Bu böcekleri gören gerçek sanıyor ama gerçek çok başka!

Yaklaşık iki yıl önce, ince krepon kâğıdı ile kağıt heykeller yapmaya başlayan kağıt sanatçısı Tina Kraus, önce bitkiler sonra böcekler yapmaya başladı. Yaptığı maketler öyle başarılı ki görenler gerçek mi değil mi ayırt etmek de ciddi anlamda zorluk çekiyor.

Krepon kâğıdıyla çalışmaya başlayan sanatçı, ilk başta geleneksel çiçekler ile bu sanata gönül verdi. Daha sonra başka neler yapabileceğini sorgulayan kadın, böcekler yapmaya karar verdi. Bu maketleri yaparken hiç bir detayı atlamayan sanatçı, yaptığı eserlerle gerçekten görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor.

İşte o kağıttan böcekler...





