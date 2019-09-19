Bu gariplikleri sadece Tayland’da görebilirsiniz!

Eski adıyla Siyam, günümüzde kullanılan adıyla Tayland hakkında ne biliyorsunuz? İşte tüm o bildiklerinizi değiştirecek şaşırtıcı özellikleriyle Tayland kültürünün bilinmeyenlerini öğreneceksiniz. Belki bu bilgilerden sonra Tayland’a bir gezi planı oluşturabilirsiniz çünkü oldukça farklı kültüre sahip bir ülke. Şimdiden şaşırmaya hazır olun! 1. Tayland’da sevimli dostlarımız köpekler için oluşturulmuş bir kafe var. Sıra dışı yerlere düşkünseniz ve aynı zamanda da köpekleri seviyorsanız Tayland’da tam size göre bir yer var. Tayland’a iyi bir adım olarak “Corgi Café“yi tercih edebilirsiniz. Başlangıçta kafe sahiplerinin 2 köpeği vardı ve onların da 7 adet yavrusu oldu. Ardından köpek sayıları artmaya başladı ve sahipleri de bu sevimli dostlarının eğlencesini herkesle paylaşmak istedi ve böyle bir yer açtı. Birbirinden lezzetli yemeklerinizi yerken köpeklerle neşenizi katlayabilirsiniz. 2. Farklı bir şey denemek istiyorsanız selfie’nizin olduğu bir kahve tercih edebilirsiniz. Tayland’da kahve kültürü bambaşka bir boyuta taşındı! Sıradan köpüklü bir kahve size basit geliyorsa kendi fotoğrafınızı kahvenin üstüne bastırabilirsiniz. Bangkok’taki “KC Selfie Coffee” herkes için selfie’li kahveler sunuyor. Yapmanız gereken tek şey fotoğrafınızı kafenin Facebook adresine yollamak ve sonra kahveniz hazır! Ayrıca kahve dışında çay ve diğer içecekleri de fotoğrafınızı bastırarak sipariş edebilirsiniz.

3. Kendi çevre dostu tasarımınızı fil dışkısından yaratabilirsiniz. Çevreci tasarımlar Tayland’ın Chiang Mai şehrinde oldukça önemli. Burada bulunan kağıt parkında fil dışkıları toplanarak geri dönüşümle kağıt elde ediliyor. Kağıt yapılma sürecine turistler de dahil oluyor. Fil kakalarını toplayarak kağıt sürecinin tamamını deneyimleyen turistler, eğer isterse bu dışkılardan hediyelik eşya da oluşturabiliyor. Çevre dostu bir hatıra! 4. Songkran Su Festivali’nde baştan aşağı ıslanmaya hazır olun. Tayland’a nisan ayında giderseniz bu etkinliğe katılma şansını yakalayabilirsiniz. Songkran’da Tayland yeni yıl başlangıcı kutlanıyor. En çok dikkat çeken kısmı su tabancaları ve kovalar kullanarak insanları ıslatmak. İnsanların suyla arındırıldığına inanıldığı için su atılıyor. Bu yüzden kimse kuru kalmamalı! 5. Gerçekçi oyuncak bebeklerin iyi şans getirdiğine inanılır. Tayland bir ritüel ve batıl inanç ülkesi olduğu için oyuncak bebeklerin bile iyi şans göstergesi olmasına şaşırmamalısınız. “Luk thep” ismi verilen bu gerçekçi oyuncak bebekler, Tayland’da çok önemli bir yere sahip. Bazı insanlar bu bebeklere gerçek bebekmiş gibi davranıyor. Restoranlarda yemek sipariş ediyor, bebek bakıcısı tutuyor, ofisinde baş köşeye koyuyor ve kıyafetlerini değiştiriyorlar. Ne diyelim, bol şans!

6. Samut Prakan şehrinde nefes kesen binaları görebilirsiniz. Bu antik kent, 320 metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Bahçeler, su kaynakları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çekici özelliklere sahip. Şehirdeki en önemli yapı olan ilginç binalar, ülkenin mini bir kopyası niteliğinde. Aynı yer üzerinde birbirinden farklı tasarımlara sahip 116 bina bulunuyor. Bu binalarla gelecek nesillere kültür aktarımı sağlanıyor. 7. Doğayla iç içe olabileceğiniz ağaç evlerde konaklayabilirsiniz. Doğayla başbaşa kalarak kendinize vakit ayırabileceğiniz “Keemala” tatil köyünü mutlaka ziyaret etmelisiniz. Burada ormanın arasına gizlenmiş ağaç evler var ve oldukça konforlu! Güne sabah yoga ve meditasyon yaparak başlayabilirsiniz. Ayrıca burada şeflerin yaptığı yemekler tamamen doğal ürünler kullanılarak yapılıyor. Arınmak için bire bir! 8. Demir yolunun kenarına kurulan tehlikeli pazarda adrenalin dolu vakitler geçirebilirsiniz. “Maeklong” demir yolu pazarı, Bangkok şehrinde kuruluyor ve yalnızca meyve-sebze satılıyor. Onu farklı kılan özelliği ise tren yolu hattı üzerinde bulunması. Günde birkaç kez tren geçiyor ve tren geçtiği zamanlar insanlar mallarını kenara alıp bekliyor, daha sonra çalışmaya devam ediyorlar. 9. “Lahanalar ve Kondomlar” isimli restoran oldukça sıra dışı bir isme ve dekorasyonlara sahip. Bu restoran ismiyle Tayland’daki diğer restoranlara meydan okuyor ancak asıl amacı insanların sosyal problemler konusunda dikkatini çekmek. “Yemeklerimiz sizi hamile bırakmaz” sloganını kullanıyorlar. Kondomlardan oluşturulan görsellerle insanları kondom almaktan korkmamaya teşvik ediyor. Kondomların lahanalar kadar sıradan bir ürün olduğunu vurguluyor.

10. Mahkum deneyimi yaşamak isteyenler için hapishane temalı oteller var. Mahkum olmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyorsanız hapishane temalı otelleri ziyaret edebilir ve oralarda konaklayabilirsiniz. Bangkok’ta bulunan bu otellerin girişinde oradaki eşyaları kullanabilmek için bir anahtar alıyorsunuz ve ardından gerçek mahkumlar gibi parmaklıklar ardında bir odaya sahip oluyorsunuz. Eğer bu deneyim size yeterince mahkum gibi hissettirmiyorsa yalnız kaldığınız odaları da tercih edebilirsiniz. 11. Tostlar sayesinde gökkuşağını ellerinizle tutabilirsiniz. Tost, çoğu insanın sevdiği bir atıştırmalık ve ayrıca günün her saati yenilebilir. “Happy Cheese Toast” adlı kafe size gökkuşağı renklerinde peynirlerle hazırladığı rengarenk tostlar sunuyor. Mozeralla ve İsviçre peynirine biraz gıda boyası eklenerek oluşturulan bu tost, özellikle turistler için oldukça ilgi çekici. 12. Yerel maymunlar için yemeklerle dolu bir festival yapılıyor. Tayland’da ziyaret etmeniz gereken şehirlerden biri de Lopburi. Bu şehir “Maymunlar Şehri” olarak da anılıyor. Lopburi’deki maymunlar için düzenlenen bu festivalde birbirinden farklı yemekler var: Çeşitli fındıklar, ananaslar, muzlar, karpuzlar ve çok daha fazlası… Maymunlar, Tayland için önemli bir yere sahip olsa da bu festival turistler için düzenleniyor.