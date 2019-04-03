Bu diyet ilk günden kilo verdiriyor! İşte yeni nesil diyet

Köşkeroğlu diyeti, doymuş yağlardan uzak, bitkisel kaynaklı yağların tercih edildiği, organik ve işlenmemiş ürünlerin tüketilmesini öneren bir diyet tarzıdır. Programımız 4 aşamadan oluşuyor. İşte başlandığı gün zayıflatan o diyet programı; 1-ARINMA EVRESİ Arınma evresinde, detox programı uyguluyoruz ve böylelikle vücut, toksinlerden ve ödemlerden arındırılıyor. Bu evrede vücudun daha sağlıklı bir şekilde çalışır hale gelmesini hedefliyoruz.



2-DENGELEME EVRESİ Dengeleme evresinde, ağırlığı organik sebzelerden oluşan bir programa bırakıyoruz. Bu evrede birey, kas kaybı yaşamasın diye yeterli miktarda protein ekliyoruz. Bu evrede bireyin kas kütlesinin artışını gerçekleştirip metabolizmanın hızlanması hedefliyoruz. 3-VURGU EVRESİ Vurgu evresinde ise karbonhidrat alımı oldukça azaltılıyor, alınan protein miktarı ise arttırılıyor. Bu evredeki amaç, vücuda enerji vermesi amacıyla ilk olarak kullanılan karbonhidratların bir an önce tükenmesini sağlayarak, enerjinin yağlardan sağlanması ve böylelikle yağ yakımının gerçekleşmesidir.

4-KORUMA EVRESİ Koruma evresinde ise, 4 besin grubunu da dengeli bir şekilde tüketerek olduğumuz kilomuzu korumaya çalışıyoruz. Köşkeroğlu Diyeti’ni diğer diyetlerden ayıran en büyük fark, detox programı yardımıyla vücudun toksinlerden arınmasını sağlayıp, daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını hedefliyoruz. Bu diyet programında bireyler, birinci günün sonundan itibaren zayıflamaya başlıyorlar. Bireyler sadece zayıflamak veya kilo almak için diyetisyenlere başvurmamalıdırlar. Yaşamın her anında hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir hayat geçirebilmek için beslenme desteği almaları gerekmektedir. Ancak insanlarımız sağlık sorunları yaşamaya başladığında veya artık eskisi gibi hareket kabiliyeti kalmadığında zorunluluk haline gelmiş oluyor. Diyet yapan insanların öncelikle kulaktan dolma bilgilere dayanan, internetten buldukları diyetleri uygulamamaları, beslenme ile ilgili konuları mutlaka diyetisyenlere danışmaları gerekmektedir. Onun dışında sağlıklı bilinen besinleri fazla miktarda tüketmemeleri gerekmektedir. Mutlaka ara öğün yapmalarını öneriyoruz. Ara öğünler önemli gibi görünmese de, tüketilmedikleri takdirde daha hızlı kilo vereceklerini düşünseler de, ara öğün hem metabolizmalarının hızlanmasında hem de kan şeker seviyelerinin dengelenmesinde yardımcı olacaktır.