Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bu dilleri öğrenmek büyük emek istiyor! İşte dünyanın öğrenmesi en zor dilleri...

Bu dilleri öğrenmek büyük emek istiyor! İşte dünyanın öğrenmesi en zor dilleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ana dilimizden farklı bir dil konuşmayı çok istesek de yaşımız büyüdükçe yeni bir dil öğrenmeye çekiniriz. İlkokul yıllarımızdan bu yana eğitimlerini aldığımız bazı dillere aşina olsak bile bazı diller kaç yaşında olursak olalım öğrenmesi en zor dillerdendir. Peki yeryüzünde konuşulan ve öğrenmesi en zor olan dillerin hangileri olduğunu biliyor musunuz?

Bu dilleri öğrenmek büyük emek istiyor! İşte dünyanın öğrenmesi en zor dilleri...

Dil öğrenmek bazı insanlar için son derece kolay bir eylem. Özellikle birden fazla dil biliyorsanız zihinsel olarak da yeni bir dil öğrenmeye hazır oluyorsunuz. Fakat dünyada bazı diller var ki ne kadar çok uğraşılsa da hem konuşması hem de anlaması insanları epey zorluyor. Özellikle de yazı dili konuşma dilinden daha farklı olan dilleri öğrenmek çok daha zor.

ARAPÇA

Arap alfabesinde yer alan birçok harf, kelimelerin içerisine 4 farklı şekilde yerleştirilebilir. Bu nedende akılda tutmak zordur. Bunun yanı sıra Arap alfabesinde yer alan sesli harfler, yazılı kelimelere dahil edilmez. Bu da Arapça bilmeyen birinin terimleri anlamasını zor kılabilir. Cinsiyet ayrımı yapılan bir dil olması sebebiyle kelimelere gelen eklerin birbirinden oldukça farklı olduğu Arapçayı öğrenmek istiyorsanız yüzlerce ek ezberlemeyi şimdiden kabul etmelisiniz.

FİNCE

Fince de öğrenmesi en zor dillerden biri kabul edilir. İsimlerin 15 farklı görevde kullanıldığı Fince'de tek ve çift harflerle farklı anlamları karşılayan kelimeler türetilebilir. Maalesef İngilizce'yle aynı grupta olmadığı için diğer dil ailelerinde olduğu gibi İngilizce bilmek Fince öğrenme sürecinde size bir avantaj sağlamaz...

RUSÇA

Kiril alfabesi kullanılarak yazılan Rusça, içinde barındığı çeşitli dil bilgisi kuralları nedeniyle de öğrenmesi zor olan dillerden biridir.

NAVAHOCA

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında konuşulan dillerden biri olan Navahoca günümüzde yaklaşık 120.000 kişi tarafından aktif olarak konuşuluyor. Batı dilleri ve diğer Latin dilleri ile arasında pek yakın ilişki bulunmayan Navahoca'nın öğrenilmesi bu nedenle zor...

VİETNAMCA

Yapılan araştırmalar, Vietnamca'nın ortalama öğrenilme süresinin yaklaşık 1100 saat olduğunu gösteriyor. Vietnam Cumhuriyeti'nin ulusal ve resmi dili olan Vietnamca'da eskiden Çin yazı sistemi kullanırken günümüzde Latin alfabesinin uyarlanmış biçimi kullanılır. Zorlu dil bilgisi kuralları ve 6 farklı ses tonlaması ile Vietnamca da konuşması ve anlaması en zor dillerden biri kabul ediliyor.

MANDARİN ÇİNCESİ

Dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olmasına rağmen öğrenmesi oldukça zor bir dil olan Mandarin Çincesi öğrenmek istiyorsanız, telaffuzu nedeniyle, sizi ilk başlarda çileden çıkartabilir. Seslerin tümünün yazı sisteminde 4 farklı telaffuza sahip olduğu bu dilde fiillerin hiçbiri zaman eki almaz, bu da öğrenmeyi zorlaştırır.

TAGALOGCA

Filipince'nin temelini oluşturan bu dil günümüzde Filipinler'de yaşayanların 4'te 1'i tarafından konuşulsa da diğer dillere göre daha farklı bir dil bilgisi yapısına sahip olması, bu dili öğrenmeyi zorlaştırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
İngilizce kısa sözler: Her türlü durumda kullanabileceğiniz en güzel sözler!İngilizce kısa sözler: Her türlü durumda kullanabileceğiniz en güzel sözler!
Kahve falında rakamlar görmekKahve falında rakamlar görmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu diziler tam anlamıyla beyin yakıyor! Bulmaca etkisi yaratıyor

Bu diziler tam anlamıyla beyin yakıyor! Bulmaca etkisi yaratıyor

Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri

Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri

Çok şaşıracaksınız! O filmler aslında kitaptan uyarlandı! İşte en kaliteli uyarlama filmler...

Çok şaşıracaksınız! O filmler aslında kitaptan uyarlandı! İşte en kaliteli uyarlama filmler...

Başroldeki güçlü kadın karakterler herkesi kendine hayran bıraktı! İzlemeyen pişman oluyor...

Başroldeki güçlü kadın karakterler herkesi kendine hayran bıraktı! İzlemeyen pişman oluyor...

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Johnny Depp'in bu filmlerine bayılacaksınız! Birçok kişinin hala izlemediği o filmler...

Johnny Depp'in bu filmlerine bayılacaksınız! Birçoğumuz izlemedi

Bu yanardağların etrafından sakın geçmeyin! İşte dünyanın en tehlikeli bölgeleri...

Bu yanardağların etrafından sakın geçmeyin!

Bu hayvanlar aylarca açlık ve susuzluğa dayanabiliyor! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Bu hayvanlar aylarca açlık ve susuzluğa dayanabiliyor!

Bu şehirler rengarenk yapılarıyla turistleri hayran bırakıyor! Listede bir Türk şehri de var...

Bu şehirler rengarenk yapılarıyla turistleri hayran bırakıyor!

Felç geçirmenize neden olabilir! Denizde bu canlıları görürseniz yolunuzu değiştirin...

Denizde bu canlıları görürseniz yolunuzu değiştirin...

Netflix'in en iyi gençlik dizileri açıklandı! Bazıları hala ülkemizde popüler olmadı...

Netflix'in en iyi gençlik dizileri açıklandı! Bazıları hala ülkemizde popüler olmadı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.