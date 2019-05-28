Bu gariplikleri sadece Amerika'da görebilirsiniz!

Amerika birçok kişi için hayaller ve özgürlükler ülkesidir; insanlar büyük umutlarla Amerika’ya taşınıyorlar ve haklı olarak Amerika, gecekondularda yaşayan insanları milyarderler haline getirebiliyor. Tabi ki böyle bir başarı için çok çalışmanız ve zekâya ihtiyacınız var. Amerika'daki herkes Amerikan rüyasını yaşamıyor, bazıları sadece şakayla karışık trajikomik bir şey yaşıyor. Yani filmlerde gördüğünüz o Amerika'ya aldanmayın. Obezitenin ve zorlu hayat şartlarının iyice arttığı Amerika, pek çok zeki zihinlere ev sahipliği yaptığı gibi komik karakterlerle de doludur.

İşte komedi sayılacak o fotoğraflar...

Spor salonuna çıkan yürüyen merdivenler!

İlginç bir tasarım!

HZ. İsa'nın yer aldığı bir ürün...

Çocuklar gayet sağlıklı besleniyor!!

Ülkenin bayrağı her yerde!

Büyük bedenin de büyük bedeni!

İlginç işler! ''Kahve iç, para kazan...''

İştah açmıyor kapatıyor sanki!

Üşengeçlikte sınır yok!

Barbekü aşkına!

Rahatına düşkün bir müşteri...

Yürümekten pek hazzetmiyorlar!

Keçi yarışları!

Sandalye baya sağlammış...

Bu millet yemek yemeği seviyor!

Upuzun dükkan isimleri...

İlginç bir obje...

Her an her şey olabilir!

Bu da ne şimdi!?



