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Bu filmleri korkmadan izleyebilene para ödülü!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

ABD'de bir televizyon ağı, Stephen King'in sinemaya uyarlanan en korkunç 13 eserini korkmadan izleyebilene 1300 dolar ödül vereceğini açıkladı.

Bu filmleri korkmadan izleyebilene para ödülü!

ABD'li televizyon içerikleri satıcısı USDish, katılımcıların 'korkmadan korku filmi izlemelerini gerektiren' bir yarışma başlattığını ilan etti. Yarışmaya göre, katılımcılar ünlü korku yazarı Stephen King'in sinemaya uyarlanan en korkunç 13 eserini Cadılar Bayramı'na kadar (31 Ekim) 'hiç korkmadan' izlemeye çalışacak.

KATILIMCILARIN TEPKİLERİ KAYDEDİLECEK

Kazanana ise 1300 dolar tutarında ödül verilecek. Yarışmada, King'in eserlerinden uyarlanan klasikleşmiş 'Carrie' ile 'Shining' gibi filmlerin yer aldığı bir seçki izletilecek. Filmleri izleyen katılımcılar ise, filmleri izlerken kendilerine daha önce verilecek cihaz yardımıyla irkilme ve kalp atış oranları gibi tepkilerini kaydedecekler.

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BAŞVURULAR 15 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Bütün filmler bittiğinde ise katılımcılar 'korku verilerini' karar vermek üzere jüriye gönderecekler. Yarışmaya başvurular 15 Ekim tarihine kadar devam edecek.

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