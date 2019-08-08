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Bu görsel aslında siyah-beyaz! Peki siz nasıl görüyorsunuz?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 08.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Son günlerde internette dolaşan bir görsel hepimizin kafasını allak bullak etti. Beynimizi güzelce hiç yormadan yanıltan bu görseli daha önce görmediyseniz, şimdi bu garip görselle karşı karşıya gelmeye hazır olun. İşte o aklımızla oynayan o görsel...

Fotoğrafta, birkaç öğrencinin yan yana oturduğu, renkli, standart bir kare görüyorsunuz değil mi? Ama gerçek öyle değil. Çünkü bu kare gerçekte renkli değil. Eğer yakından bakarsanız, ilk bakışta renkli zannettiğiniz bu fotoğrafın aslında siyah beyaz olduğunu anlayabilirsiniz.

'RENK ASİMİLASYON IZGARA YANILSAMASI'

Dijital medya sanatçısı ve yazılım geliştirici Øyvind Kolås'ın görsel bir deney şeklinde oluşturduğu ve "renk asimilasyon ızgarası yanılsaması" olarak adlandırdığı bu yöntem; esasında siyah beyaz olan bir görüntünün üzerine, renklendirilmiş çizgilerden oluşan bir ızgaranın yerleştirilmesiyle gerçekleşiyor.

Øyvind Kolås, bu ilginç etkinin nasıl yaratıldığını kendi Patreon sayfasında şöyle açıklıyor:

"Gri tonlu bir görselin üzerine bindirilen ve fazla doygunluğa sahip olan renkli bir ızgara, gri tonlu hücrelerin sanki renkliymiş gibi algılanmasına yol açıyor."

BEYNİMİZ NASIL TAMAMEN RENKLİYMİŞ GİBİ ALGILIYOR?

Sidney Üniversitesi’nden araştırmacı Bart Anderson’a göre bu optik illüzyonu beynimizin tamamen renkli olarak algılaması şaşırtıcı bir etki değil: "Renk sistemini alçak geçiş olarak tanımlıyoruz, rengi kodlayan alıcı alanlar ise oldukça geniş. Böylece ızgaralar akromatik arka planla bir araya getirildiğinde görüntünün ‘ortalaması’ alınıyor ve görselin tamamına atfediliyor."
Diğer bir deyişle bir şeylere baktığımız zaman beynimiz bu görsel bilgiyi sıkıştırıp bize genel bir izlenim veriyor, yani az renk çok alanı kaplıyor. Elbette bu durum biz nesneleri yakından incelemeye çalışmadığımız zaman geçerli. Tıpkı bu görsellerde olduğu gibi…

BAŞKA ALTERNATİF YÖNTEMLER DE DENEMİŞ

Bu yanılsama, sadece renkli ızgaralar kullanılarak da yapılmamış. Kolås, ızgaraların en iyi etkiyi sunduğunu keşfetse de aynı etkiyi oluşturmak için noktalar ve çizgiler gibi başka alternatif yöntemler de denemiş. Gördüğünüz gibi içlerinde en iyi etkiyi ızgara veriyor.

Hatta ızgara tekniği kullanılarak hazırlanan aşağıdaki video, hareketli görüntülerin bile beynimizde yukarıdaki fotoğraflar gibi renkli algılanabileceğinin kanıtını oluşturuyor:


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