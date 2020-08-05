Bu dilleri öğrenmek büyük emek istiyor! İşte dünyanın öğrenmesi en zor dilleri...

Dil öğrenmek bazı insanlar için son derece kolay bir eylem. Özellikle birden fazla dil biliyorsanız zihinsel olarak da yeni bir dil öğrenmeye hazır oluyorsunuz. Fakat dünyada bazı diller var ki ne kadar çok uğraşılsa da hem konuşması hem de anlaması insanları epey zorluyor. Özellikle de yazı dili konuşma dilinden daha farklı olan dilleri öğrenmek çok daha zor.
ARAPÇA
Arap alfabesinde yer alan birçok harf, kelimelerin içerisine 4 farklı şekilde yerleştirilebilir. Bu nedende akılda tutmak zordur. Bunun yanı sıra Arap alfabesinde yer alan sesli harfler, yazılı kelimelere dahil edilmez. Bu da Arapça bilmeyen birinin terimleri anlamasını zor kılabilir. Cinsiyet ayrımı yapılan bir dil olması sebebiyle kelimelere gelen eklerin birbirinden oldukça farklı olduğu Arapçayı öğrenmek istiyorsanız yüzlerce ek ezberlemeyi şimdiden kabul etmelisiniz.
FİNCE
Fince de öğrenmesi en zor dillerden biri kabul edilir. İsimlerin 15 farklı görevde kullanıldığı Fince'de tek ve çift harflerle farklı anlamları karşılayan kelimeler türetilebilir. Maalesef İngilizce'yle aynı grupta olmadığı için diğer dil ailelerinde olduğu gibi İngilizce bilmek Fince öğrenme sürecinde size bir avantaj sağlamaz...
RUSÇA
Kiril alfabesi kullanılarak yazılan Rusça, içinde barındığı çeşitli dil bilgisi kuralları nedeniyle de öğrenmesi zor olan dillerden biridir.
NAVAHOCA
Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında konuşulan dillerden biri olan Navahoca günümüzde yaklaşık 120.000 kişi tarafından aktif olarak konuşuluyor. Batı dilleri ve diğer Latin dilleri ile arasında pek yakın ilişki bulunmayan Navahoca'nın öğrenilmesi bu nedenle zor...
VİETNAMCA
Yapılan araştırmalar, Vietnamca'nın ortalama öğrenilme süresinin yaklaşık 1100 saat olduğunu gösteriyor. Vietnam Cumhuriyeti'nin ulusal ve resmi dili olan Vietnamca'da eskiden Çin yazı sistemi kullanırken günümüzde Latin alfabesinin uyarlanmış biçimi kullanılır. Zorlu dil bilgisi kuralları ve 6 farklı ses tonlaması ile Vietnamca da konuşması ve anlaması en zor dillerden biri kabul ediliyor.
MANDARİN ÇİNCESİ
Dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olmasına rağmen öğrenmesi oldukça zor bir dil olan Mandarin Çincesi öğrenmek istiyorsanız, telaffuzu nedeniyle, sizi ilk başlarda çileden çıkartabilir. Seslerin tümünün yazı sisteminde 4 farklı telaffuza sahip olduğu bu dilde fiillerin hiçbiri zaman eki almaz, bu da öğrenmeyi zorlaştırır.
TAGALOGCA
Filipince'nin temelini oluşturan bu dil günümüzde Filipinler'de yaşayanların 4'te 1'i tarafından konuşulsa da diğer dillere göre daha farklı bir dil bilgisi yapısına sahip olması, bu dili öğrenmeyi zorlaştırıyor.
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