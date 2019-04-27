Bu bölgeye 40 saniye buz tutun! Olacaklar şoke edici

Genç ve sağlıklı kalmak için milyonlarca yöntem deniyor yeri geldiğinde büyük paralar harcıyoruz. Halbuki yüz yıllar önce bunun için ilginç bir yöntem geliştirilmiş.

Çinliler Feng Fu adı verdiği bu yöntem aslında sıklıkla kullanılan Akapunktur yöntemlerinden sadece bir tanesi.

Her gün bir buz küpünü vücudunuzdaki bir bölgeye koyduğunuzda olacaklar gerçekten deneyenleri şaşırtmaya yetiyor.

Rüzgar evi anlamına gelen Feng Fu yönteminde, baş ve boyun arasında kalan bölgeye buz koyma tekniği ile pek çok sağlık problemini ortadan kaldırmak mümkün... Feng Fu'nun neredeyse her şeye faydası var.

Tek yapmanız gereken, Feng Fu noktasına 20 dakika boyunca buz koymak. Buzu sabit tutmak için bir bandajdan yararlanabilirsiniz. Bu uygulamaya başlarken 30-40 saniye boyunca üşümüş hissedebilirsiniz. Fakat bir süre sonra bu nokta ısınmaya başlayacak.

Feng Fu noktasına her gün buz küpü uygulamasını yaptığınızda daha zinde olduğunuzu hissedeceksiniz! Neden mi? Çünkü buz küpü, endorfin hormonunun kanda serbest dolaşımı sağlamış olacaksınız.