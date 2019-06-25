Bu gerçekten oldu! 27 dakikada 6 kez ölüp dirildi, uyandığında...

Dövmedeki yazı ilk bakışta anlamsız bir karalama gibi gözüküyor. Yakından bakıldığında, bir çocuğun el yazısıyla yazılmışa benzeyen, bir cümle fark ediliyor.

Madie Johnson bu dövmeyi, 27 dakika boyunca ölü kalan, ardından tekrar hayata dönen teyzesi Tina Hines’in anısı için yaptırdı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Teyzesi Tina, kalp rahatsızlığı sebebiyle altı kez ölüp dirildi. İki kere kocası tarafından, dört kere hastanedeki doktorlar tarafından hayata döndürüldü.

Madie, teyzesinin inanılmaz hikâyesini şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık bir yıl önce; tanıdığım en şaşırtıcı, en zeki ve en sağlıklı insanlardan biri olan Tina Teyzem kalp krizi geçirdi.

Eniştem Brian, hastaneye gelmeden önce kalbi duran teyzemi dört kez diriltti. Hastaneye geldiğimizde doktorlar öldüğünü söyledi.

Teyzem defibrilatöre kondu. Ardından mucizevi bir şekilde uyandı.

Uyandığında konuşamıyordu. Kuzenlerimden kâğıt kalem istedi. Kâğıda 'O gerçek' yazdı."

Odada bulunan şoka uğramış insanlar 'Gerçek olan ne?' diye sordular. Teyzem gözyaşları içerisinde parmağıyla gökyüzünü işaret etti.