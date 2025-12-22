Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kendisinden aylardır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu!

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan Hilmi Altındağ evinde ölü bulundu.

Kendisinden aylardır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu!
Çiğdem Sevinç

Efeler ilçesinde oturan Hilmi Altındağ’dan bir haftadır haber alamayan komşuları bugün durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Altındağ’ı hareketsiz halde buldu.

Kendisinden aylardır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu! 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altındağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Altındağ’ın bedeninin deforme olduğu öğrenildi. Altındağ’ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendisinden aylardır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu! 2

Kendisinden aylardır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu! 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En güzel günleri mahvoldu: Arkadaşı amcasını ısırdıEn güzel günleri mahvoldu: Arkadaşı amcasını ısırdı
Diyarbakır'da bulunmuştu! Yer altı kilisesi bile varDiyarbakır'da bulunmuştu! Yer altı kilisesi bile var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.