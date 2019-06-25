Bu fotoğrafta ne görüyorsun? Cevap kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor

Bu fotoğrafa baktığınızda ilk olarak ne görüyorsunuz? Hafif açık bir çift dudak mı görüyorsunuz? Yoksa farklı yükseklikteki ağaçlar mı? Ya da Ya da belki sadece ağaçlardan toprağa dökülen bir dizi kök mü görüyorsunuz?

Görünüşe göre cevap kişiliğiniz hakkında çok ilginç bazı şeyler ortaya koyuyor.

Zihnini Uyandır adlı siteye göre gördüğümüz şey rahat ve özgür olup olmadığımızı ya da başkaları tarafından şekillendirilip şekillendirilmediğimizi gösterir.

DUDAKLAR

"Siz zayıf olarak algılanıyorsunuz ve yardıma ihtiyacınız var, ancak gerçekte bu doğru değil. Sorunları başka birinin yardımı olmadan çözme gücünüz var."

Görünüşe göre, önce dudak görürsen "basit ve sessiz" olman daha olası.

Sen karmaşık olmayan bir yaşamı seven birisin ve çoğu zaman akışa katlanırsın.

Fakat bazen biraz saf olsan da, genellikle çok akıllısın ve dürüstlüğe değer veriyorsun.

AĞAÇLAR

"Başkalarının kafanızdan neler geçtiğini tahmin etmesini veya tahmin etmemesini engelleyen gizemli bir sayfanız var. Hayal ettiğiniz her şeyde başarılı olmak için geleceğin tüm olasılıklarına ve sonuçlarına açıksınız."