Bu bitkilere odanızda mutlaka yer verin! Fazla radyasyona maruz kalmamak için...

Elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalgalardan tam anlamıyla korunamasak da bazı basit öneriler işe yarayabilir. Radyasyonu emdiği kanıtlanan yeşil bitkileri çalışma alanınızda ya da yatak odanızda bulundurarak radyasyona maruz kalmayı en aza indirgeyebilirsiniz. Son dönemlerde oldukça popüler olan ve bakımları da kolay bazı bitkilerin bu gücünden yararlanmak için hemen birer saksı edinerek işe başlayabilirsiniz.

KAKTÜS

Bu dikenli bitkiden iç mekanlarınızdaki elektromanyetik radyasyonu emmesi için faydalanabilirsiniz. Radyasyonu en iyi emen bitkiler listesinde ilk sıralarda olan kaktüs, havayı detoksifiye ederek bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yardımcı olur. Odadaki karbondioksidi emer ve radyasyon içermeyen evler ve ofisler yaratmak için gerçekten çok işe yarar.

PAŞA KILICI

Kaktüs bulamıyorsanız dert etmeyin. Karbondioksidi alarak daha iyi nefes almayı sağlayan taze oksijene dönüştüren özel bitkiler arasında paşa kılıcı bitkisi yer alıyor. Radyasyona bağlı baş ağrılarının sıklığını azaltmaya yardımcı olabilen bu bitki hem dekoratif görüntüsüyle çok seviliyor, evde ya da ofiste tertemiz bir havaya sahip olmanızı sağlıyor, ayrıca fazla bakım gerektirmiyor. Elektromanyetik dalga yayan cihazlarınızın yakınına yerleştirmek ise en ideali.