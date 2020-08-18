Bu filmler, finalleriyle ters köşe yapıyor! Şaşırmayı sevenler için en güzel filmler...

Film izlerken ister istemez sonunda ne olacağını tahmin etmeye çalışırsınız. Genellikle de tutturursunuz ama bazı filmler tüm tahminlerimizi yerden yere vurur ve değişik finalleriyle beynimizi yakar! Açık söylemek gerekirse şaşırma garantili bu filmlerin sonu hiç de beklendiği gibi değil. Patlamış mısırlar hazırsa işte ters köşe yapan ve çok beğenilen filmler…

PRESTİJ (THE PRESTIGE)

Bir drama filmi ile izleyiciyi ekrana kilitlemek çok da kolay bir iş değil. Filmde Space Oddity şarkısının yazarı ve solisti olan David Bowie, Nicola Tesla’ya hayat veriyor. Kadronun geri kalanı da muhteşem oyunculardan oluşuyor. Sonuna geldiğinizde ise her şey değişiyor. Böylesine kaliteli bir dönem filmini gerçekten de kilitlenerek izleyeceksiniz!

AKIL DEFTERİ (MOMENTO)

İşte tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz, keşke sonunu bilmeseydim de aynı merakı tekrar hissetseydim diyeceğiniz mükemmel bir yapıt. Efsane filmlerin arkasındaki isim Christopher Nolan imzası taşıyan bu film aklınızı başınızdan alacak.

OLAĞAN ŞÜPHELİLER (THE USUAL SUSPECTS)