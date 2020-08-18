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Bu filmler, finalleriyle ters köşe yapıyor! Şaşırmayı sevenler için en güzel filmler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bazı filmlerin sonuna büyük bir heyecanla gelirsiniz ama o da ne? En sonda bir ters köşe yaparlar, şaşar kalırsınız. Eğer bir film izlerken sonunu tahmin etmek gibi bir alışkanlığınız varsa sıkı durun çünkü bu filmler bütün tahminlerinizi boşa çıkaracak. Hatta bu filmleri tekrar tekrar izlemek bile isteyebilirsiniz. İşte finalleriyle ağzınızı bir karış açık bırakacak, ters köşe yapan filmler

Bu filmler, finalleriyle ters köşe yapıyor! Şaşırmayı sevenler için en güzel filmler...

Film izlerken ister istemez sonunda ne olacağını tahmin etmeye çalışırsınız. Genellikle de tutturursunuz ama bazı filmler tüm tahminlerimizi yerden yere vurur ve değişik finalleriyle beynimizi yakar! Açık söylemek gerekirse şaşırma garantili bu filmlerin sonu hiç de beklendiği gibi değil. Patlamış mısırlar hazırsa işte ters köşe yapan ve çok beğenilen filmler…

PRESTİJ (THE PRESTIGE)

Bir drama filmi ile izleyiciyi ekrana kilitlemek çok da kolay bir iş değil. Filmde Space Oddity şarkısının yazarı ve solisti olan David Bowie, Nicola Tesla’ya hayat veriyor. Kadronun geri kalanı da muhteşem oyunculardan oluşuyor. Sonuna geldiğinizde ise her şey değişiyor. Böylesine kaliteli bir dönem filmini gerçekten de kilitlenerek izleyeceksiniz!

AKIL DEFTERİ (MOMENTO)

İşte tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz, keşke sonunu bilmeseydim de aynı merakı tekrar hissetseydim diyeceğiniz mükemmel bir yapıt. Efsane filmlerin arkasındaki isim Christopher Nolan imzası taşıyan bu film aklınızı başınızdan alacak.

OLAĞAN ŞÜPHELİLER (THE USUAL SUSPECTS)

Şüpheliler olağan ancak filmin sonu hiç de olağan değil! Bir değil birkaç kez izlenesi muhteşem bir klasik! Henüz izlemediyseniz hemen açın ve izleyin. Nasıl ben bunu daha önce izlemedim diye kendinize kızacaksınız.

GELİŞ (ARRIVAL)

İnsanoğlunun kaderini değiştirebilecek bir hikayeyi harika bir sinematografiyle anlatan bir film. Filmin sonu zaman kavramını tekrar tekrar sorgulamanıza sebebiyet verecek cinsten. Bilim kurgu filmleri arasında yeri çok özel olan bu film en yapımlardan biri!

HAYAT (LIFE)

Bilim insanları ve astronotlar, Mars’ta ilk yaşam formunu keşfediyorlar ve onunla mücadele ediyorlar. Sahneler size sanki yer çekimi olmayan bir ortamdaymışsınız gibi hissettirecek. Filmin sonu ise tamamen size kalmış…

ZİNDAN ADASI ( SHUTTER ISLAND)

Çok eski filmler hiç unutulmayabiliyor. İşte bu film de onlardan biri. Psikolojik gerilim türünde olan bu film bir Martin Scorsese başyapıtı. Ayrıca Leonarda Di Caprio da bu filmdeki oyunculuğu ile destanlar yazdı. Özellikle de finaliyle bu film, mutlaka listenizde yer almalı!

OYUN (THE GAME)

David Fincher yönetiyor ve başarılı oyuncular Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger ve James Rebhorn oynuyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla hayranlık uyandıran bu film, özellikle sonuyla sizi şaşırtacak!

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