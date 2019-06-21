Bu gariplikler sadece Hindistan'da olur! 80 yıl oruç tutan adam, boğa sörfü ve daha neler neler...

Hindistan’ı anlamak ve anlatmak son derece zor çünkü hem sahip olduğu çeşitlilik hem de barındırdığı zıtlıklar sebebiyle bir genelleme yapmak pek mümkün değil. Bir bakıyorsunuz teknolojide çok hızlı ilerleyen bir Hindistan var diğer yandan bakıyorsunuz dünyanın en yoksul nüfuslarından birine sahip. Hindistan’da Bugün insanlar hala elleriyle yemek yiyor, geleneksel kıyafetleri olan sari giyiyor, sarık takıyor ve eski zamanlardan kalan alışkanlıklarına göre yaşıyorlar. Bunun ülkenin eğitim seviyesi ya da sosyoekonomik durum ile bir alakası yok, atom bombasını yapan, uzaya uydu gönderen Hintli mühendislerden Bollywood ünlülerine, hatta prens ve prenseslere kadar durum aynı. Gelin şimdi bu renkli ve farklı ülkede görebileceğiniz çok acayip şeylere kısaca bir göz atalım.
Kumbh Mela, 12 yılda bir gerçekleştirilen ve dünyada aynı anda en çok insanın bir araya geldiği Hindu hacı geleneği. Bu öyle bir toplanma ki uzaydan bile görünüyor. Bu yıl Kumbh Mela, Allahabad’ın Ardh bölgesinde yapıldı ve 15 Ocak’tan 4 Mart’a kadar sürdü. Bu hacı toplanmasında yaklaşık 130 milyon insanın bir araya geldiği tahmin ediliyor.
Sushruta Samhita, antik Sanskritçe tıp kitabı. Tıp ve cerrahi alanında detaylı bir şekilde yazılmış olan dünyanın ilk metni olarak kabul ediliyor. MÖ 6’ncı yüzyılda yaşadığı düşünülen Sushruta tarafından yazılmış. Modern plastik cerrahinin bu kitaptan kaynaklandığı bariz bir şekilde görülüyor. Metinlerde yanaklardan alınan derilerden nasıl dudak ve burun rekonstrüksiyonu yapılacağı detaylıca anlatılıyor.
Boğa sörfü, Güney Kerala’da bulunan Anandapally köyünde hasat mevsiminin sonunda gerçekleştirilen bir hasat sporudur. Futbol sahası büyüklüğünde bir pirinç tarlası bileklere gelecek kadar su ile doldurulur ve arkasında tahta bir levha bağlı bir çift ineği kuyruklarından tutarak yönlendiren yarışmacılar bu alanda sörf yaparlar.
Hindistan’da postaneler bildiğiniz postanelerden çok farklı olabilir. Mesela yüzen postane görmek istiyorsanız burada, deniz seviyesinden 4700 metre yükseklikteki dünyanın en yüksek rakımlı postanesi de yine burada. 1970’lerde mobil deve postaneleri de Rajasthan bölgesinde çok yaygınmış, şimdilerde ise Bengal’in Darjeeling Dağı bölgesinde hala katırların kullanıldığı mobil postaneler mevcut.
Hindistan’da Hijra kelimesi transseksüel bireyler için kullanılıyor. Hijraların tarihi antik dönemlere kadar uzanıyor ve antik metinlerde kendilerinden bahsediliyor. 21014 yılının Nisan ayında Hindistan Yüksek Mahkemesi transseksüel bireyleri özel bir yasa ile üçüncü cinsiyet olarak tanıdı ve pasaport ve diğer resmi belgeleri üçüncü cinsiyet olarak almalarına imkan verdi.
Hindistan, Asya kıtasında bulunan nesli tehlike altında olan, çok nadir görülen ve bu bölgeye özel birçok hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar arasında soyu koruma altında olan Asya aslanı ve benzersiz mor kurbağayı saymak mümkün.
Hindistan dünyanın en büyük altın tüketicisi. Son on yıldır, Hindistan her yıl ortalama 838 ton altın kullanıyor. 2018 yılında Hindistan’da 760.4 ton altın kullanıldı, bu miktarın büyük çoğunluğu düğünlerde ve festivallerde kullanılacak takılara gidiyor.
Dünyanın en nemli bölgelerinden biri olan Meghalaya’daki köprüler, aşırı nemden dolayı çürüyüp yıkılmaması için tamamen ağaç köklerinden yapılıyor. Ağaç köklerinden inşa edilen böyle bir köprünün tamamlanması haliyle yılları buluyor, ancak bu yolla yapılan köprüler ahşaptan veya metalden yapılan köprülere kıyasla çok daha uzun süre dayanıyor.
Kerala’nın başkenti Thiruvananthapuram’da bulunan Padmanabhaswamy Tapınağı sadece dünyanın en pahalı Hindu tapınağı değil, aynı zamanda dünya üzerinde bulunan en görkemli ve pahalı ibadet yeri. 2011 yılında, Hindistan arkeoloji müdürlüğü içinde bulunan şeyleri kayıt altına almak için tapınağın gizli bölümlerine girdi ve milyonlarca dolar değerinde altın, gümüş ve değerli taşlardan yapılmış eşyalar buldu.
