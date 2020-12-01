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Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.12.2020 10:16 | Son Güncelleme:
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Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Hollywood oyuncuları yıllardır beyaz perdede birbirinden zorlu sahnelerin altından başarıyla kalkmaya devam ediyor. Sadece tehlikeli değil seksi sahneler de hem oyuncular hem de izleyenler için zorlu anlar yaşatabiliyor. İşte kesinlikle ailenizle birlikte izlememeniz gereken o filmler...

Gişe rekorları kıran filmlerin için de yer alan cüretkâr seks sahneleri hem oyunculara hem de izleyicilere zorlu anlar yaşattı. Hele bir de tüm aile o film için ekran başına toplandıysanız. Yeni yapılan bir çalışma içinde cesur seks sahnelerinin yer aldığı filmleri ortaya çıkardı.

Listenin başında en iddialı çıplaklık ve seks sahnelerini içerdiği için tüm oyların yüzde 90,7'sini alan, başrollerini Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie'nin paylaştığı Wolf of Wall Street yer alıyor.

OnlineGambling ve çevrimiçi film veritabanı IMDb tarafından yapılan araştırmaya göre, Fransız filmi Mavi En Sıcak Renk ve 2013'ün Nymphomaniac'ı da ilk on arasında yer alıyor.

Koronavirüs pandemisi tedbirlerinin yeniden sıkılaştığı süreçte ailece bir film izlemeye başlamadan önce bu listedekilerden birini izlememeye özen gösterin.

Para Avcısı (Wolf of Wall Street) 2013

Wolf of Wall Street'te Leonardo DiCaprio ile başrolü paylaşan Margot Robbie’nin birçok cinsellik içeren sahnesi bulunuyor.

Para Avcısı

Mavi En Sıcak Renktir (La Vie d'Adèle - Chapitres 1 et 2) 2013

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos ikilisinin başrollerini paylaştığı film yatak sahneleriyle uzun bir süre gündemi meşgul etmişti.

Gözleri Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut) 1999

Eski karı koca Nicole Kidman ve Tom Cruise’un başrollerini paylaştığı film, iddialı seks sahneleriyle dolu.

Gözleri Tamamen Kapalı

İtiraf (Nymphomaniac) 2013

Lars von Trier'in yazıp yönettiği bu iki bölümlük erotik sanat filmi, birçok ülkede yasaklanarak vizyona giremedi.

Aşk (Love) 2015

Gaspar Noé tarafından yazılan ve yönetilen bu tartışmalı erotik drama, bir çiftin grup seks yaptıktan sonra yaşadıklarını konu alıyor.

Şeytanın Avukatı (The Devil's Advocate) 1997

Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron üçlüsünün başrollerini paylaştığı film için Theron çırılçıplak soyundu.

Şeytanın Avukatı

Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club) 2013

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film birden fazla Oscar ödülüne layık görüldü.

Ateşli Geceler (Boogie Nights) 1997

Julianne Moore ve Mark Wahlberg’in birbirinden iddialı sahnelere imza attığı filmin yönetmen koltuğunda Paul Thomas Anderson oturuyor.

Kalbim Sende (Don Jon) 2013

Scarlett Johansson ve Joseph Gordon-Levitt'in başrolleri paylaştığı filmde, ikilinin 3 dakikalık sevişme sahnesi çok konuşulmuştu.

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365 Gün (365 Dni), 2020

Netflix’in hem çok tartışılan hem de en çok izlenen yapımlarından biri olan 365 Gün de listede yerini aldı.

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