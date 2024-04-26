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  4. 100 milyon TL'ye satışa çıkarmıştı... Fatih Ürek 5 katlı malikanesinin kapısını açtı! O detay dikkat çekti

100 milyon TL'ye satışa çıkarmıştı... Fatih Ürek 5 katlı malikanesinin kapısını açtı! O detay dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 10:45
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Fatih Ürek bu kez lüks eviyle gündeme geldi. 5 katlı malikanesinin kapılarını açan Ürek'in bahçesinde bulunan kocaman havuz dikkat çekti.

Fatih Ürek sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Her paylaşımı olay olmayı başarıyor.

Vitrin

EVİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Fatih Ürek'in bu kez Bodrum'daki 5 katlı malikanesi yeniden gündem oldu.

Fatih Ürek 100 milyon TL'ye satışa çıkardığı evinin kapılarını Aramızda Kalmasın programına açtı.

Otantik ve mistik bir evde dikkat çeken yerlerden biri de mutfak oldu. Ürek'in mutfağı sade renklerden oluşuyor.

Evin her köşesinde uzak doğu esintileri yer alıyor. 

Ev o kadar büyük ki gez gez bitmiyor... Her kat ayrı bir daire gibi... Ünlü ismin salonunda ise pastel renkler hakim...

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek sosyal medya
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