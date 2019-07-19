Bu da oldu! Yakında avize ile evlenecek

Cansız objelerle aşk yaşama trendinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez gelin bir avize olacak. 35 yaşındaki Amanda Liberty yakın bir zamanda avizeyle evlenmeyi planladığını açıkladı.

Öte yandan Liberty muhtelif aydınlatma gereçleriyle de 'açık ilişkide' olduğunu belirtiyor.

Ancak en büyük aşkının 'Lumiere' adını verdiği avize olduğunu söyleyen kadın daha önce de 'Özgürlük Heykeli' ile uzun süreli bir ilişki yaşadığını söylüyor. Bu uzun mesafeli ilişki sırasında

Whitaker olan soyadını Liberty (Özgürlük) olarak değiştiren kadın Lumiere'i internetten satın aldığını söylüyor.

"E-bay sitesinde Lumiere'i gördüğümde gözüm kamaştı. Onun ileride karım olacağını kesinlikle tahmin edemezdim" diyen Amanda avizeyi Almanya'dan 400 Sterlin'e aldığını belirtiyor.

YATAĞA ALMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK

Lumiere'in yatağa sokmak için çok büyük olduğunu söyleyen Amanda, Lumiere'in diğer aydınlatma gereçleriyle takılmasını çok da fazla takmadığını belirtiyor.

Amanda cansız objelerle ilişki yaşayan çoğu kişinin objelerin onlarla konuştuğunu iddia ettiğini ama Lumiere'in onunla farklı bir yöntemle iletişim kurduğunu söylüyor.

