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Bu görselleri sadece kalın bacaklılar anlayacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Kalın bacaklara sahip olanlar bu görsellere baktıklarında adeta kendi hayatlarından bir kesit görecek. Bazen eğlenceli bazen rahatsız edici bir durum olsa da herkes bu olayla bir kez karşılaşmıştır.

Bu görselleri sadece kalın bacaklılar anlayacak!

Kalın bacaklıların kotlarla olan imtihanını çok net bir şekilde gözler önüne seren bu paylaşımlar yaşadıkları durumu eğlenceye çevirebilenler için gelsin. Yaptıkları paylaşımlarla gülümseten bu insanlar kalın bacaklıların yaşadığı durumları gayet net bir şekilde gözler önüne seriyor.

İşte o komik görseller...

1. BU KOT PANTALON ÇOK SAYGISIZ

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2. SADECE HAYATIMI YAŞAMAYA, FATURALARIMI ÖDEMEYE, İŞİMİ YAPMAYA ve SEVİMLİ GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYORUM...

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3. ... AMA HER ZAMANKİ GİBİ, PANTALONUM BUNLARIN HİÇBİRİNİ UMURSAMIYOR

4

4. ELİMİ BACAĞIMA BİR ATTIM VE YİNE KARŞILAŞTIM!

5

5.İLK BAŞKA İNKAR ETTİM ve DEDİM Kİ "GİYEBİLİRİM"

6

6. SONRA ÖFKELENDİM ve DEDİM Kİ "BU BENİM FAVORİ PANTALONUMDU, DÜNYA BUNU BANA NEDEN YAPIYORSUN?!"

7

7. ARABAMA ATLADIM ve O SESİ DUYDUMM "CARTTTT"

8

8. VE YİNE HÜZÜN...

9

9. HOŞÇAKAL CANIM PANTALONUM 'HUZUR İÇİNDE UYU'

10

10. BELKİ BU YENİ BİR TARZ OLMALI

11

11. BACAKLARIM YİNE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İLAN ETMEYİ BAŞARDI

12

12. YAMA YAPTIRMIŞTIM AMA BACAKLARIM BUNU KABUL ETMEDİ

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KOT PANTALON DENİM komik fotoğraflar ilginç fotoğraflar ilginç haberler Eğlence

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