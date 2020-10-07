Bu dizi ve filmleri izleyen yabancılar Türkiye’den arkadaş edinmek istiyorlar

ABD’den Hindistan’a 8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, bulundukları ülkelerde Netflix aracılığıyla Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk kültürüne ve tarihine çok daha fazla ilgi duymaya başladıklarını ortaya koydu.

Araştırmanın geçtiğimiz ay yayınlanan ilk aşama sonuçları da Netflix’in Türk yapımlarını 190 ülkeye taşıması sayesinde Türkiye’ye yönelik turistik ilginin ciddi oranda artırdığını göstermişti.

Netflix tarafından yapılan araştırmaya katılanlar, iki farklı gruba ayrıldılar. Bu gruplardan biri Netflix'teki Türk yapımlarını izleyenlerden, diğeri ise izlemeyenlerden oluşuyordu. Araştırmanın sonuçlarına göre Netflix'teki Türk yapımlarını izleyen kullanıcılar, Türkiye'ye karşı ilgi duymaya başlamışlar. Hatta Türkiye'deki insanlarla arkadaşlık kurmak gibi bir istekleri de belirmeye başlamış.

TÜRKİYE’DEN ARKADAŞ EDİNMEK İSTİYORLAR

Elde edilen sonuçlara göre, ilk grupta yer alan ve Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 43’ü “Türk insanıyla tanışmak, Türkiye’den arkadaşlar edinmek, onlarla birlikte çalışmak, vakit geçirmek isterim” diyor. Türk yapımlarını izlemeyenler arasında Türkiye’den arkadaş edinmek isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 28.