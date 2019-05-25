Bu fotoğrafların açıklamasını biz bulamadık, peki ya siz?

Eskiden fotoğraf çekmek bugünkü kadar kolay değildi. Fotoğraf çekmek ya da fotoğraf çektirmek bir anlam ifade ediyordu. Hatta bundan 30 yıl öncesine gittiğimizde, daha dijital fotoğraf makineleri bu kadar yaygın değilken, cep telefonları zaten yokken her şey çok daha zordu. O yüzden insanlar fotoğraf çekerken veya çektirirken çok daha seçici davranmak zorundaydı. En özel anlarda fotoğraf çektirilirdi. Ancak birazdan göreceğiniz siyah beyaz fotoğrafların hangi güne ya da neye ait oldukları pek çözülebilmiş değil.
Baktıkça şaşıracağınız o siyaz beyaz fotoğraflar...
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