Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Gişe rekorları kıran filmlerin için de yer alan cüretkâr seks sahneleri hem oyunculara hem de izleyicilere zorlu anlar yaşattı. Hele bir de tüm aile o film için ekran başına toplandıysanız. Yeni yapılan bir çalışma içinde cesur seks sahnelerinin yer aldığı filmleri ortaya çıkardı.
Listenin başında en iddialı çıplaklık ve seks sahnelerini içerdiği için tüm oyların yüzde 90,7'sini alan, başrollerini Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie'nin paylaştığı Wolf of Wall Street yer alıyor.
OnlineGambling ve çevrimiçi film veritabanı IMDb tarafından yapılan araştırmaya göre, Fransız filmi Mavi En Sıcak Renk ve 2013'ün Nymphomaniac'ı da ilk on arasında yer alıyor.
Koronavirüs pandemisi tedbirlerinin yeniden sıkılaştığı süreçte ailece bir film izlemeye başlamadan önce bu listedekilerden birini izlememeye özen gösterin.
Wolf of Wall Street'te Leonardo DiCaprio ile başrolü paylaşan Margot Robbie’nin birçok cinsellik içeren sahnesi bulunuyor.
Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos ikilisinin başrollerini paylaştığı film yatak sahneleriyle uzun bir süre gündemi meşgul etmişti.
Eski karı koca Nicole Kidman ve Tom Cruise’un başrollerini paylaştığı film, iddialı seks sahneleriyle dolu.
Lars von Trier'in yazıp yönettiği bu iki bölümlük erotik sanat filmi, birçok ülkede yasaklanarak vizyona giremedi.
Gaspar Noé tarafından yazılan ve yönetilen bu tartışmalı erotik drama, bir çiftin grup seks yaptıktan sonra yaşadıklarını konu alıyor.
Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron üçlüsünün başrollerini paylaştığı film için Theron çırılçıplak soyundu.
Gerçek bir hikayeden uyarlanan film birden fazla Oscar ödülüne layık görüldü.
Julianne Moore ve Mark Wahlberg’in birbirinden iddialı sahnelere imza attığı filmin yönetmen koltuğunda Paul Thomas Anderson oturuyor.
Scarlett Johansson ve Joseph Gordon-Levitt'in başrolleri paylaştığı filmde, ikilinin 3 dakikalık sevişme sahnesi çok konuşulmuştu.
Netflix’in hem çok tartışılan hem de en çok izlenen yapımlarından biri olan 365 Gün de listede yerini aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum