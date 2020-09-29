Bu çikolata dünyada tek! Ordu'da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz’in ilk arkeolojik kazılarının yapıldığı 2300 yıllık antik Kurul Kalesi’nde bulunan Kibele (Kybele) heykelinin isim patentini alarak, marka adıyla üretimi çikolata markası haline getirdi. Bu amaçla kurulan üretim tesisinde çikolata üretimi ve satışı başladı.

ORDU'DA BULUNAN SEBZE VE MEYVELERDEN YAPILIYOR

Türkiye’nin en tatlı projesi olarak adlandırılan Çikolata Atölyesi'nde üretimi yapılan çikolataya, kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adı verildi. Tamamen Kybele ve Ordu konseptli üretilen çikolatalar, fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi Ordu'da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor. Kurum ve kişisel workshoplarla Çikolata Kafe'de, kişiye özel tercih edilen içeriklerle hazırlama imkanı sunuluyor. Denize sıfır manzarasıyla 500 metrekare alanda, çikolatanın yapımındaki her aşamaya tanık olunuyor.

'ÇİKOLATA ÜRETİMİ 3 AYDIR DEVAM EDİYOR'

Gıda Mühendisi ve Çikolata Park Yöneticisi Sevim Yavuz, “Çikolata Park’ın kuruluş amacı, Ordu bölgesinde yetişen fındığın katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi için hayata geçirildi. Fındık olarak Avrupa’ya ihraç edip, çikolata olarak bize geri dönüyor. Bunu biz neden yapmayalım? Fikri ile ortaya çıkan bir projeydi. 3 aydır da üretimimiz yoğun bir şekilde başladı. Üretilen ürünlerin yüzde 80’inin fındıklı çikolatalar oluşturuyor.