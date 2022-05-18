Bu cips vazgeçilmeziniz olacak! Çıtır çıtır fırınlanmış nohut cipsi tarifi

Nohuttan farklı farklı birçok yiyecek elde ediliyor. Türk mutfağında sıklıkla kullanılan nohut sevilerek tüketiliyor. Oldukça çeşitlendirilebilen bir gıda olan nohuttan sağlıklı cipsler de yapabilirsiniz. Bu sayede sağlıksız atıştırmalıklardansa çok daha faydalı atıştırmalıklar yapabilirsiniz. Nohuttan cips yapmanız o kadar kolay ki bu tarifi sürekli olarak yapacaksınız. Nohut cipsini tek başına tüketebileceğiniz gibi salatalarınızın üzerine koyarak da istediğiniz lezzete ulaşabilirsiniz.Bu cips sizin ve sevdiklerinizin favori atıştırmalıkları arasında yer alacak.

NOHUT CİPSİ TARİFİ

Malzemeler

250 gram haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

½ çay kaşığı toz sarımsak

½ çay kaşığı tuz

Yapılışı

Haşlanmış nohutları tek tek uğraşmak yerine iki adet kağıt havlu arasına alın. Üzerlerine hafifçe bastırarak, sağa sola doğru hareket ettirin.

Bu şekilde kabuklarının kolayca ayıklandığını göreceksiniz. Kabuğunu geride bırakan nohutları; zeytinyağı, kırmızı toz biber, toz sarımsak ve tuz ile harmanlayın.

Piştikten sonra kokusu mutfağı saracak nohut cipslerini, tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine alın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Kapağı kapalı bir kavanozda muhafaza edip, arzu ettiğiniz tüm anlarda atıştırmalık olarak tüketin.

AFİYET OLSUN!



