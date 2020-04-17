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Bu filmleri kaçıran üzülür! İşte 30 yaşından önce izlemeniz gereken Netflix filmleri...

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.04.2020 10:18 | Son Güncelleme

Mecburi olarak evlere kapandığımız bugünlerde, zaman geçirebileceğimiz aktivitelerin sayısı herkesçe malum. Bu süreçte en sevilenlerin başında Netflix geliyor. Hangimiz şu birkaç haftada, sezon sezon dizi bitirmedi? Filmlerin dibine ekmek banmadı? Sizler için Netflix'in altını üstüne getirdik ve 30 yaşından önce mutlaka seyretmeniz gereken 7 yapımı sizin için derledik.

Bu filmleri kaçıran üzülür! İşte 30 yaşından önce izlemeniz gereken Netflix filmleri...

Bu filmleri izlemeyen çok pişman olur, bizden söylemesi! Haydi başlayalım...

7 - ELİ (2019) | IMDB 5,8

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Korku ile başlıyoruz! Filmde, Eli isimli ufak çocuğun, tedavisi olmayan hastalığına çare bulmaya çalışan bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Son çare olarak deneysel tedavi uğruna evlerini bırakıp, korkutucu bir hastanenin yolunu tutan bu ailenin umutsuzluğu ve Eli'ın hastalığı sona erecek midir?

Spoiler: Son 15 dakika inanılmaz ters köşe!

6 - 1922 (2017) | IMDB 6,3

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Amerika'nın uzak bir taşra köyünde çiftçilik yapan James ailesinin hikayesinin anlatıldığı bu yapımda; ailenin babası, Wilfred James, eşi Arlette'nin çiftliği satıp şehre yerleşme fikrine kesin bir şekilde karşı çıkarak; eşini öldürür ve sonu olmayan dramatik olaylar baş göstermeye başlar. 1922 filmi, Stephen King'in aynı ismi taşıyan romanından bir uyarlama.

5 - I AM MOTHER (2019) | IMDB 6,7

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Bilim kurgu sevenler kendini belli edebilir mi? Kesinlikle Netflix'in orijinal yapımları içinde bilim kurgu konusunda öne çıkan yapımlardan biri. Distopik bir dünyada geçen I am Mother, bir robotun anneliğine odaklanıyor. Dünyada, insan nesli tükenmiş ve insanlığın yükselişi bu robota bağlı. Robot ile genç kız arasında oluşan bu bağ, yabancı birinin gelişi ile nereye doğru yol alacaktır?

4 - OUTLAW KİNG (2019) | IMDB 6,9

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Dönem filmleri sevenler bu yapımı kaçırmasın! Orta çağ Avrupasını konu alan bu filmde, İngiltere Kralı I. Edward'ın İskoçya'yı işgali esnasında Robert the Bruce'un verdiği mücadeleyi ve üst düzey fedakarlığı beyaz perdeye aktarıyor. Hem dönem filmi hem de aksiyonu bol. Daha ne olsun?

3 - OKJA (2017) | IMDB 7,3

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Okja, Güney Kore filmi olarak karşımıza çıkıyor. İnsan ile bir hayvanın dostluğuna şahit olduğumuz bu yapımda karakterimiz Mia, Okja adındaki hayvanıyla tam 10 huzurlu yıl geçirir ama Okja'nın peşinde deney yapmak isteyen kötü niyetli insanlar vardır. Mia, Okja'yı bu insanlardan kurtarabilecek midir?

2 - EL CAMINO: A BREAKING BAD MOVIE (2019) | IMDB 7,4

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Gözümde canlanır koskoca mazi! Bu satırları yazarken bile hüzünleniyorum dostlar. Bir dönemin efsane dizisi Breaking Bad'in son bölümünde, canım Jesse'mizi en son gece vakti ufuk çizgisine doğru araba sürdüğünü görüyorduk. Bu filmde, o gece ve devamındaki günlerde neler yaşandığını izliyoruz. gözü dolmayan bizden değildir.

1 - MARRIAGE STORY (2019) | IMDB 8,0

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Netflix filmleri 2019 yılında altın çağını yaşadı dersek çok da yanlış olmaz! Netflix'in en iyi filmleri bu yılda bizlerle buluştu. Marriage Story bunlardan biri... Evli bir çiftin boşanma sürecini izlediğimiz bu yapımda, Scarlett Johansson'ın oyunculuğuna laf söyleyebilen var mı? Filmin 1 adet Oscar kazandığını da belirtmeden geçemeyeceğim.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kesinlikle hatalı bir liste. 2 tanesi hariç izlenmeyen filmlerin reklamı için hazırlandığı besbelli. Tamamını izlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki çoğu zaman kaybı.
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