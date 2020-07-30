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Bu diziler tam anlamıyla beyin yakıyor! İzlerken bulmaca etkisi yaratan diziler...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sıradan konulara sahip dizileri izlemekten sıkıldınız mı? Belki de henüz dizinin başındayken olayların nereye varacağını tahmin edenlerdensiniz. Sizin için farklı senaryolara sahip, akıl karıştırıcı ve kelimenin tam anlamıyla kendinizi bulmaca çözer gibi hissedeceğiniz dizileri bir araya getirdik. İşte kelimenin tam anlamıyla en beyin yakan diziler...

Bu diziler tam anlamıyla beyin yakıyor! İzlerken bulmaca etkisi yaratan diziler...

Karmaşık yapılı ve merak uyandıran dizileri pür dikkat izlerken aynı zamanda kendinizi de bir bulmacanın parçasıymış gibi hissedersiniz. Kendinizi durduramadan bütün bölümleri arka arkaya izlemek isteyeceğiniz, en dikkat çeken akıl karıştırıcı dizileri sizin için sıraladık.

BEYİN YAKAN DİZİLER

The OA (2016-2019) - IMDb: 7,9

Dizi; gözleri görmeyen Prairie Johnson'ın kaybolduktan 7 sene sonra, artık gözleri gören bir kadın olarak yeniden ortaya çıkmasının gizemli hikayesini ele alıyor.

Altered Carbon (2018- ) - IMDb: 8,1

Beyin yakan diziler

İnsan ruhlarının bedenden bedene transfer edilebildiği, artık ölümün önemsizleştiği uzak bir gelecekte tüm bunlar dev bir teknoloji şirketinin elindedir. Takeshi adlı yıldızlar arası bir savaşçının zihni 500 yıl boyunca dondurulur ve hiç istemediği bir geleceğe gönderilir. Takeshi, bir cinayeti çözerse ödül olarak kendisine yepyeni bir yaşam vadedilir.

11.22.63 (2016) - IMDb: 8,2

Beyin yakan diziler

8 bölümden oluşan mini bir dizi olan 11.22.63; sıradan bir lise öğretmeniyken zamanda geçmişe açılan bir kapı keşfeden Jake Epping'in, 22 Kasım 1963 tarihindeki John F. Kennedy suikastini önleme çabalarını anlatıyor.

Sense8 (2016-2019) - IMDb: 8,3

Beyin yakan diziler

Dünyanın sekiz farklı yerinde yaşayan sekiz kişinin aslında birbiriyle bağlantılı olarak aynı ruhu paylaştıklarını anlatan bu dizide, her bölümde bir karaktere yoğunlaşılıyor. Dizide olaylar, Chicago, Birleşik Krallık, San Francisco, Mexico City, Nairobi, Seol, Mumbai ve Berlin gibi birbirinden farklı coğrafyalarda yaşayan insanların bu durumu çözmeye başlamasıyla karmaşık bir hal almaya başlıyor.

Person of Interest (2011-2016) - IMDb: 8,4

Beyin yakan diziler

İşlenecek suçları önceden tespit edebilen bir bilgisayar programı geliştiren gizemli iş adamı Mr. Finch ve eski bir CIA ajanı olan Reese güçlerini birleştirir. Amaçları; suçlular daha harekete dahi geçmeden işlenecek suçları önlemektir.

Fringe (2008-2013) - IMDb: 8,4

Beyin yakan diziler

Dizi; biraz da tesadüfen bir araya gelen FBI ajanı Olivia Dunham, metafizik dahisi ve zamanının Einstein'ı olan bilim adamı Walter Bishop ve bilim adamının oğlu Peter Bishop'tan oluşan ekibin, dünyada açıklanamayan esrarengiz olayları çözmeye çalışmasını anlatıyor.

Inside No 9 (2014- ) - IMDb: 8,5

Spesifik bir konusu bulunmayan bu dizi her bölümde farklı karakterlerle farklı konuları ele alıyor. Basit gibi başlayan olayların sürpriz sonlarla bitmesi diziye karşı bağımlılık yaratan unsurlardan biri. Her bölümü 9 rakamı ile alakalı oldukça farklı senaryolara sahip bu İngiliz kara-komedi dizisi kesinlikle izlenmeye değer bir yapım.

Firefly (2002-2003) - IMDb: 9,0

2500'lü yıllarda kaynakların bitmesiyle başka gezegenlere göç başlar ve merkez gezegenlere yerleşenler Alliance birliğini kurarlar. Dizi; Çin ve Amerika birliği ile kurulmuş olan Alliance'ın, çevredeki diğer gezegenlere yerleşip bağımsızlık ilan edenlerle arasındaki savaşları konu alıyor.

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