Bu gariplikleri sadece Tayland’da görebilirsiniz!

Eski adıyla Siyam, günümüzde kullanılan adıyla Tayland hakkında ne biliyorsunuz? İşte tüm o bildiklerinizi değiştirecek şaşırtıcı özellikleriyle Tayland kültürünün bilinmeyenlerini öğreneceksiniz. Belki bu bilgilerden sonra Tayland’a bir gezi planı oluşturabilirsiniz çünkü oldukça farklı kültüre sahip bir ülke. Şimdiden şaşırmaya hazır olun!
Sıra dışı yerlere düşkünseniz ve aynı zamanda da köpekleri seviyorsanız Tayland’da tam size göre bir yer var. Tayland’a iyi bir adım olarak “Corgi Café“yi tercih edebilirsiniz. Başlangıçta kafe sahiplerinin 2 köpeği vardı ve onların da 7 adet yavrusu oldu. Ardından köpek sayıları artmaya başladı ve sahipleri de bu sevimli dostlarının eğlencesini herkesle paylaşmak istedi ve böyle bir yer açtı. Birbirinden lezzetli yemeklerinizi yerken köpeklerle neşenizi katlayabilirsiniz.
Tayland’da kahve kültürü bambaşka bir boyuta taşındı! Sıradan köpüklü bir kahve size basit geliyorsa kendi fotoğrafınızı kahvenin üstüne bastırabilirsiniz. Bangkok’taki “KC Selfie Coffee” herkes için selfie’li kahveler sunuyor. Yapmanız gereken tek şey fotoğrafınızı kafenin Facebook adresine yollamak ve sonra kahveniz hazır! Ayrıca kahve dışında çay ve diğer içecekleri de fotoğrafınızı bastırarak sipariş edebilirsiniz.
Çevreci tasarımlar Tayland’ın Chiang Mai şehrinde oldukça önemli. Burada bulunan kağıt parkında fil dışkıları toplanarak geri dönüşümle kağıt elde ediliyor. Kağıt yapılma sürecine turistler de dahil oluyor. Fil kakalarını toplayarak kağıt sürecinin tamamını deneyimleyen turistler, eğer isterse bu dışkılardan hediyelik eşya da oluşturabiliyor. Çevre dostu bir hatıra!
Tayland’a nisan ayında giderseniz bu etkinliğe katılma şansını yakalayabilirsiniz. Songkran’da Tayland yeni yıl başlangıcı kutlanıyor. En çok dikkat çeken kısmı su tabancaları ve kovalar kullanarak insanları ıslatmak. İnsanların suyla arındırıldığına inanıldığı için su atılıyor. Bu yüzden kimse kuru kalmamalı!
Tayland bir ritüel ve batıl inanç ülkesi olduğu için oyuncak bebeklerin bile iyi şans göstergesi olmasına şaşırmamalısınız. “Luk thep” ismi verilen bu gerçekçi oyuncak bebekler, Tayland’da çok önemli bir yere sahip. Bazı insanlar bu bebeklere gerçek bebekmiş gibi davranıyor. Restoranlarda yemek sipariş ediyor, bebek bakıcısı tutuyor, ofisinde baş köşeye koyuyor ve kıyafetlerini değiştiriyorlar. Ne diyelim, bol şans!
Bu antik kent, 320 metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Bahçeler, su kaynakları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çekici özelliklere sahip. Şehirdeki en önemli yapı olan ilginç binalar, ülkenin mini bir kopyası niteliğinde. Aynı yer üzerinde birbirinden farklı tasarımlara sahip 116 bina bulunuyor. Bu binalarla gelecek nesillere kültür aktarımı sağlanıyor.
Doğayla başbaşa kalarak kendinize vakit ayırabileceğiniz “Keemala” tatil köyünü mutlaka ziyaret etmelisiniz. Burada ormanın arasına gizlenmiş ağaç evler var ve oldukça konforlu! Güne sabah yoga ve meditasyon yaparak başlayabilirsiniz. Ayrıca burada şeflerin yaptığı yemekler tamamen doğal ürünler kullanılarak yapılıyor. Arınmak için bire bir!
