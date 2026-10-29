Oppo Find X10 ve Find X10 Pro Max Hindistan'da satışa çıktı! İşte fiyatları ve özellikleri

Hindistan'da tanıtılan Oppo Find X10 ve Find X10 Pro Max satışa sunuldu. Her iki akıllı telefon da Oppo'nun Hindistan'daki resmi internet sitesi gibi satış noktaları üzerinden satışa çıktı.

OPPO FIND X10 VE FIND X10 PRO MAX FİYATLARI

Oppo Find X10 Pro Max, Luna White ve Titanium Grey olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Yalnızca 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü bulunan telefonun fiyatı 199.999 Hindistan rupisi olarak belirlendi.

Oppo Find X10 ise Glacier Blue, Mist Grey ve Glow Coral olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Modelin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonu 139.999 Hindistan rupisi, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 169.999 Hindistan rupisi fiyatla satılıyor.

Ayrıca Oppo Hasselblad Teleconverter Kit, telefonlardan ayrı olarak 24.999 Hindistan rupisi fiyatla satışa sunuluyor.

OPPO FIND X10 VE FIND X10 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

İki model arasındaki temel farklardan biri işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Oppo Find X10, Dimensity 9600M işlemcisinden güç alırken Find X10 Pro Max'te Dimensity 9600 Pro işlemcisi bulunuyor.

Kamera donanımı da modelleri birbirinden ayıran önemli özellikler arasında yer alıyor. Oppo Find X10 Pro Max, üç adet 200 megapiksel kamerayla geliyor.

Batarya tarafında ise iki telefon aynı kapasiteyi sunuyor. Hem Oppo Find X10 hem de Find X10 Pro Max, Hindistan'da 8.000 mAh kapasiteli bataryalarla satışa sunuluyor.

Kaynak: GSMArena