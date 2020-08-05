Bu dilleri öğrenmek büyük emek istiyor! İşte dünyanın öğrenmesi en zor dilleri...

Dil öğrenmek bazı insanlar için son derece kolay bir eylem. Özellikle birden fazla dil biliyorsanız zihinsel olarak da yeni bir dil öğrenmeye hazır oluyorsunuz. Fakat dünyada bazı diller var ki ne kadar çok uğraşılsa da hem konuşması hem de anlaması insanları epey zorluyor. Özellikle de yazı dili konuşma dilinden daha farklı olan dilleri öğrenmek çok daha zor.

ARAPÇA

Arap alfabesinde yer alan birçok harf, kelimelerin içerisine 4 farklı şekilde yerleştirilebilir. Bu nedende akılda tutmak zordur. Bunun yanı sıra Arap alfabesinde yer alan sesli harfler, yazılı kelimelere dahil edilmez. Bu da Arapça bilmeyen birinin terimleri anlamasını zor kılabilir. Cinsiyet ayrımı yapılan bir dil olması sebebiyle kelimelere gelen eklerin birbirinden oldukça farklı olduğu Arapçayı öğrenmek istiyorsanız yüzlerce ek ezberlemeyi şimdiden kabul etmelisiniz.

FİNCE

Fince de öğrenmesi en zor dillerden biri kabul edilir. İsimlerin 15 farklı görevde kullanıldığı Fince'de tek ve çift harflerle farklı anlamları karşılayan kelimeler türetilebilir. Maalesef İngilizce'yle aynı grupta olmadığı için diğer dil ailelerinde olduğu gibi İngilizce bilmek Fince öğrenme sürecinde size bir avantaj sağlamaz...