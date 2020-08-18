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Bu diziler geleceğin korkunç yüzünü anlatıyor! Uzaylılar dünyayı işgal edebilir...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Son dönemlerin en çok tercih edilen dizi izleme platformu olan Netflix, üye sayısını her geçen gün artırıyor. Netflix'in gündemden hiç düşmeyen bu başarısının arkasında ise birçok farklı türü arşivinde barındırması var. Romantikten fantastiğe, komediden gerilime en çok ilgi uyandıran türlerden biri ise distopik yapımlar! Peki, Netflix'in en sevilen distopik dizileri hangileri?

Bu diziler geleceğin korkunç yüzünü anlatıyor! Uzaylılar dünyayı işgal edebilir...

Ütopyanın anti-tezi olarak ortaya konan distopya temasını işleyen diziler; gelecekte yaşanabilecek felaketlere, adaletsizliklere ve teknolojinin ürkütücü yönüne dikkat çekiyor. Zaman zaman geleceğe karşı umutsuz hissettiren distopik diziler, Netflix'in katkılarıyla boyut atlıyor ve izleyenler tarafından çok seviliyor.

SEVİLEN DİSTOPİK NETFLIX DİZİLERİ

1. The Rain (IMDb: 6.3)

Konu: Yağmur damlalarıyla bulaşan bir virüs, İskandinav nüfusunu kırar geçer. Bu felaketten kurtulmayı başaran Danimarkalı iki kardeş, 6 yıl sonra saklandıkları yer altı sığınağından çıkarak hayatta kalmayı başaran diğer kişilere katılır. Ancak dışarısı hala güvenli değildir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Alba August, Lucas Lynggaard Tonnesen, Mikkel Boe Folsgaard

Yönetmen: Kenneth Kainz, Natasha Arthy, Kasper Gaardsoe

2. %3 (IMDb: 7.4)

Konu: Brezilya yapımı bu dizinin konu aldığı distopik dünyada, bir grup insan "Açıklar" ismi verilen yerde lüks bir yaşam sürerken diğer grup açlık ve sefalet içinde yaşama tutunmaya çalışır. Büyük bir yaşam mücadelesi veren insanlara diğer gruba katılmak için bir şans sunulduğunda ortaya zorlu bir sınav çıkar. Üstelik bu sınava katılanların yalnızca %3'ü Açıklar'a gidebilecektir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Vaneza Oliveira, Rodolfo Valente, Bianca Comparato

Yönetmen: Jotaga Crema, Daina Giannecchini, Dani Libardi

3. Colony (IMDb: 7.4)

Konu: ABD yapımlı bu distopik dizide Los Angeles, uzaylılar tarafından işgal edilir. Bu sırada Will Bowman isimli bir FBI ajanının oğlu kaybolur. Will ve eşi, oğullarını bulmak için her şeyi, işgalcilerle iş birliği yapmayı bile göze alır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Peter Jacobson

Yönetmen: Juan Jose Campanella, Tim Southam

4. Altered Carbon (IMDb: 8.1)

Konu: İnsanların zihinlerini bedenden bedene aktarmayı öğrendiği bir dünyada artık ölüme yer yoktur. Sonlanan hayatlar, başka bedenlerde kolayca can bulurken Takeshi Kovacs isimli elit bir savaşçı, aldığı ceza sebebiyle 250 yıl boyunca buzda uyutulur. Bu uzun sürenin ardından başka bir vücutta uyanan Kovacs'ın aldığı cezanın son bulması için karmaşık bir olayı çözmesi gerekir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Joel Kinnaman, Will Yun Lee, Anthony Mackie, Martha Higareda

Yönetmen: Uta Briesewitz, Alex Graves, Peter Hoar

5. Black Mirror (IMDb: 8.8)

Konu: Bu 5 sezonluk distopya dizisi, her bölümünde farklı bir hikayeyi anlatıyor. Black Mirror'a göre insanlığın en karanlık içgüdüleri, büyük icatlar ile bir araya gelince teknoloji korkunç bir hal alır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson

Yönetmen: Owen Harris, Carl Tibbetts, James Hawes

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