“Maeklong” demir yolu pazarı, Bangkok şehrinde kuruluyor ve yalnızca meyve-sebze satılıyor. Onu farklı kılan özelliği ise tren yolu hattı üzerinde bulunması. Günde birkaç kez tren geçiyor ve tren geçtiği zamanlar insanlar mallarını kenara alıp bekliyor, daha sonra çalışmaya devam ediyorlar.
Bu restoran ismiyle Tayland’daki diğer restoranlara meydan okuyor ancak asıl amacı insanların sosyal problemler konusunda dikkatini çekmek. “Yemeklerimiz sizi hamile bırakmaz” sloganını kullanıyorlar. Kondomlardan oluşturulan görsellerle insanları kondom almaktan korkmamaya teşvik ediyor. Kondomların lahanalar kadar sıradan bir ürün olduğunu vurguluyor.
Mahkum olmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyorsanız hapishane temalı otelleri ziyaret edebilir ve oralarda konaklayabilirsiniz. Bangkok’ta bulunan bu otellerin girişinde oradaki eşyaları kullanabilmek için bir anahtar alıyorsunuz ve ardından gerçek mahkumlar gibi parmaklıklar ardında bir odaya sahip oluyorsunuz. Eğer bu deneyim size yeterince mahkum gibi hissettirmiyorsa yalnız kaldığınız odaları da tercih edebilirsiniz.
Tost, çoğu insanın sevdiği bir atıştırmalık ve ayrıca günün her saati yenilebilir. “Happy Cheese Toast” adlı kafe size gökkuşağı renklerinde peynirlerle hazırladığı rengarenk tostlar sunuyor. Mozeralla ve İsviçre peynirine biraz gıda boyası eklenerek oluşturulan bu tost, özellikle turistler için oldukça ilgi çekici.
Tayland’da ziyaret etmeniz gereken şehirlerden biri de Lopburi. Bu şehir “Maymunlar Şehri” olarak da anılıyor. Lopburi’deki maymunlar için düzenlenen bu festivalde birbirinden farklı yemekler var: Çeşitli fındıklar, ananaslar, muzlar, karpuzlar ve çok daha fazlası… Maymunlar, Tayland için önemli bir yere sahip olsa da bu festival turistler için düzenleniyor.
Geri dönüşümün en güzel örneklerinden biri “Milyonlarca Şişenin Tapınağı” olarak bilinen “Wat Pa Maha Chedi Kaew” adlı tapınak. Bu muhteşem tapınak, 1.5 milyon boş Heineken ve Chang şişesinden yapıldı. Başlangıçta Budist rahipler şişeleri toplamakla uğraşıyordu, daha sonra insanlar kullandıkları boş şişeleri getirmeye başladı.
Tayland’da dikkat çeken yerlerden bir diğeri de Bangkok’ta bulunan bu pazar. İnsanlar buraya kendilerine iyi şans getireceklerine inandıkları muska ve kolye gibi ürünler almaya geliyor. İç seslerini dinleyerek kendileri için uygun ürünü bulmaları gerekiyor.
Turistler bu tapınağı “David Beckham Tapınağı” olarak bilse de burası aslında bir Budist tapınağı ve ismi “Wat Pariwat”. Tapınağın baş rahibi bir Manchester United destekçisi olduğundan tapınağa David Beckham figürü koyuldu.
1999 yılında Bangkok’taki “The New World Mall (Yeni Dünya Alışveriş Merkezi)” yangına teslim oldu ve kullanılmayacak hale geldiği için terk edildi. Daha sonra alışveriş merkezinin enkazı yağmur sularıyla doldu ve sivrisinek sorunu oluştu. Yetkililer bu soruna çözüm olması amacıyla suyu sinek yiyen balıklarla doldurdu. Zaman geçtikçe balıklar çoğaldı ve şu an turistlerin ilgisini çeken bir yer durumunda.
Dünyada yetişen muzların 22 çeşidi Tayland’da bulunuyor. Küçük ve büyük boylarda muzlar bulunmasının yanı sıra tatlı ve tuzlu muz çeşitleri de var. Tayland halkı muzları sadece yemekle kalmıyor, kabuklarından şapka ve kova da yapıyor.
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