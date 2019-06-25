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Bu gerçekten oldu! 27 dakikada 6 kez ölüp dirildi, uyandığında...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 25.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinde yaşanan olay dünyada yankı uyandırdı. Instagram hesabı üzerinden kolundaki sıra dışı dövmenin hikâyesini paylaşan Madie Johnson, 18 binden fazla beğeni aldı. İşte dünyayı şoke eden o hikaye...

Bu gerçekten oldu! 27 dakikada 6 kez ölüp dirildi, uyandığında...

Dövmedeki yazı ilk bakışta anlamsız bir karalama gibi gözüküyor. Yakından bakıldığında, bir çocuğun el yazısıyla yazılmışa benzeyen, bir cümle fark ediliyor.

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Madie Johnson bu dövmeyi, 27 dakika boyunca ölü kalan, ardından tekrar hayata dönen teyzesi Tina Hines’in anısı için yaptırdı.

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Daily Mail'de yer alan habere göre Teyzesi Tina, kalp rahatsızlığı sebebiyle altı kez ölüp dirildi. İki kere kocası tarafından, dört kere hastanedeki doktorlar tarafından hayata döndürüldü.

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Madie, teyzesinin inanılmaz hikâyesini şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık bir yıl önce; tanıdığım en şaşırtıcı, en zeki ve en sağlıklı insanlardan biri olan Tina Teyzem kalp krizi geçirdi.

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Eniştem Brian, hastaneye gelmeden önce kalbi duran teyzemi dört kez diriltti. Hastaneye geldiğimizde doktorlar öldüğünü söyledi.

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Teyzem defibrilatöre kondu. Ardından mucizevi bir şekilde uyandı.

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Uyandığında konuşamıyordu. Kuzenlerimden kâğıt kalem istedi. Kâğıda 'O gerçek' yazdı."

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Odada bulunan şoka uğramış insanlar 'Gerçek olan ne?' diye sordular. Teyzem gözyaşları içerisinde parmağıyla gökyüzünü işaret etti.

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Madie Johnson, Instagram hesabında "Bu gerçek hikâyeyi paylaşmak zorundaydım. Bazen zayıflayan inancım artık çok kuvvetli. Bana sonsuz bir umut verdi. Yaşam tarzımı değiştirdi" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
abd dövme

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