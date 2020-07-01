Bu dekoratif ürünleri evde kolaylıkla yapabilirsiniz! Şişe ve yumurtayla...

Kendin yap projeleri sayesinde evinizin her odasına minik dokunuşlar ekleyebilir, tarzınıza uygun dekoratif ürünlere düşük maliyetle ulaşabilirsiniz. Bir silikon tabancası ve birkaç ek malzemeyle yapacağınız aksesuarlara siz de şaşıracaksınız.

ŞİŞELERİNİ BAŞTAN YARATIN!

Bazı içeceklerin o kadar güzel şişeleri var ki atmaya kıyamıyorsunuz, değil mi? Sizin gibi düşünen insanların ortak paydası ise şişeleri dönüştürmek! Farklı boyutlarda şişeleri tamamen kendinize özgü dokunuşlarla dekoratif aksesuarlara dönüştürebilirsiniz. İçerisine deniz kumu ve minik deniz kabukları koyup jüt iple ağzını bağlayarak harika bir biblo oluşturabilirsiniz. Her yüzeye uygun boyalarla şişenizi boyayıp, şık bir vazo elde edebilirsiniz. Hayal gücünüz kadar tasarım hakkınız var!

KAPI SÜSLERİNİZ SİZE ÖZGÜ OLSUN!

Kapı ve duvarlarınızda harika görünecek doğal süslemeler için ihtiyaç duyacağınız ürünler; kuru ya da yapay çiçekler ve metal bir tel. Evet, yalnızca bu kadar. Ek olarak istediğiniz süslemeleri kullanabileceğiniz tasarımlarda, yapım aşamaları ise oldukça basit. Metal teli istediğiniz şekle getirin, bitki dallarını telin üzerine karışık şekilde tutturun. Bazı dalları gevşek bırakarak doğal bir görünüm elde edin ve geri kalanını dilediğiniz gibi süsleyin. Son olarak, minik bir halat ip ve yapıştırıcı yardımıyla askılık yapın. İşte bu kadar!