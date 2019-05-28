Bu gariplikleri sadece Amerika'da görebilirsiniz!

Amerika birçok kişi için hayaller ve özgürlükler ülkesidir; insanlar büyük umutlarla Amerika’ya taşınıyorlar ve haklı olarak Amerika, gecekondularda yaşayan insanları milyarderler haline getirebiliyor. Tabi ki böyle bir başarı için çok çalışmanız ve zekâya ihtiyacınız var. Amerika'daki herkes Amerikan rüyasını yaşamıyor, bazıları sadece şakayla karışık trajikomik bir şey yaşıyor. Yani filmlerde gördüğünüz o Amerika'ya aldanmayın. Obezitenin ve zorlu hayat şartlarının iyice arttığı Amerika, pek çok zeki zihinlere ev sahipliği yaptığı gibi komik karakterlerle de doludur.
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