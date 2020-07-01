Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bu dekoratif ürünleri evde kolaylıkla yapabilirsiniz! Şişe ve yumurtayla...

Bu dekoratif ürünleri evde kolaylıkla yapabilirsiniz! Şişe ve yumurtayla...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ev şıklığını tamamlamak için en ideal yöntem olan dekoratif ürünler, küçük de olsalar oldukça pahalı fiyatlara satılabiliyorlar. Kendi üretiminiz olan ürünlerle bu problemden kurtulabilirsiniz. Geri dönüşüm projeleri ile evinizdeki eşyaları kullanıma kazandırabilir, düşük maliyetli projelerle orijinal tasarımlar oluşturabilirsiniz.

Bu dekoratif ürünleri evde kolaylıkla yapabilirsiniz! Şişe ve yumurtayla...

Kendin yap projeleri sayesinde evinizin her odasına minik dokunuşlar ekleyebilir, tarzınıza uygun dekoratif ürünlere düşük maliyetle ulaşabilirsiniz. Bir silikon tabancası ve birkaç ek malzemeyle yapacağınız aksesuarlara siz de şaşıracaksınız.

ŞİŞELERİNİ BAŞTAN YARATIN!

Bazı içeceklerin o kadar güzel şişeleri var ki atmaya kıyamıyorsunuz, değil mi? Sizin gibi düşünen insanların ortak paydası ise şişeleri dönüştürmek! Farklı boyutlarda şişeleri tamamen kendinize özgü dokunuşlarla dekoratif aksesuarlara dönüştürebilirsiniz. İçerisine deniz kumu ve minik deniz kabukları koyup jüt iple ağzını bağlayarak harika bir biblo oluşturabilirsiniz. Her yüzeye uygun boyalarla şişenizi boyayıp, şık bir vazo elde edebilirsiniz. Hayal gücünüz kadar tasarım hakkınız var!

KAPI SÜSLERİNİZ SİZE ÖZGÜ OLSUN!

m6JILs36ReWvGXm8ds14RqY6N3L3GpC2etk9EN5g

Kapı ve duvarlarınızda harika görünecek doğal süslemeler için ihtiyaç duyacağınız ürünler; kuru ya da yapay çiçekler ve metal bir tel. Evet, yalnızca bu kadar. Ek olarak istediğiniz süslemeleri kullanabileceğiniz tasarımlarda, yapım aşamaları ise oldukça basit. Metal teli istediğiniz şekle getirin, bitki dallarını telin üzerine karışık şekilde tutturun. Bazı dalları gevşek bırakarak doğal bir görünüm elde edin ve geri kalanını dilediğiniz gibi süsleyin. Son olarak, minik bir halat ip ve yapıştırıcı yardımıyla askılık yapın. İşte bu kadar!

YUMURTA SÜSLEMELERİ SON TREND!

6G3qLEYgIh6YdRve76FFX8qf38KH7XsjU0znWr2i

Oldukça dikkat çekici görünen yumurta süslemesi, son zamanların en beğenilen dekoratif ürünlerinden bir tanesi. Herhangi bir sepet ya da dekoratif tabakta sergileyebileceğiniz yumurtalar, sanılandan çok daha uzun süre dayanabilirler. Böyle bir tasarıma sahip olmak için yapmanız gereken ilk şey yumurtaların içini minik bir delikten boşaltmak. Yumurtanın geri kalanının çatlamaması oldukça önemli. Yumurtayı boşalttıktan sonra, açık kalan deliği minik bir boncukla süsleyebilir ya da yumuşak bir kağıtla kapatabilirsiniz. İnce fırçalar ve rengarenk boyalarla hayalinizdeki tasarımları çizdikten sonra yumurtalarınızı sergileyebilirsiniz. İki ayrı delik açıp iple bağlayarak sarkaç görünümlü duvar süsleri de yapabilirsiniz.

TATLI RÜYALAR İÇİN DÜŞ KAPANI!

3tSS59lU0CGF4nxeCRXQCCT4LD8qbz65gdQCvgcs

Kötü rüyaları kovduğu söylenen düş kapanları, yatak odalarının favori aksesuarları arasında. Mağazalarda yüksek fiyatlara satılabilen düş kapanlarını, evde kendiniz yapabilirsiniz. Tuhafiyelerden edinebileceğiniz yuvarlak bir kasnağı, ip ile sararak kasnağın ortasında dilediğiniz deseni oluşturun. Alternatif olarak, annelerinizin dantel örtülerini ip yardımıyla kasnağa gerdirerek de kullanabilirsiniz. Kasnaktan aşağı sarkması için aynı ipten uzun püsküller yapın. Püsküllerin uçlarına tüyler ve boncuklar asarak dilediğiniz gibi süsleyin. İşte bu kadar!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...
Bu depolama elemanlarına bayılacaksınız! Hem kullanışlı hem de dekoratif...Bu depolama elemanlarına bayılacaksınız! Hem kullanışlı hem de dekoratif...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...

Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...

Bu depolama elemanlarına bayılacaksınız! Hem kullanışlı hem de dekoratif...

Bu depolama elemanlarına bayılacaksınız! Hem kullanışlı hem de dekoratif...

Bu yaratıcı elektronik aletleri duyan herkes şaşırıyor! Paspasa entegre çalar saat...

Bu yaratıcı elektronik aletleri duyan herkes şaşırıyor! Paspasa entegre çalar saat...

Balkonu monotonluktan kurtarabilirsiniz! Bu bitkiler pozitif enerji yayacak...

Balkonu monotonluktan kurtarabilirsiniz! Bu bitkiler pozitif enerji yayacak...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...

Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...

Bu yaratıcı elektronik aletleri duyan herkes şaşırıyor! Paspasa entegre çalar saat...

Bu yaratıcı elektronik aletleri duyan herkes şaşırıyor! Paspasa entegre çalar saat...

Bu depolama elemanlarına bayılacaksınız! Hem kullanışlı hem de dekoratif...

Bu depolama elemanlarına bayılacaksınız! Hem kullanışlı hem de dekoratif...

Balkonu monotonluktan kurtarabilirsiniz! Bu bitkiler pozitif enerji yayacak...

Balkonu monotonluktan kurtarabilirsiniz! Bu bitkiler pozitif enerji yayacak...

Yazlık eviniz enerjinizi tüketmesin! Birbirinden şık dekorasyon önerileri ile...

Yazlık eviniz enerjinizi tüketmesin! Birbirinden şık dekorasyon önerileri ile...

Çalışırken en doğru oturma pozisyonları açıklandı! Omurganız eğilebilir...

Çalışırken en doğru oturma pozisyonları açıklandı! Omurganız eğilebilir...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.