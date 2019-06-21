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Bu doğal ikili cinsel isteği artırıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

Bal ve muz başlı başına mucize besinlerdendir. Bu iki bomba bir araya gelince etkileri inanılmaz bir şekilde artıyor.

Bu doğal ikili cinsel isteği artırıyor

Uzmanlar bal ile muzun birlikte tüketilmesinin çok daha iyi sonuçlar verdiğini söylüyor ve ekliyorlar: "Eğer cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, gerçek balı muzla karıştırıp yemelisiniz."

Erkeklerde etkili olan tarif için uzmanlar tüketiminin abartılmaması gerektiği noktasında uyarıyorlar ve faydalarını şu şekilde sıralıyorlar;

Kanser oluşumunu engeller.
Antioksidan bakımından zengindir.
Kalp rahatsızlıklarını en aza indirir.
Mevsim geçişlerinde meydana gelen boğaz ağrısını hafifletir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ballı muz karışımı nasıl hazırlanır?

2 adet orta boy muz
2 yemek kaşığı bal
400 ml ılık su

Muzları ezin ve bal ile bir kabın içinde karıştırın.
Karışıma suyu ilave edin ve yarım saat boyunca bekletin.
Karışımı gün içinde öğünlerde tüketebilirsiniz.

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