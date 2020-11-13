Bu dizileri bir oturuşta bitirmek isteyeceksiniz! Özellikle yalnız yaşayanlar...

Yalnız yaşıyorsanız işten ya da okuldan eve döndükten sonra nasıl vakit geçireceğinize karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Peki, ruh halinize uygun güzel bir diziye başlamaya ne dersiniz? Kahkahalarla gülmek, gizemleri çözmek, adrenalini ya da gençliğin heyecanını hissetmek istiyorsanız tam da size uygun bir liste hazırladık. İşte yalnız yaşayanların çok seveceği dizi önerileri!

ADRENALİN İSTEYENLER İÇİN...

The 100 (IMDb: 7.7)

Konu: Dizi izlerken aksiyon hiç durmasın diyorsanız The 100'ü mutlaka izleyin! Dünyayı yok eden nükleer bir patlamanın ardından kurtulanlar Ark isimli bir uzay istasyonunda yaşamaya başlar. Ancak 97 yıl sonra buradaki kaynakların tükenmeye başlaması, insanları büyük fedakarlıklar yapmaya zorlayınca dünyaya dönüş gündeme gelir. Dünyadaki radyasyon seviyesinin yaşanılır olup olmadığını görmek ve su, yiyecek gibi kaynakların varlığını tespit etmek için ölüm cezası almış olan 100 genç dünyaya gönderilir. Oysa dünyadaki en büyük tehlike, kesinlikle radyasyon değildir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Eliza Taylor, Bob Morley, Maria Avgeropoulos