Bu film yüzünden hastalıklara kaldı! George Clooney’li The Midnight Sky’ın son fragmanı yayınlandı

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen The Midnight Sky filminden son bir fragman yayınlandı. Film, Kuzey Kutbu’nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini konu alıyor. George Clooney’nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Sully ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya’ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor. Lily Brooks-Dalton’un çok sevilen “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Clooney yer alıyor. Başroldeki diğer oyuncular ise David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir ve Tiffany Boone.

GEORGE CLOONEY BU FİLM YÜZÜNDEN HASTANELİK OLDU

Yönetmenliğini de üstlendiği filmde George Clooney, kanser hastası astronot Augustine Lofthouse karakterini canlandırıyor. ABD'li oyuncu George Clooney, yeni filmi için kilo verdikten sonra çekimlere başlayamadan rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Oscar ödüllü oyuncu, tüm dünyayı etkileyen bir felaket sonrası hayatta kalan bir astronotu canlandırdığı The Midnight Sky (Gece Yarısı Gökyüzü) filmi için yaklaşık 11 kilo vermişti.

THE MİDNİGHT SKY FRAGMANI



