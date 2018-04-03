Bu da oldu! Aynı rolle başka diziye geçti

Daha çekimler başlamadan genç bir oyuncuyla tartışan Ali Sürmeli’nin yerine Cihan Ünal ile anlaşılmıştı. Yeni adı “Bir Mucize Olsun” olarak değiştirilen dizinin uzun süre kanal problemi yaşadıktan sonra 6 Nisan’dan itibaren FOX’ta cuma akşamları yayınlanmasına karar verildi.

Bu gelişme Ali Sürmeli için ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Yeni adıyla “Bir Mucize Olsun”da reddettiği torununa yeni bir hayat sunmak isteyen ülkenin sayılı zenginlerinden Azim Sancaktar rolüne hayat vermek için anlaşan ancak rolü başka bir usta oyuncuya kaptıran Ali Sürmeli, benzer bir rolle “Servet” dizisinin kadrosuna katıldı.

Ortaks Yapım’ın Show TV için çektiği “Servet”te Kudret Fettah’ı canlandıran Ali Sürmeli, tıpkı daha önce anlaştığı Azim Sancaktar rolünde olduğu gibi yokluk içinde büyüyen ve yıllarca reddettiği torununa hak ettiği mirası bırakan bir dedeye hayat veriyor. Üstelik “Servet” dizisi, 13 Nisan tarihinden itibaren cuma akşamları yayınlanacak. Böylece Ali Sürmeli, yeni dizisiyle daha başlamadan ayrıldığı eski dizisine rakip olacak.

(Medyatava)