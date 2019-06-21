Bu gariplikler sadece Hindistan'da olur! 80 yıl oruç tutan adam, boğa sörfü ve daha neler neler...

Hindistan’ı anlamak ve anlatmak son derece zor çünkü hem sahip olduğu çeşitlilik hem de barındırdığı zıtlıklar sebebiyle bir genelleme yapmak pek mümkün değil. Bir bakıyorsunuz teknolojide çok hızlı ilerleyen bir Hindistan var diğer yandan bakıyorsunuz dünyanın en yoksul nüfuslarından birine sahip. Hindistan’da Bugün insanlar hala elleriyle yemek yiyor, geleneksel kıyafetleri olan sari giyiyor, sarık takıyor ve eski zamanlardan kalan alışkanlıklarına göre yaşıyorlar. Bunun ülkenin eğitim seviyesi ya da sosyoekonomik durum ile bir alakası yok, atom bombasını yapan, uzaya uydu gönderen Hintli mühendislerden Bollywood ünlülerine, hatta prens ve prenseslere kadar durum aynı. Gelin şimdi bu renkli ve farklı ülkede görebileceğiniz çok acayip şeylere kısaca bir göz atalım. 1. 130 milyon hacı. Kumbh Mela, 12 yılda bir gerçekleştirilen ve dünyada aynı anda en çok insanın bir araya geldiği Hindu hacı geleneği. Bu öyle bir toplanma ki uzaydan bile görünüyor. Bu yıl Kumbh Mela, Allahabad’ın Ardh bölgesinde yapıldı ve 15 Ocak’tan 4 Mart’a kadar sürdü. Bu hacı toplanmasında yaklaşık 130 milyon insanın bir araya geldiği tahmin ediliyor.

2. Dünyanın ilk plastik cerrahi kitabı. Sushruta Samhita, antik Sanskritçe tıp kitabı. Tıp ve cerrahi alanında detaylı bir şekilde yazılmış olan dünyanın ilk metni olarak kabul ediliyor. MÖ 6’ncı yüzyılda yaşadığı düşünülen Sushruta tarafından yazılmış. Modern plastik cerrahinin bu kitaptan kaynaklandığı bariz bir şekilde görülüyor. Metinlerde yanaklardan alınan derilerden nasıl dudak ve burun rekonstrüksiyonu yapılacağı detaylıca anlatılıyor. 3. Boğa sörfü. Boğa sörfü, Güney Kerala’da bulunan Anandapally köyünde hasat mevsiminin sonunda gerçekleştirilen bir hasat sporudur. Futbol sahası büyüklüğünde bir pirinç tarlası bileklere gelecek kadar su ile doldurulur ve arkasında tahta bir levha bağlı bir çift ineği kuyruklarından tutarak yönlendiren yarışmacılar bu alanda sörf yaparlar. 4. Sıra dışı postaneler. Hindistan’da postaneler bildiğiniz postanelerden çok farklı olabilir. Mesela yüzen postane görmek istiyorsanız burada, deniz seviyesinden 4700 metre yükseklikteki dünyanın en yüksek rakımlı postanesi de yine burada. 1970’lerde mobil deve postaneleri de Rajasthan bölgesinde çok yaygınmış, şimdilerde ise Bengal’in Darjeeling Dağı bölgesinde hala katırların kullanıldığı mobil postaneler mevcut.

5. Üçüncü cinsiyet: Hijra Hindistan’da Hijra kelimesi transseksüel bireyler için kullanılıyor. Hijraların tarihi antik dönemlere kadar uzanıyor ve antik metinlerde kendilerinden bahsediliyor. 21014 yılının Nisan ayında Hindistan Yüksek Mahkemesi transseksüel bireyleri özel bir yasa ile üçüncü cinsiyet olarak tanıdı ve pasaport ve diğer resmi belgeleri üçüncü cinsiyet olarak almalarına imkan verdi. 6. Soyu tehlike altında olan eşsiz hayvanlar. Hindistan, Asya kıtasında bulunan nesli tehlike altında olan, çok nadir görülen ve bu bölgeye özel birçok hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar arasında soyu koruma altında olan Asya aslanı ve benzersiz mor kurbağayı saymak mümkün. 7. Bir yılda en çok altın tüketimi. Hindistan dünyanın en büyük altın tüketicisi. Son on yıldır, Hindistan her yıl ortalama 838 ton altın kullanıyor. 2018 yılında Hindistan’da 760.4 ton altın kullanıldı, bu miktarın büyük çoğunluğu düğünlerde ve festivallerde kullanılacak takılara gidiyor. 8. Tamamen organik köprüler. Dünyanın en nemli bölgelerinden biri olan Meghalaya’daki köprüler, aşırı nemden dolayı çürüyüp yıkılmaması için tamamen ağaç köklerinden yapılıyor. Ağaç köklerinden inşa edilen böyle bir köprünün tamamlanması haliyle yılları buluyor, ancak bu yolla yapılan köprüler ahşaptan veya metalden yapılan köprülere kıyasla çok daha uzun süre dayanıyor.

