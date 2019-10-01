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Bu düğünde iki rekor birden kırdılar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

Rusya’nın Derbent şehrinde düzenlenen büyük düğün iki rekor birden kırınca şehrin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmayı başardı.

Bu düğünde iki rekor birden kırdılar!

Derbent Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre düğün, ‘en çok uluslu düğün’ ve ‘en çok konuklu düğün’ olmak üzere iki kategoride birden Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

30 ÇİFT, 10 BİN MİSAFİR

Dağıstan’da yaşayan en büyük 16 etnik grubu temsil eden 30 çift, Derbent Belediyesi’nin düzenlediği görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. Etkinliğe 10 binden fazla misafir katıldı.

ÇİFTLERDEN BİRİ TÖRENE BALONLA İNDİ

Evlenen çiftlerin en genci, 19 yaşındaki Aydınbek Aydınbekov ile Kamila Gözelova oldu. Düğüne ayrıca 60. evlilik yıldönümlerini kutlayan bir çift de katıldı. Evlenen çiftlerden birinin tören alanına balonla inmesi büyük alkış aldı.

BÜYÜK DÜĞÜN STADYUMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Derbent Belediye Başkanı Hizri Abakarov’un girişimiyle organize edilen düğün, Narın Kale Stadyumu’nda gerçekleşti. Etkinliğe, sadece Dağıstan’dan değil Rusya’nın farklı bölgelerinden insanlar geldi.

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