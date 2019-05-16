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Bu da olur mu demeyin! Paletlerle yaptığı inanılmaz

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 16.05.2019 10:12 | Son Güncelleme

Bizler yaratıcılığı, dünyaya yardım etme arzusunu ve o ruha sahip insanları alkışlıyoruz, bu nedenle insanların kullanılmış paletleri dönüştürdüğü en benzersiz yollardan bazılarını sizler için derledik. Bütçenizi ve gezegeninizi kurtarabilecek benzersiz palet fikirlerinden birini muhakkak yapmak isteyeceksiniz. İşte o benzersiz dönüşümler...

Bu da olur mu demeyin! Paletlerle yaptığı inanılmaz

Küçük bir hayal gücü ve sıkı çalışma, basit veya unutulmuş bir şeyi güzel bir şeye dönüştürmenize yardımcı olabilir. Örnek olarak paleti ele alalım; normalde malları kaldırmak ve taşımak için kullanılan ahşap yapılardır. Bununla birlikte, kullanılmış bir paleti, evin çevresinde yardımcı bir eşya gibi koyarsanız ya da diğer kullanımlara koyabilirsiniz. Daha da iyisi, bu malzemeleri tekrar kullanmak gezegeni kurtarmanıza yardımcı olabilir.

1. Bir palet, şık bir kovan içine yerleştirilebilir; Zaten bolca boşluk var.

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2. Basit bir palet, araba yolunuza yapı eklemenize yardımcı olabilir.

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3. İşte açık havada dayanacak şekilde yapılmış basit bahçe masaları.

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4. Ahşap, bu minibüste olduğu gibi minyatür parke döşeme olarak kullanılabilir.

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5. İşte bir arkadaşınızla eğlenmeniz için yeterince büyük bir ağaç salıncağı.

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6. Ahşap klasik bir sürgülü ahır kapısı yapmak için de kullanılabilir.

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7. Birkaç değişiklikle, kendine özgü, çok amaçlı bir raf olabilir.

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8. Kendi arka bahçenize sığabilecek mini paten rampası.

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9. Yeterince malzeme ile, şık bir etiketi olan bir yatak odası duvarı bile yapabilirsiniz.

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10. Bir bahçe barakası evden uzakta bir ev olabilir.

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11. Eşyaların taşınmasına yardımcı olmak için paletler yapıldı.

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12. Bu ahşap ızgara masa barbekülerin kralı olacaktır.

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13. Bir açık hava eğlence bankında sadece birkaç yastığa ihtiyaç var.

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14. Böyle bir çeşme ile kendi restoranınızı açabilirsiniz.

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15. Bunun gibi bir Japon tarzı platform yatak, rahat bir uyku için mükemmeldir.

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16. Kahve masanızı yaparken, bardak altlığı kullanmanın ne kadar önemli olduğuna karar verebilirsiniz.

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17. Kendi yatağınızı yapmanın en iyi yanı, işiniz bittiğinde yatağa uzanmanız...

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18. Bir çöp kutusu hiç bu kadar iyi gözükmemişti.

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19. Köpeğiniz, sadece kendi büyüklüğünde bir yatağa sahip olmayı takdir edecektir.

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20. Paletler, size böyle bir harita ile dünyayı tanıtabilir.

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21. Eski ahşabı yeniden kullanırken, hayatı geri getirmek için kullanmak, bu asma bahçede olduğu gibi harika olabilir.

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22. Bu banklar aynı zamanda bir saksı olabilir.

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23. Bu oyun evi ile çocuklar kendi küçük dünyalarına sahip olabilirler.

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24. Bu kapı sağlam ancak açık alanları ile misafirperver.

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Bonus: Eviniz için bir şeyler yapmaktan kaçınca, her zaman sadece acil bir ev yapabilirsiniz.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tahtakurusu kaynağì. Köpeğimi mahvetmişti. Sonradan uyandım.
haber niteliği taşımayan bir olay. olay bile demek saçma sıradan
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