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Bu cips vazgeçilmeziniz olacak! Çıtır çıtır fırınlanmış nohut cipsi tarifi

18.05.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cips en sevilen atıştırmalıklardan. Özellikle film ve dizi izlerken mutlaka tüketilen cips çok lezzetli olsa da sağlığa oldukça zararlı. Evde yapacağınız doğal cips tarifleri ile hem istediğiniz lezzete kavuşabilir hem de sağlıklı atıştırmalığınızı yapabilirsiniz. Nohut cipsinizi fırında oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Üstelik bu tarifte hiçbir kızartma bulunmuyor. Fırın kullanarak da istediğiniz çıtırlığa kavuşabilirsiniz.

Bu cips vazgeçilmeziniz olacak! Çıtır çıtır fırınlanmış nohut cipsi tarifi

Nohuttan farklı farklı birçok yiyecek elde ediliyor. Türk mutfağında sıklıkla kullanılan nohut sevilerek tüketiliyor. Oldukça çeşitlendirilebilen bir gıda olan nohuttan sağlıklı cipsler de yapabilirsiniz. Bu sayede sağlıksız atıştırmalıklardansa çok daha faydalı atıştırmalıklar yapabilirsiniz. Nohuttan cips yapmanız o kadar kolay ki bu tarifi sürekli olarak yapacaksınız. Nohut cipsini tek başına tüketebileceğiniz gibi salatalarınızın üzerine koyarak da istediğiniz lezzete ulaşabilirsiniz.Bu cips sizin ve sevdiklerinizin favori atıştırmalıkları arasında yer alacak.

NOHUT CİPSİ TARİFİ

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Malzemeler

  • 250 gram haşlanmış nohut
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • ½ çay kaşığı toz sarımsak
  • ½ çay kaşığı tuz

Yapılışı

  • Haşlanmış nohutları tek tek uğraşmak yerine iki adet kağıt havlu arasına alın. Üzerlerine hafifçe bastırarak, sağa sola doğru hareket ettirin.
  • Bu şekilde kabuklarının kolayca ayıklandığını göreceksiniz. Kabuğunu geride bırakan nohutları; zeytinyağı, kırmızı toz biber, toz sarımsak ve tuz ile harmanlayın.
  • Piştikten sonra kokusu mutfağı saracak nohut cipslerini, tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine alın.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Kapağı kapalı bir kavanozda muhafaza edip, arzu ettiğiniz tüm anlarda atıştırmalık olarak tüketin.

AFİYET OLSUN!


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