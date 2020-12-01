Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Gişe rekorları kıran filmlerin için de yer alan cüretkâr seks sahneleri hem oyunculara hem de izleyicilere zorlu anlar yaşattı. Hele bir de tüm aile o film için ekran başına toplandıysanız. Yeni yapılan bir çalışma içinde cesur seks sahnelerinin yer aldığı filmleri ortaya çıkardı.

Listenin başında en iddialı çıplaklık ve seks sahnelerini içerdiği için tüm oyların yüzde 90,7'sini alan, başrollerini Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie'nin paylaştığı Wolf of Wall Street yer alıyor.

OnlineGambling ve çevrimiçi film veritabanı IMDb tarafından yapılan araştırmaya göre, Fransız filmi Mavi En Sıcak Renk ve 2013'ün Nymphomaniac'ı da ilk on arasında yer alıyor.

Koronavirüs pandemisi tedbirlerinin yeniden sıkılaştığı süreçte ailece bir film izlemeye başlamadan önce bu listedekilerden birini izlememeye özen gösterin.

Para Avcısı (Wolf of Wall Street) 2013

Wolf of Wall Street'te Leonardo DiCaprio ile başrolü paylaşan Margot Robbie’nin birçok cinsellik içeren sahnesi bulunuyor.

Mavi En Sıcak Renktir (La Vie d'Adèle - Chapitres 1 et 2) 2013

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos ikilisinin başrollerini paylaştığı film yatak sahneleriyle uzun bir süre gündemi meşgul etmişti.