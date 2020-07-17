Bu filmlerin başrolünde ünlü evli çiftler var! Evli olduklarını kimse bilmiyordu...

Film öncesinde hali hazırda evli olup aynı film setini paylaşan insanların dışında set ortamında alevlenen bir aşk ile evlenmiş birçok çift de bulunur. Dünyanın en popüler film evreni Hollywood'da bu olayların örneği fazlasıyla görülebilir. Türk sineması da başarılı aktör ve aktrislerin uyumlu ilişkilerini izleyebildiğimiz filmler ile doludur. Sürükleyici hikayelere sahip büyük bütçeli filmlerde gerçek aşkın izlerini görebilirsiniz.

ÜNLÜ EVLİ ÇİFTLERİN BERABER OYNADIĞI FİLMLER

THE RUM DIARY (2011)

Karayip Korsanları film serisi ile oyunculuk yeteneğini daha geniş kitlelere yayan Johnny Deep, The Rum Diary filminde eşi Amber Heard ile beraber rol almıştı. Komedi ve dram unsurlarını fazlasıyla barındıran filmde ünlü çiftin beraber olduğu birçok sahne bulunuyor.

DAYS OF THUNDER (1990)

Hollywood'un başarılı aktristi Nicole Kidman ve en ünlü aktörlerinden Tom Cruise'un evliliklerine kadar uzanan ilişkileri 1990 yılında vizyona giren Days Of Thunder filminin setinde başladı. Yönetmen koltuğunda Tony Scott'ın oturduğu aksiyon ve spor temalı filmde dram içeren sahneler de mevcut. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film sinemaseverlerin takdirini kazanmıştı.