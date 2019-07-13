Bu görsel hangi konuda sorununuz olduğunu söylüyor!

Psikoloji bilimi, uygulamalarıyla çoğu insanın dikkatini çeken bir alan. Görsellerden karakteriniz, hayatınız ve sıkıntılarınız hakkında çıkarımlarda bulunmak, çoğu insana mucize gibi geliyor. Ancak durum pek de mucize değil. Davranışlarımız, biz fark etmesek de bilinçaltımız tarafından yönlendiriliyor. Bu içerikte yer alan görsel psikoloji testi, bilimsel bir sonuç ortaya koymamaktadır. Eğer psikolojik olarak kesin tespitler görmek istiyorsanız bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. Aşağıdaki görsele bakın, ilk olarak hangi detayın dikkatinizi çektiğini unutmayın: İlk olarak panterleri gördüyseniz: Büyük ihtimalle kişisel ilişkilerinizde stresli bir kişiliğe sahipsiniz. Yakın hissettiğiniz insan(ı)ları kaybetme endişeniz var. Bazen ilişkilerinizin nereye gittiğinden bile emin olamıyorsunuz. Böyle bir durumda sizi endişeye boğan bir ilişkinin en başına geri dönün. Her şeyin en başındayken nasıl hissettiğinizi düşünün. Belki de tek yapmanız gereken sizi neyin rahatsız ettiğini bulmak, bunu karşınızdaki kişi ya da kişilere aktararak masaya yatırmaktır. İletişim, kişisel sorunlarınızı çözmeniz için en önemli araçtır.

İlk olarak aslanları gördüyseniz: Uzun süredir taşıdığınız sorumluluklarla başa çıkmakta zorlanıyorsunuz. Her şeye rağmen dikkatli davranmaya ve çevrenizi kendinizden daha çok önemsemeye alışkın hale gelmişsiniz. Aileniz ve arkadaşlarınız, her şeyle başa çıkabileceğinizi düşünüyor. Ancak siz neredeyse sınırdasınız. Bencillik, böyle durumlarda ilaç gibi gelebiliyor. İlk olarak zebraları gördüyseniz: En büyük endişeniz sağlığınız ya da aile bireylerinizin sağlığı. Sağlık hakkında biraz endişeli olmak iyidir, bu sizin yaşam standartlarınızı düzene sokar. Ancak aşırıya kaçarsanız ciddi problemlerle yüzleşebilir, biyolojik sağlığı önemserken, psikolojik sağlığı unutabilirsiniz. İlk olarak zürafaları gördüyseniz: İşiniz ve ekonomik durumunuz hakkında endişe taşıyorsunuz. Rekabet, küresel ya da ulusal ekonomik koşullar, uzun çalışma süreleri ve bunun karşılığını alamama düşüncesi sizi biraz rahatsız ediyor. Bu sorunun altından çağınızın gereksinimlerine ayak uydurarak kalkabilirsiniz. İşiniz hakkındaki son trendleri ve yenilikleri öğrenmek, sizi daha da motive edip yeteneklerinizi arttıracak. Bu edinimlerle bir süre sonra kısır döngüden çıkabilir, işinizi daha düzenli hale getirebilirsiniz.