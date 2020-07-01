Bu dekoratif ürünleri evde kolaylıkla yapabilirsiniz! Şişe ve yumurtayla...

Kendin yap projeleri sayesinde evinizin her odasına minik dokunuşlar ekleyebilir, tarzınıza uygun dekoratif ürünlere düşük maliyetle ulaşabilirsiniz. Bir silikon tabancası ve birkaç ek malzemeyle yapacağınız aksesuarlara siz de şaşıracaksınız.
Bazı içeceklerin o kadar güzel şişeleri var ki atmaya kıyamıyorsunuz, değil mi? Sizin gibi düşünen insanların ortak paydası ise şişeleri dönüştürmek! Farklı boyutlarda şişeleri tamamen kendinize özgü dokunuşlarla dekoratif aksesuarlara dönüştürebilirsiniz. İçerisine deniz kumu ve minik deniz kabukları koyup jüt iple ağzını bağlayarak harika bir biblo oluşturabilirsiniz. Her yüzeye uygun boyalarla şişenizi boyayıp, şık bir vazo elde edebilirsiniz. Hayal gücünüz kadar tasarım hakkınız var!
Kapı ve duvarlarınızda harika görünecek doğal süslemeler için ihtiyaç duyacağınız ürünler; kuru ya da yapay çiçekler ve metal bir tel. Evet, yalnızca bu kadar. Ek olarak istediğiniz süslemeleri kullanabileceğiniz tasarımlarda, yapım aşamaları ise oldukça basit. Metal teli istediğiniz şekle getirin, bitki dallarını telin üzerine karışık şekilde tutturun. Bazı dalları gevşek bırakarak doğal bir görünüm elde edin ve geri kalanını dilediğiniz gibi süsleyin. Son olarak, minik bir halat ip ve yapıştırıcı yardımıyla askılık yapın. İşte bu kadar!
Oldukça dikkat çekici görünen yumurta süslemesi, son zamanların en beğenilen dekoratif ürünlerinden bir tanesi. Herhangi bir sepet ya da dekoratif tabakta sergileyebileceğiniz yumurtalar, sanılandan çok daha uzun süre dayanabilirler. Böyle bir tasarıma sahip olmak için yapmanız gereken ilk şey yumurtaların içini minik bir delikten boşaltmak. Yumurtanın geri kalanının çatlamaması oldukça önemli. Yumurtayı boşalttıktan sonra, açık kalan deliği minik bir boncukla süsleyebilir ya da yumuşak bir kağıtla kapatabilirsiniz. İnce fırçalar ve rengarenk boyalarla hayalinizdeki tasarımları çizdikten sonra yumurtalarınızı sergileyebilirsiniz. İki ayrı delik açıp iple bağlayarak sarkaç görünümlü duvar süsleri de yapabilirsiniz.
Kötü rüyaları kovduğu söylenen düş kapanları, yatak odalarının favori aksesuarları arasında. Mağazalarda yüksek fiyatlara satılabilen düş kapanlarını, evde kendiniz yapabilirsiniz. Tuhafiyelerden edinebileceğiniz yuvarlak bir kasnağı, ip ile sararak kasnağın ortasında dilediğiniz deseni oluşturun. Alternatif olarak, annelerinizin dantel örtülerini ip yardımıyla kasnağa gerdirerek de kullanabilirsiniz. Kasnaktan aşağı sarkması için aynı ipten uzun püsküller yapın. Püsküllerin uçlarına tüyler ve boncuklar asarak dilediğiniz gibi süsleyin. İşte bu kadar!
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