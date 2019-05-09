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Bu görseldeki detayı sadece evliler çözebiliyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 09.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Çiftler evlenip bir arada yaşamaya başladıklarında ortaya ilginç ve bir o kadar da komik diyaloglar ve manzaralar çıkabiliyor. Sadece evli çiftlerin yaşayabileceği o gülme garantili anları sizler için derledik.

Bu görseldeki detayı sadece evliler çözebiliyor!

Bu derlemenin kahramanları, evliliklerinin trajikomik anlarını sosyal medyadan paylaştılar ve biz de sizler için onları bir araya getirdik. Bu komik anların evliliği daha güçlü ve mutlu hale getirdiğine hepimiz inanıyoruz.

İşte sadece evlilerin anlayabileceği o anlar...

“Karım yapılamayacağını söyledi.”

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“Kocam tatile tehlikeli bir şey getirdi sanıyordum. Hayır! Meğerse cilt bakımını getirmiş. ”

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“Kocam bugün oğlumuzun doğum günü için doğum günü balonları aldı ... Ama oğlumuz 8 yaşında.”

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“Kocamdan benim için saç tokası almasını istedim! Elimde bu var! Burada şikayet yok! ”

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“Kocamın kayıp araba anahtarları, tam olarak nerede bıraktığı bulundu.”

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“Kocam pizza kestiğimi nasıl istediğimi sordu: üçgen mi kare mi? Ben de '' daireler '' diye cevapladım ve elimde bu var. ”

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Karım bulaşıkları kurutmamı istedi.

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“Bu gece kocam tatlı olduğunu düşünerek makyaj süngerlerimden birini ısırdı, ona olmadığını söyledim. Ama bana inanmadı. ”

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Eşiniz tuvaleti temizlemenizi istediğinde:

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“Eşim benden yüzey temizleyicisi almamı istedi, ne yapmalıyım?”

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Kocanız çoraplarının beyaz mı yoksa siyah sepete mi ait olduğundan emin olmadığında:

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“Kocam buzdolabına bir şeyler koymaktan hoşlanıyor”

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“Her sabah yatağımız böyle görünüyor.”

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