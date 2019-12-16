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Bu davada 'domuzlar da davacı'

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Hayvan hakları aktivistleri Almanya’da yavru erkek domuzların anestezi verilmeden hadım edilmesinin yasaklanması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Domuzlar da davacılar arasında yer aldı.

Bu davada 'domuzlar da davacı'

Yavru erkek domuzların anestezi verilmeden hadım edilmesi Avrupa’da bir süredir tartışılıyor. Acı verici uygulama İsveç, Norveç ve İsviçre’de yasaklandı.

Hayvancılarsa yavru erkek domuzları doğumdan birkaç gün sonra hadım etmenin, erginlik çağını geçmiş domuzları pişirirken çıkan kötü kokuyu önlemek için gerekli olduğunu savunuyor.

Almanya parlamentosu 2013’te ağrı kesici verilmeden hadım etme işlemini yasaklamıştı ama çiftlik sahiplerine bu değişime alışmaları için 5 yıllık geçiş dönemi sağladı.

Geçen sene verilen süre 2021’e kadar uzatıldı. Hayvan hakları örgütü PETA da kasım ayında Almanya Anayasa Mahkemesi’ne giderek yavru domuzlar adına şikayetçi oldu.

Dava dilekçesinde örgüt, domuzların da insanlarınkine benzer hakları olması gerektiğinin, ağrı kesici verilmeden hadım etme işleminin "zalimce" dolduğunun dolayısıyla da haklarının ihlal edildiğinin kabul etmesini istedi.

Domuz yavrularını davada temsil eden avukat Cornelia Ziehm “Şirketler ve dernekler gibi insan olmayan mevcudiyetlerin yasal şahsilikleri var. O halde hayvanların neden olmasın?" dedi.

Almanya kanunlarına göre hiçbir hayvana nedensiz zarar verilemeyeceğini söyleyen PETA açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Domuz yavrularının anestezi verilerek ya da verilmeden hadım edilmesi bunun açık bir ihlali. Almanya’nın yavru erkek domuzlarının tek seçeneği haklarını mahkemede aramaktı.

Davanın püf noktası Almanya yasalarında “herkesin” (Alm. jedermann) temel haklarının ihlal edildiğini düşünmesi halinde anayasal şikayette bulunabilmesinde yatıyor.

Ancak PETA’nın davasının başarı şansını “uzak ihtimal” gören Mannheim Üniversitesi’nden hukuk profesörü Jens Buelte, “Alman kanunlarına göre hayvanlar kendi haklarına sahip değil” dedi.

PETA daha önce de hayvanlar adına dava açmıştı.

Örgüt 2015'te bir vahşi yaşam fotoğrafçısının makinesiyle selfie çeken makak maymununa telif hakkı verilmesini ABD yargısından talep etmişti.Ancak mahkeme örgüt lehine karar almamıştı.

Kararı kınayan PETA, maymuna "insan olmayan bir hayvan olduğu gerekçesiyle ayrımcılık yapıldığını" savunmuştu.

HER YIL MİLYONLARCASI HADIM EDİLİYOR

Almanya'da her yıl yaklaşık 20 milyon yavru domuzun testisleri alınıyor.

Çiftlik sahipleri kötü kokuyu önlemek için genetik değişiklik ya da yerel anestezi gibi diğer uygulamaların pahalı ya da uygulanamaz olduğunu iddia ediyor.

Bazı domuz eti üreticileri sadece iki kez yapılacak kokuyu önleyen aşıdan yana umutlu. Ancak muhalifleri bazı ülkelerin kullandığı bu yöntemin de pahalı olduğunu söylüyor.

Halihazırda Fransa'da da aynı tartışma yapılıyor. Fransa Tarım Bakanı Didier Guillaume kısa süre önce domuz yavrularının ağrı kesicisiz hadım ed,ilmesi işleminin 2021 sonundan itibaren yasaklaması gerektiğini açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
domuz dava almanya

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