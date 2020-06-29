Bu bitkilere odanızda mutlaka yer verin! Fazla radyasyona maruz kalmamak için...

Elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalgalardan tam anlamıyla korunamasak da bazı basit öneriler işe yarayabilir. Radyasyonu emdiği kanıtlanan yeşil bitkileri çalışma alanınızda ya da yatak odanızda bulundurarak radyasyona maruz kalmayı en aza indirgeyebilirsiniz. Son dönemlerde oldukça popüler olan ve bakımları da kolay bazı bitkilerin bu gücünden yararlanmak için hemen birer saksı edinerek işe başlayabilirsiniz.
Bu dikenli bitkiden iç mekanlarınızdaki elektromanyetik radyasyonu emmesi için faydalanabilirsiniz. Radyasyonu en iyi emen bitkiler listesinde ilk sıralarda olan kaktüs, havayı detoksifiye ederek bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yardımcı olur. Odadaki karbondioksidi emer ve radyasyon içermeyen evler ve ofisler yaratmak için gerçekten çok işe yarar.
Kaktüs bulamıyorsanız dert etmeyin. Karbondioksidi alarak daha iyi nefes almayı sağlayan taze oksijene dönüştüren özel bitkiler arasında paşa kılıcı bitkisi yer alıyor. Radyasyona bağlı baş ağrılarının sıklığını azaltmaya yardımcı olabilen bu bitki hem dekoratif görüntüsüyle çok seviliyor, evde ya da ofiste tertemiz bir havaya sahip olmanızı sağlıyor, ayrıca fazla bakım gerektirmiyor. Elektromanyetik dalga yayan cihazlarınızın yakınına yerleştirmek ise en ideali.
Her derde deva bitki aloe vera, burada da karşımıza çıkıyor. Zararlı radyasyona karşı oldukça iyi bir koruma sağlayan bu etli bitki türü aloe vera özellikle cilt ve saça olan etkileriyle tanınıyor. Ama şimdiye kadar muhtemelen bilmediğiniz şey ise, aloe veranın evinizdeki radyasyonu emebileceği. Yüksek radyasyon seviyeleriyle başa çıkmak için yeterince güçlü bir bitki istiyorsanız hemen bir tane Aloe vera edinin.
Bu dev yapraklı dekoratif bitki, estetik açıdan muhteşemdir. Bunun yanında yine elektronik aletlerinizin çevresine koyduğunuzda sizi radyoaktif etkenlerden koruyacak kadar da güçlüdür. İçeride veya dışarıda yetiştirebilirsiniz. Güzelliği ve büyüklüğü göz önüne alındığında bakımı oldukça kolaydır. Havayı çok güzel temizleyen ve ortama tropikal bir hava veren bu bitkiyi evinizin bütün odalarına ya da ofisinizin farklı köşelerine yerleştirebilirsiniz.
Bu hassas bitki yemyeşil rengiyle büyüleyicidir. Çok güzel bir iç mekan bitkisi olan eğrelti otu estetik görünümünün yanı sıra radyasyonu emici özelliğiyle tanınır. Şöyle ki, radyasyon emisyonundan kaynaklanabilecek hasara karşı savaşmayı sağlayan antioksidan özelliği vardır. Bu radyasyon emici bitkiyi evinizde daha uzun süre tutmak istiyorsanız bakımına özen göstermeniz gerekiyor. Bol su seven bu bitkiyi arada sırada gübrelemek de işe yarar.
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