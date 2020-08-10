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Bu filmler içinizi ısıtacak! İşte tatil temalı sahilde geçen romantik komedi filmleri!

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sıcak kumsal, romantik çiftler, güldüren espriler bunlar ve bunlara benzer detayları içeren yaz filmleri izleyenlerin içini ısıtır. Sahilde başlayan, devam eden veya biten maceralar bizleri içine çekerken bir yandan koşa koşa denize atlama hissiyatı yaratıyor. Komedi ve romantizm unsurlarını sahil bölgelerine taşıyan tatil filmleri arasında en heyecanlı ve başarılı olanları karşınızda...

Bu filmler içinizi ısıtacak! İşte tatil temalı sahilde geçen romantik komedi filmleri!

Bollywood, Hollywood ve Asya gibi dünyaca ünlü film merkezlerinden çıkmış ve popülerliğini zirveye taşımış birçok film bulunur. Bu filmler başarılı oyuncu ekipleri ile reklamlara taşınsa da arkasında taşıdığı hikaye bazen her şeyin önüne geçebiliyor. Tatil konseptli filmlerde de hikaye, olay örgüsü gibi konular her şeyden önemli bir hal alıyor. İzleyicinin duygusal anlamda yeni kapılar açmasını dahi sağlayabilen bu filmler, hikayelerinin gerçekliğe yakın olması ile daha fazla seyirci sayısına ulaşabiliyor. Birçok insanın sevdiği ve izlemeyenlere şiddetle tavsiye ettiği sahil kenarında geçen romantik komedi filmleri sizde tatil isteği uyandırabilir.

SAHİLDE GEÇEN TATİL TEMALI ROMANTİK KOMEDİ FİLMLERİ

MOONRISE KINGDOM (IMDb: 7,8)

Amerikalı yönetmen Wes Anderson'ın filmi Moorise Kingdom, renkli bir hikayeye sahip. İki gencin ailelerinden kaçarak aşklarını yaşamalarını konu alan film denizin, kumsalın ve güneşin renk paletinde farklılıklar yaşatıyor. Sıcak bir yaz gününde mutlu bir maceraya şahit olmak istiyorsanız Wes Anderson'ın estetik anlayışı ile çekilmiş bu filmi kaçırmayın.

MAMMA MIA (IMDb: 6,4)

Hayallerdeki yazın beyaz perdeye aktarılmış hali gibi olan bu film, Mamma Mia müzikalini konu alıyor. Genç bir kızın babasını bulmaya çalışmasını izlerken Yunan sahillerinin güzelliğine odaklanmamak çok zor. Oyuncu kadrosu Colin Firth, Amanda Seyfried ve Pierce Brosnan gibi başarılı isimlerden oluşan Mamma Mia, yaz aylarında yaşanan komik ve romantik anları sizle buluşturuyor.

MINE VAGANTI (IMDb: 7,3)

1960'lı yıllarda Roma'da geçen film Ferzan Özpetek imzası taşıyor. En iyi tatil filmlerinden birisi olan Mine Vaganti, Akdeniz kültürünün sıcaklığını beyaz perdeye tüm gerçekliğiyle aktarıyor. Geleneklerine bağlı İtalyan ailesine eşcinsel olduğunu açıklayan Tommaso'nun başına gelen komik hikayeler izleyiciyi içine çekiyor. Yazı içimizde hissettiren filmin final sahnesinde Ferzan Özpetek, Sezen Aksu'nun Kutlama şarkısı ile sürpriz bir son hazırlamış.

FORGETTING SARAH MARSHALL (IMDb: 7,1)

How I Met Your Mother hayranlarının çok yakından tanıdığı Jason Segel'in romantik-komedi türündeki filmi Forgetting Sarah Marshall, yaz günlerini ekranlara taşıyor. Filmde Peter isimli film yıldızı sevgilisinden ayrılır ve bunalım sürecini atlatmak için Hawai'ye tatile gider. Hikayenin en tuhaf yanı ise eski sevgilisinin yeni sevgilisi ile aynı otelde tatil yapmasıdır. Tatil denince akla gelen Hawai'de geçen bu film uygunsuz espriler içerdiği gibi romantizm unsurlarını fazlasıyla barındırıyor.

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