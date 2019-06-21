Bu doğal ikili cinsel isteği artırıyor

Uzmanlar bal ile muzun birlikte tüketilmesinin çok daha iyi sonuçlar verdiğini söylüyor ve ekliyorlar: "Eğer cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, gerçek balı muzla karıştırıp yemelisiniz."

Erkeklerde etkili olan tarif için uzmanlar tüketiminin abartılmaması gerektiği noktasında uyarıyorlar ve faydalarını şu şekilde sıralıyorlar;

Kanser oluşumunu engeller.

Antioksidan bakımından zengindir.

Kalp rahatsızlıklarını en aza indirir.

Mevsim geçişlerinde meydana gelen boğaz ağrısını hafifletir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ballı muz karışımı nasıl hazırlanır?

2 adet orta boy muz

2 yemek kaşığı bal

400 ml ılık su

Muzları ezin ve bal ile bir kabın içinde karıştırın.

Karışıma suyu ilave edin ve yarım saat boyunca bekletin.

Karışımı gün içinde öğünlerde tüketebilirsiniz.



