gibi görünse de bu işleme Kırmızı Işık adı veriliyor ve Alerjik Rinit tedavisinde kullanılıyor.

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2. 1960’lardan kalma 10 MB’lık bir sabit disk.

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3. Japon animelerinden fırlamış gibi görünen bu şey kış uykusundan uyanan bir kaplumbağa.

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4. Balerinlerin be kadar güçlü olduklarını tahmin bile edemezsiniz.

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5. Dimdik uçurumlardaki kazı çalışmalarının nasıl yapıldığını hiç merak ettiniz mi?

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6. Dünyanın en küçük şehir parkına bakıyorsunuz, kendisi Portland, ABD’de bulunuyor.

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7. Ağzı tamamen kapatılmış plastik şişenin yükseklikle birlikte değişen basınca verdiği tepki.

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8. Tohumdan fincanınıza bir kahvenin yaşam hikayesi.

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9. 14.000 volt elektrik akımına kapılan elektrikçinin gözünde o günden kalan yıldız şeklinde iz.

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10. Bir sanat eseri gibi dursa da bu 20’nci yüzyıldan kalma bir kapı kilidi.

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11. Dışarıda oynayan 8 yaşında bir çocuğun elinde bulunan bakterileri gösteren kültür.

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12. Çok şık bir mobilya… Aslında bu eski usul bir buzdolabı.

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13. Bu bir beyaz kaplumbağa, ancak aynı zamanda albino olduğu için pembe olmuş.

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14. Rus kozmonotların kullandığı tuvalete bakıyorsunuz.

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15. Su aygırı gibi görünen bu şeyler aslında tüysüz Gine domuzları.

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16. 1 yıl boyunca Çin’i bir baştan diğerine geçen adamın gezisinin ilk gününde ve son gününde çektirdiği fotoğraf.

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17. Bulutların altındaki gün batımı lav denizi gibi görünüyor.

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18. Bu sıradan bir kaya parçası değil, gördüğünüz her tabaka milyonlarca yıla denk geliyor.

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19. Bir yıl boyunca her hafta aynı yerden güneşin fotoğrafını çekerseniz elde edeceğiniz görüntü bu oluyor.

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20. Bir yaprağın ömrü.

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21. Dağcı ayakkabısı zannedebilirsiniz, ama bu 19. yüzyılda kullanılan bir kestane ayıklama ayakkabısı.

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22. Bir patlama olduğuna şok dalgası hissedilir, bu fotoğrafta şok dalgasını bizzat görmek mümkün.

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23. 1570 yılında yazılmış, 3 boyutlu Öklidyen geometri kitabı.

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24. Rusya’nın Yakutistan bölgesinde aşırı soğuk havalarda dışarı çıkmak için tasarlanmış kıyafet.

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25. Bu bir gemi batığı değil, diğer gemileri, petrol platformlarını ve aşırı büyük yükleri taşıması için özel olarak tasarlanmış ağır yük taşıma gemisi.

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