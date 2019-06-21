Bu doğal ikili cinsel isteği artırıyor

Uzmanlar bal ile muzun birlikte tüketilmesinin çok daha iyi sonuçlar verdiğini söylüyor ve ekliyorlar: "Eğer cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, gerçek balı muzla karıştırıp yemelisiniz."
Erkeklerde etkili olan tarif için uzmanlar tüketiminin abartılmaması gerektiği noktasında uyarıyorlar ve faydalarını şu şekilde sıralıyorlar;
Kanser oluşumunu engeller.
Antioksidan bakımından zengindir.
Kalp rahatsızlıklarını en aza indirir.
Mevsim geçişlerinde meydana gelen boğaz ağrısını hafifletir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Ballı muz karışımı nasıl hazırlanır?
2 adet orta boy muz
2 yemek kaşığı bal
400 ml ılık su
Muzları ezin ve bal ile bir kabın içinde karıştırın.
Karışıma suyu ilave edin ve yarım saat boyunca bekletin.
Karışımı gün içinde öğünlerde tüketebilirsiniz.
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