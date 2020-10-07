Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Bu dizi ve filmleri izleyen yabancılar Türkiye’den arkadaş edinmek istiyorlar

Bu dizi ve filmleri izleyen yabancılar Türkiye’den arkadaş edinmek istiyorlar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

8 ülkeyi kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre, Netflix’teki Türk yapımları izleyen yabancılar Türk tarihine ilgi duyuyor hatta Türkiye’den arkadaş edinmek istiyorlar.

Bu dizi ve filmleri izleyen yabancılar Türkiye’den arkadaş edinmek istiyorlar

ABD’den Hindistan’a 8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, bulundukları ülkelerde Netflix aracılığıyla Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk kültürüne ve tarihine çok daha fazla ilgi duymaya başladıklarını ortaya koydu.

Araştırmanın geçtiğimiz ay yayınlanan ilk aşama sonuçları da Netflix’in Türk yapımlarını 190 ülkeye taşıması sayesinde Türkiye’ye yönelik turistik ilginin ciddi oranda artırdığını göstermişti.

Netflix tarafından yapılan araştırmaya katılanlar, iki farklı gruba ayrıldılar. Bu gruplardan biri Netflix'teki Türk yapımlarını izleyenlerden, diğeri ise izlemeyenlerden oluşuyordu. Araştırmanın sonuçlarına göre Netflix'teki Türk yapımlarını izleyen kullanıcılar, Türkiye'ye karşı ilgi duymaya başlamışlar. Hatta Türkiye'deki insanlarla arkadaşlık kurmak gibi bir istekleri de belirmeye başlamış.

1602049055_Yar__na_Tek_Bilet__2_

TÜRKİYE’DEN ARKADAŞ EDİNMEK İSTİYORLAR

Elde edilen sonuçlara göre, ilk grupta yer alan ve Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 43’ü “Türk insanıyla tanışmak, Türkiye’den arkadaşlar edinmek, onlarla birlikte çalışmak, vakit geçirmek isterim” diyor. Türk yapımlarını izlemeyenler arasında Türkiye’den arkadaş edinmek isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 28.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ VE TARİHİNİ ARAŞTIRIYORLAR

Araştırma, Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk tarihine ve sanatına duyduğu ilginin de ciddi ölçüde arttığını gösteriyor. İlk gruptaki katılımcıların yüzde 55’i “Türk kültürü, sanatı ve tarihi hakkında araştırma yapmak ve daha çok şey öğrenmek istiyorum,” derken, yerli yapımları izlemeyenler arasında bu oran yüzde 40’ın altında.

TURİSTİK İLGİNİN ARTTIĞI DA BELİRLENMİŞTİ

Aynı araştırmanın geçtiğimiz ay açıklanan ilk aşama sonuçları ise normal koşullarda bulundukları ülkede Türk yapımlarını izlemeyen kişilerin Netflix sayesinde yerli yapımlara yönelmeye başladığını ortaya koymuştu. Araştırmada ayrıca Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’ye turist olarak gelme ihtimalinin izlemeyenlerin iki katından daha fazla olduğunu da çıkan sonuçlar arasında yer alıyordu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Resident Evil yeniden filme uyarlanıyor: İşte yeni kadro Resident Evil yeniden filme uyarlanıyor: İşte yeni kadro
Hızlı ve Öfkeli 9 bir kez daha ertelendi! Açıklanan tarih... Hızlı ve Öfkeli 9 bir kez daha ertelendi! Açıklanan tarih...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
Neler neler görmedi ki bu gözler... Hafızalara kazınan o kare
Neler neler görmedi ki bu gözler... Hafızalara kazınan o kare
Yok böyle takvim! Seçim yapmakta zorlanacaksınız
Yok böyle takvim! Seçim yapmakta zorlanacaksınız
Her yeni filmde kendini aştı ama o sahne hiç unutulmadı
Her yeni filmde kendini aştı ama o sahne hiç unutulmadı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yeni Witcher, Jason Momoa mı olacak?
Yeni Witcher, Jason Momoa mı olacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Will Smith en büyük başarısını açıkladı: 'Çünkü takıntılıyım'
Will Smith en büyük başarısını açıkladı: 'Çünkü takıntılıyım'
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünden bugüne en iyi Kate Winslet filmleri
Her yeni filmde kendini aştı ama o sahne hiç unutulmadı
Tom Hanks’in başrolünü üstlendiği News of the World filminden ilk görüntüler geldi
Haberleri ondan dinleyin... Tom Hanks bomba gibi geri dönüyor
Resident Evil yeniden filme uyarlanıyor: İşte yeni kadro
Resident Evil yeniden filme uyarlanıyor: İşte yeni kadro
Ekim ayında bu dizileri sakın kaçırmayın
Yok böyle takvim! Seçim yapmakta zorlanacaksınız
Selena: The Series’den yeni fragman yayınlandı
The Walking Dead yıldızının inanılmaz dönüşümü
Kadın ajanları odağına alan The 355 filminden ilk fragman yayınladı
Dünya bu ajanlara hazır değil... Nefes kesen görüntüler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.