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Bu gariplikleri sadece Amerika'da görebilirsiniz!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 28.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Sadece Amerika'da görebileceğiniz çılgın şeyleri sizler için bir araya getirdik. Bu trajikomik fotoğraflar Amerika'nın obetize gerçeğini ve rahatlığını büyük ölçü de ortaya koyuyor.

Bu gariplikleri sadece Amerika'da görebilirsiniz!

Amerika birçok kişi için hayaller ve özgürlükler ülkesidir; insanlar büyük umutlarla Amerika’ya taşınıyorlar ve haklı olarak Amerika, gecekondularda yaşayan insanları milyarderler haline getirebiliyor. Tabi ki böyle bir başarı için çok çalışmanız ve zekâya ihtiyacınız var. Amerika'daki herkes Amerikan rüyasını yaşamıyor, bazıları sadece şakayla karışık trajikomik bir şey yaşıyor. Yani filmlerde gördüğünüz o Amerika'ya aldanmayın. Obezitenin ve zorlu hayat şartlarının iyice arttığı Amerika, pek çok zeki zihinlere ev sahipliği yaptığı gibi komik karakterlerle de doludur.

İşte komedi sayılacak o fotoğraflar...

Spor salonuna çıkan yürüyen merdivenler!

6th

İlginç bir tasarım!

7-73

HZ. İsa'nın yer aldığı bir ürün...

8th

Çocuklar gayet sağlıklı besleniyor!!

9th

Ülkenin bayrağı her yerde!

18th

Büyük bedenin de büyük bedeni!

20th

İlginç işler! ''Kahve iç, para kazan...''

21th

İştah açmıyor kapatıyor sanki!

burger

Üşengeçlikte sınır yok!

chair

Barbekü aşkına!

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Rahatına düşkün bir müşteri...

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Yürümekten pek hazzetmiyorlar!

emfjE

Keçi yarışları!

goat-racing

Sandalye baya sağlammış...

hq720

Bu millet yemek yemeği seviyor!

Meanwhile0120

Upuzun dükkan isimleri...

mig

İlginç bir obje...

sack

Her an her şey olabilir!

school

Bu da ne şimdi!?

what


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