Hindistan’da kadınlar sadece evlenmelerinin ardından, Sola Shringar adı verilen 16 adet süslemeyi ve takıyı kullanmaya başlarlar. Bunlar arasında Bindi adı verilen, alnın ortasına yapılan renkli noktayı ve Nath adı verilen burun hızmasını saymak mümkün.
Hindistan’da nüfusun %80’i Hindu. Hinduizm’de yaklaşık olarak 330 milyon tanrı bulunuyor, bazılarını Hinduların kendisi bile bilmiyor haliyle. Ancak kendilerini bilmeseler bile isimlerine saygı göstermeye devam ediyorlar. En çok bilinen Hindu tanrıları arasında Vişnu, Şiva ve Brahma’yı saymak mümkün. Bu tanrıların hepsi eşit derecede öneme sahipler.
Prahlad Jani, 1940 yılından beri yemek ve su olmadan yaşadığını iddia eden bir rahip. Ona göre tanrı Amba kendisini koruyup kolluyor. 2003 ve 2010 yıllarında Jani üzerinde iki adet çalışma gerçekleştirildi. Gözlem süreleri boyunca Jani’nin yemek yemeden ve su içmeden sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiği tespit edildi. Ancak bu çalışmaların hiçbiri bilimsel dergilerde makale olarak kendine yer bulmadı.
Hindistan, 182 metre uzunluğundaki “Birlik Heykeli” sayesinde dünyanın en yüksek heykeline sahip ülke unvanını elinde bulunduruyor. Heykel, Sardar Patel olarak bilinen, Hindistan bağımsızlık mücadelesi lideri Sardar Vallabhbhai Patel adına yaptırılmış.
Dünyanın geri kalanının aksine, ölen birinin ardından yas tutan insanlar siyah değil beyaz renkte giyiniyor. Bunu yapmalarının nedeni beyaz rengin saflığı simgelemesi. Bir kadın kocasını kaybettiğinde, üzerinden yıllar geçmiş olsa bile beyaz renkteki sarisini giyiyor. Eğer bir erkek karısını kaybetmişse, özellikle Rajasthan bölgesinde beyaz renkli türban takıyor.
Manyetik Tepe, Ladakh bölgesindeki Leh’te bulunan bir tepe. Burası öyle iyi bilenen bir yer ki burada bulunan manyetik alandan kaçmak için Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar rotalarını değiştiriyorlar. Burada bırakılan nesneler ve araçlar tepeye kadar kendiliğinden çıkıyor gibi görünüyor. Ancak gerçekte nesneler yukarı doğru çıkıyormuş gibi görünse de topografik olarak aşağı doğru iniyorlar.
“İsimsiz 9 Erkek” derneği MÖ 270 yılı civarında Mauryan İmparatoru Ashoka tarafından kurulmuş bir dernek. Bu derneğin amacı kötü ellere geçmesi durumunda insanlığın sonunu getirebilecek tehlikeli bilgileri korumak ve geliştirmek. Bu 9 erkeğin her biri bir kitabı korumak ve onu geliştirmekle yükümlü. Her bir kitap insanlık için tehlikeli olabilecek farklı türde bir bilgiyi barındırıyor.
Bollywood, merkezi Mumbai’de bulunan Hintçe film endüstrisi ve sadece 2018 yılında buradan tam 1813 film çıkmış. 2012 yılından itibaren Hollywood tarafından yapılan filmleri ezip geçmiş durumda. Bollywood ismi ise Bombay ve Hollywood kelimeleri birleştirilerek türetilmiş bir isim.
Zoroastrian bölgesinde Toprak ve Ateş kutsal kabul edilir. Bu sebeple, Dakhma’yı, yani Sessizlik Kulesi’ni inşa etmişlerdir. Sessizlik Kulesi dairesel şekilde yükselen gökyüzü defni için inşa edilmiş bir yapıdır. Gökyüzü defninde ölü bedenleri kuşların, özellikle akbabaların yemesi sağlanır. Ölen kişinin bedeni kemiklerine kadar kuşlar tarafından tüketilir. Benzer bir yapı İran’da da bulunmasına rağmen halihazırda kullanımda olan sadece Hindistan’daki Sessizlik Kulesi’dir.
Hindistan’da yollarda el ele dolaşan erkekler görmek son derece olağan bir şeydir. Bazı ülkelerde bu durum yadırganabilir ve cinsel yönelimlerin bir tezahürü olarak görülebilir. Ancak Hindistan’da 2 gerçek arkadaş arasındaki bağı göstermekten başka bir anlamı yoktur. Bir kadın ve erkeğin arasındaki sevgi ifadesinin gösterimi olarak el ele tutuşmak Hindistan’da çok nadir görülür.
Tamil Nadu’da evlilik yüzüğü ayağın ikinci parmağına takılır. 2 adet gümüş yüzük damat tarafından eşinin ayak parmağına takılır, bu geleneksel olarak sağlıklı bir hamilelik için gereklidir. Altın yüzükten uzak dururlar, çünkü altın bolluk ve bereket tanrısı Lakshmi’nin sembolüdür. Altın yüzüğün vücudun en aşağısında bulunan ayağa takılması saygısızlık olarak görülebilir.
Para dolu çantayı çaldılar, peşlerine düşen polisle çatıştılar
Mülakat soruları büyük tepki çekmişti! İSKİ'den açıklama geldi
'Dünyanın 7 Harikası' bugün olsa nasıl görünürdü?
70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün
Bu denizde yürümek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar
Uzmanlar uyarıyor: Bir anda öldürüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum