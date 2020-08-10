Bu filmler içinizi ısıtacak! İşte tatil temalı sahilde geçen romantik komedi filmleri!

Bollywood, Hollywood ve Asya gibi dünyaca ünlü film merkezlerinden çıkmış ve popülerliğini zirveye taşımış birçok film bulunur. Bu filmler başarılı oyuncu ekipleri ile reklamlara taşınsa da arkasında taşıdığı hikaye bazen her şeyin önüne geçebiliyor. Tatil konseptli filmlerde de hikaye, olay örgüsü gibi konular her şeyden önemli bir hal alıyor. İzleyicinin duygusal anlamda yeni kapılar açmasını dahi sağlayabilen bu filmler, hikayelerinin gerçekliğe yakın olması ile daha fazla seyirci sayısına ulaşabiliyor. Birçok insanın sevdiği ve izlemeyenlere şiddetle tavsiye ettiği sahil kenarında geçen romantik komedi filmleri sizde tatil isteği uyandırabilir.

SAHİLDE GEÇEN TATİL TEMALI ROMANTİK KOMEDİ FİLMLERİ

MOONRISE KINGDOM (IMDb: 7,8)

Amerikalı yönetmen Wes Anderson'ın filmi Moorise Kingdom, renkli bir hikayeye sahip. İki gencin ailelerinden kaçarak aşklarını yaşamalarını konu alan film denizin, kumsalın ve güneşin renk paletinde farklılıklar yaşatıyor. Sıcak bir yaz gününde mutlu bir maceraya şahit olmak istiyorsanız Wes Anderson'ın estetik anlayışı ile çekilmiş bu filmi kaçırmayın.