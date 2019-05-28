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Bu dövmeler ayrı ayrı bir hiçler! Ama bir araya gelince ifade ettikleri anlam derinden etkileyici

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 28.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Çiftler ya da kardeşler ve ya arkadaşlar için birbirini mükemmel şekilde tamamlayan dövme fikirlerini sizler için derledik. Bu dövmeler sizleri ömür boyu ayrılmaz kılabilir. İşte o dövme fikirleri...

Bu dövmeler ayrı ayrı bir hiçler! Ama bir araya gelince ifade ettikleri anlam derinden etkileyici

Eşleşen dövmeler yapan sadece çiftler değil. Kardeşler, oda arkadaşları ve başka birini unutmak istemeyen hemen hemen herkes birlikte bu dövmeleri yaptırabilir. Bazı eşleşen dövmeler anlamlı alıntılar içerir, bazıları ise görsellerle ilgilidir, ancak bu tasarımların tümü yalnızca iki kişi bir arada olduğunda amaçlanan anlamlarını tamamen ifade eder. Sevdiğiniz kişiyle paylaşmak için en iyi eşleştirme dövmesi fikirlerinden bazılarını bir araya getirdik. Favorilerinizi yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın!

İşte o dövme fikirleri...

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