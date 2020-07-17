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Bu filmlerin başrolünde ünlü evli çiftler var! Evli olduklarını kimse bilmiyordu...

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Evli çiftlerin aynı filmlerde rol alması sıkça karşılaşılan bir durum. Normal hayatlarındaki uyumu film çekimlerinde de rahatlıkla yaşamaları başarılı eserlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. İzleyici tarafından da sahnelerin doğallığının daha fazla kabul aldığı yaygın bir görüş. Tüm ulusal sinemalarda örneğine rastlayabileceğiniz birçok film var. Karşınızda ünlü evli çiftlerin rol aldığı filmler...

Bu filmlerin başrolünde ünlü evli çiftler var! Evli olduklarını kimse bilmiyordu...

Film öncesinde hali hazırda evli olup aynı film setini paylaşan insanların dışında set ortamında alevlenen bir aşk ile evlenmiş birçok çift de bulunur. Dünyanın en popüler film evreni Hollywood'da bu olayların örneği fazlasıyla görülebilir. Türk sineması da başarılı aktör ve aktrislerin uyumlu ilişkilerini izleyebildiğimiz filmler ile doludur. Sürükleyici hikayelere sahip büyük bütçeli filmlerde gerçek aşkın izlerini görebilirsiniz.

ÜNLÜ EVLİ ÇİFTLERİN BERABER OYNADIĞI FİLMLER

THE RUM DIARY (2011)

Karayip Korsanları film serisi ile oyunculuk yeteneğini daha geniş kitlelere yayan Johnny Deep, The Rum Diary filminde eşi Amber Heard ile beraber rol almıştı. Komedi ve dram unsurlarını fazlasıyla barındıran filmde ünlü çiftin beraber olduğu birçok sahne bulunuyor.

DAYS OF THUNDER (1990)

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Hollywood'un başarılı aktristi Nicole Kidman ve en ünlü aktörlerinden Tom Cruise'un evliliklerine kadar uzanan ilişkileri 1990 yılında vizyona giren Days Of Thunder filminin setinde başladı. Yönetmen koltuğunda Tony Scott'ın oturduğu aksiyon ve spor temalı filmde dram içeren sahneler de mevcut. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film sinemaseverlerin takdirini kazanmıştı.

EYYVAH EYVAH 3 (2014)

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Özge Borak ve Ata Demirer, Eyvah Eyvah film serisinin çekimleri esnasında tanışıp ilişki yaşamaya başladılar. Oyuncu çift 2011 yılında evlenme kararı alarak dünya evine girdi. Türk seyircisi tarafından çok sevilen komedi filminde de evli bir çifti canlandıran oyuncu çift gülmekten yorulacağınız bir eser ortaya çıkarmışlardı.

AŞK SANA BENZER (2015)

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, televizyon dizisi olan Çalıkuşu'nun setinde tanışan ve ilişki yaşamaya başladılar, 2015 yılında Aşk Sana Benzer isimli filmde de beraber rol aldılar. Muğla'nın sahil kasabasındaki dondurmacı kız ile balıkçı erkeğin aşkını anlatan bir hikayeye sahip film yayınlandığı tarihte çok fazla ilgi görmüştü.

MR & MRS SMITH (2005)

Ünleri dünyanın her yanına yayılmış iki isim Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2005 yapımlı aksiyon ve romantik sahnelerin ağır bastığı Mr & Mrs Smith filminde bir araya gelmişlerdi. Hollywood'un iki ünlü isminin evlenmesi magazin için çok değerli bir olaydı. Bundan dolayı evlilikleri boyunca sürekli gündemde kaldılar.

GREEN LANTERN (2011)

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Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın evlilikleri ile sonuçlanan ilişkinin adımları Green Lantern filmi sırasında oldu. Barış ve adalet koruyucuları olarak görev yapan bir ekibin gizemli bir evrende yaşadıkları olayları anlatan filmde evli çiftin beraber rol aldığını görebilirsiniz.

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