Bu diziler geleceğin korkunç yüzünü anlatıyor! Uzaylılar dünyayı işgal edebilir...

1. The Rain (IMDb: 6.3)

Başrol Oyuncu Kadrosu: Vaneza Oliveira, Rodolfo Valente, Bianca Comparato

Yönetmen: Jotaga Crema, Daina Giannecchini, Dani Libardi

3. Colony (IMDb: 7.4)

Konu: ABD yapımlı bu distopik dizide Los Angeles, uzaylılar tarafından işgal edilir. Bu sırada Will Bowman isimli bir FBI ajanının oğlu kaybolur. Will ve eşi, oğullarını bulmak için her şeyi, işgalcilerle iş birliği yapmayı bile göze alır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Peter Jacobson

Yönetmen: Juan Jose Campanella, Tim Southam

4. Altered Carbon (IMDb: 8.1)

Konu: İnsanların zihinlerini bedenden bedene aktarmayı öğrendiği bir dünyada artık ölüme yer yoktur. Sonlanan hayatlar, başka bedenlerde kolayca can bulurken Takeshi Kovacs isimli elit bir savaşçı, aldığı ceza sebebiyle 250 yıl boyunca buzda uyutulur. Bu uzun sürenin ardından başka bir vücutta uyanan Kovacs'ın aldığı cezanın son bulması için karmaşık bir olayı çözmesi gerekir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Joel Kinnaman, Will Yun Lee, Anthony Mackie, Martha Higareda

Yönetmen: Uta Briesewitz, Alex Graves, Peter Hoar