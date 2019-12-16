Bu davada 'domuzlar da davacı'

Domuz yavrularını davada temsil eden avukat Cornelia Ziehm “Şirketler ve dernekler gibi insan olmayan mevcudiyetlerin yasal şahsilikleri var. O halde hayvanların neden olmasın?" dedi.

Dava dilekçesinde örgüt, domuzların da insanlarınkine benzer hakları olması gerektiğinin, ağrı kesici verilmeden hadım etme işleminin "zalimce" dolduğunun dolayısıyla da haklarının ihlal edildiğinin kabul etmesini istedi.

Geçen sene verilen süre 2021’e kadar uzatıldı. Hayvan hakları örgütü PETA da kasım ayında Almanya Anayasa Mahkemesi’ne giderek yavru domuzlar adına şikayetçi oldu.

Almanya parlamentosu 2013’te ağrı kesici verilmeden hadım etme işlemini yasaklamıştı ama çiftlik sahiplerine bu değişime alışmaları için 5 yıllık geçiş dönemi sağladı.

Hayvancılarsa yavru erkek domuzları doğumdan birkaç gün sonra hadım etmenin, erginlik çağını geçmiş domuzları pişirirken çıkan kötü kokuyu önlemek için gerekli olduğunu savunuyor.

Yavru erkek domuzların anestezi verilmeden hadım edilmesi Avrupa’da bir süredir tartışılıyor. Acı verici uygulama İsveç, Norveç ve İsviçre’de yasaklandı.

Kararı kınayan PETA, maymuna "insan olmayan bir hayvan olduğu gerekçesiyle ayrımcılık yapıldığını" savunmuştu.

Ancak PETA’nın davasının başarı şansını “uzak ihtimal” gören Mannheim Üniversitesi’nden hukuk profesörü Jens Buelte, “Alman kanunlarına göre hayvanlar kendi haklarına sahip değil” dedi.

“Domuz yavrularının anestezi verilerek ya da verilmeden hadım edilmesi bunun açık bir ihlali. Almanya’nın yavru erkek domuzlarının tek seçeneği haklarını mahkemede aramaktı.

Almanya kanunlarına göre hiçbir hayvana nedensiz zarar verilemeyeceğini söyleyen PETA açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çiftlik sahipleri kötü kokuyu önlemek için genetik değişiklik ya da yerel anestezi gibi diğer uygulamaların pahalı ya da uygulanamaz olduğunu iddia ediyor.

Bazı domuz eti üreticileri sadece iki kez yapılacak kokuyu önleyen aşıdan yana umutlu. Ancak muhalifleri bazı ülkelerin kullandığı bu yöntemin de pahalı olduğunu söylüyor.

Halihazırda Fransa'da da aynı tartışma yapılıyor. Fransa Tarım Bakanı Didier Guillaume kısa süre önce domuz yavrularının ağrı kesicisiz hadım ed,ilmesi işleminin 2021 sonundan itibaren yasaklaması gerektiğini açıklamıştı.