9. Dünyanın en pahalı ve görkemli Hindu tapınağı. Kerala’nın başkenti Thiruvananthapuram’da bulunan Padmanabhaswamy Tapınağı sadece dünyanın en pahalı Hindu tapınağı değil, aynı zamanda dünya üzerinde bulunan en görkemli ve pahalı ibadet yeri. 2011 yılında, Hindistan arkeoloji müdürlüğü içinde bulunan şeyleri kayıt altına almak için tapınağın gizli bölümlerine girdi ve milyonlarca dolar değerinde altın, gümüş ve değerli taşlardan yapılmış eşyalar buldu. 10. Evli kadınların 16 süslemesi. Hindistan’da kadınlar sadece evlenmelerinin ardından, Sola Shringar adı verilen 16 adet süslemeyi ve takıyı kullanmaya başlarlar. Bunlar arasında Bindi adı verilen, alnın ortasına yapılan renkli noktayı ve Nath adı verilen burun hızmasını saymak mümkün. 11. 330 milyon tanrı. Hindistan’da nüfusun %80’i Hindu. Hinduizm’de yaklaşık olarak 330 milyon tanrı bulunuyor, bazılarını Hinduların kendisi bile bilmiyor haliyle. Ancak kendilerini bilmeseler bile isimlerine saygı göstermeye devam ediyorlar. En çok bilinen Hindu tanrıları arasında Vişnu, Şiva ve Brahma’yı saymak mümkün. Bu tanrıların hepsi eşit derecede öneme sahipler.

12. 80 yıl boyunca oruç tutan rahip. Prahlad Jani, 1940 yılından beri yemek ve su olmadan yaşadığını iddia eden bir rahip. Ona göre tanrı Amba kendisini koruyup kolluyor. 2003 ve 2010 yıllarında Jani üzerinde iki adet çalışma gerçekleştirildi. Gözlem süreleri boyunca Jani’nin yemek yemeden ve su içmeden sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiği tespit edildi. Ancak bu çalışmaların hiçbiri bilimsel dergilerde makale olarak kendine yer bulmadı. 13. Dünyanın en yüksek heykeli. Hindistan, 182 metre uzunluğundaki “Birlik Heykeli” sayesinde dünyanın en yüksek heykeline sahip ülke unvanını elinde bulunduruyor. Heykel, Sardar Patel olarak bilinen, Hindistan bağımsızlık mücadelesi lideri Sardar Vallabhbhai Patel adına yaptırılmış. 14. Hindistan’da matem rengi siyah değil. Dünyanın geri kalanının aksine, ölen birinin ardından yas tutan insanlar siyah değil beyaz renkte giyiniyor. Bunu yapmalarının nedeni beyaz rengin saflığı simgelemesi. Bir kadın kocasını kaybettiğinde, üzerinden yıllar geçmiş olsa bile beyaz renkteki sarisini giyiyor. Eğer bir erkek karısını kaybetmişse, özellikle Rajasthan bölgesinde beyaz renkli türban takıyor.

15. Ladakh’taki manyetik tepe. Manyetik Tepe, Ladakh bölgesindeki Leh’te bulunan bir tepe. Burası öyle iyi bilenen bir yer ki burada bulunan manyetik alandan kaçmak için Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar rotalarını değiştiriyorlar. Burada bırakılan nesneler ve araçlar tepeye kadar kendiliğinden çıkıyor gibi görünüyor. Ancak gerçekte nesneler yukarı doğru çıkıyormuş gibi görünse de topografik olarak aşağı doğru iniyorlar. 16. İsimsiz 9 erkek. “İsimsiz 9 Erkek” derneği MÖ 270 yılı civarında Mauryan İmparatoru Ashoka tarafından kurulmuş bir dernek. Bu derneğin amacı kötü ellere geçmesi durumunda insanlığın sonunu getirebilecek tehlikeli bilgileri korumak ve geliştirmek. Bu 9 erkeğin her biri bir kitabı korumak ve onu geliştirmekle yükümlü. Her bir kitap insanlık için tehlikeli olabilecek farklı türde bir bilgiyi barındırıyor. 17. Dünyanın en büyük film endüstrisi. Bollywood, merkezi Mumbai’de bulunan Hintçe film endüstrisi ve sadece 2018 yılında buradan tam 1813 film çıkmış. 2012 yılından itibaren Hollywood tarafından yapılan filmleri ezip geçmiş durumda. Bollywood ismi ise Bombay ve Hollywood kelimeleri birleştirilerek türetilmiş bir isim.